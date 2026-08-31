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A Última Dança acabou! Lionel Messi confirma aposentadoria do futebol internacional após a derrota da Argentina na final da Copa do Mundo
Uma despedida emocionante da Argentina
Em um momento que causou ondas de choque em toda a comunidade global do futebol, Messi confirmou que não vestirá mais as famosas listras azul e brancas de sua seleção. O anúncio vem após uma derrota por 1 a 0 para a Espanha na prorrogação na final da Copa do Mundo, partida que se mostrou o capítulo final de sua odisséia internacional.
Usando as redes sociais para compartilhar a notícia com seus milhões de seguidores, a estrela nascida em Rosário expressou a dificuldade de sua escolha. Em sua conta oficial no Instagram, Messi escreveu: "Depois do tempo que passou desde a final, e após pensar muito sobre isso, quero deixar todos saberem que estou me aposentando da seleção. Foi uma decisão que doeu, e ainda dói no fundo, mas entendo que chegou a hora."
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Refletindo sobre uma carreira recordista
A saída de Messi marca o fim de uma era estatística que talvez nunca seja superada por outro jogador argentino. Ao longo de uma carreira de mais de 20 anos, ele somou 207 partidas, o que o coloca em segundo lugar na lista histórica de atuações pela seleção masculina.
Seu recorde de gols é igualmente impressionante, tendo balançado as redes 125 vezes por seu país. Embora deixe a cena internacional, a saída do ícone deixa um vazio insubstituível em uma equipe que ele capitaneou com distinção tanto em tempos de triunfo quanto de turbulência.
O atacante foi particularmente comovente ao falar sobre o legado que deixa e o talento que espera nos bastidores. Ele continuou seu pronunciamento dizendo: "Falta pouco e ciclos estão se encerrando, e este é um que me machuca muito. Eu amo, amei e sempre vou amar estar na Seleção. Eu me entreguei por completo, não tenho mais nada para dar e, além disso, há garotos muito bons surgindo atrás que merecem estar lá. Obrigado por todo o carinho desses 20 anos. Vou sentir muito falta de ouvir vocês lá de dentro."
Um legado de títulos e glória
Embora a derrota na final para a Espanha tenha sido difícil de engolir, o legado internacional de Messi foi definitivamente consolidado em 2022, quando ele levou a Argentina ao seu terceiro título da Copa do Mundo, no Qatar. Suas atuações naquele torneio lhe renderam o prêmio de Melhor Jogador da Competição, feito que ele também alcançou em 2014, quando a Argentina chegou à final no Brasil.
Além da Copa do Mundo, Messi foi fundamental para encerrar o longo jejum de títulos da Argentina ao vencer a Copa América em 2021, seguido pela conquista da Finalíssima em Wembley.
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Uma jornada inesquecível
A estrela do Inter Miami tirou um momento para agradecer àqueles que o apoiaram ao longo da jornada, destacando: "Obrigado à minha família por estar sempre presente, por me acompanhar nesta jornada muito bonita, mas difícil. Obrigado a cada um dos treinadores, companheiros e dirigentes com quem pude conviver. Levo comigo lembranças e momentos vividos inesquecíveis. Saio com a tranquilidade e o orgulho de ter proporcionado a vocês, junto com meus companheiros, momentos de sonho. Foi uma loucura ter vivido isso com vocês. Amo vocês! Obrigado, Deus, por me fazer argentino. Vamos, Argentina!"
Em uma nota final anexada à sua postagem de aposentadoria, Messi revelou que, na verdade, havia tomado sua decisão pouco depois de o torneio terminar, mas circunstâncias pessoais reforçaram sua convicção. Ele acrescentou: "Escrevi estas palavras em 21 de julho, dois dias após a final. Hoje, depois do que aconteceu com meu pai, estou mais convencido do que antes."
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