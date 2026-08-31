A saída de Messi marca o fim de uma era estatística que talvez nunca seja superada por outro jogador argentino. Ao longo de uma carreira de mais de 20 anos, ele somou 207 partidas, o que o coloca em segundo lugar na lista histórica de atuações pela seleção masculina.

Seu recorde de gols é igualmente impressionante, tendo balançado as redes 125 vezes por seu país. Embora deixe a cena internacional, a saída do ícone deixa um vazio insubstituível em uma equipe que ele capitaneou com distinção tanto em tempos de triunfo quanto de turbulência.

O atacante foi particularmente comovente ao falar sobre o legado que deixa e o talento que espera nos bastidores. Ele continuou seu pronunciamento dizendo: "Falta pouco e ciclos estão se encerrando, e este é um que me machuca muito. Eu amo, amei e sempre vou amar estar na Seleção. Eu me entreguei por completo, não tenho mais nada para dar e, além disso, há garotos muito bons surgindo atrás que merecem estar lá. Obrigado por todo o carinho desses 20 anos. Vou sentir muito falta de ouvir vocês lá de dentro."