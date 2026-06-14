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Mohamed Salah Egypt GFXGOAL
Krishan Davis

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A última Copa do Mundo de Mohamed Salah foi um pesadelo acordado - agora, o garoto-propaganda do Egito precisa mostrar o que vale quando mais importa

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Egito
M. Salah
Copa do Mundo
Especiais e Opinião
Bélgica x Egito

Mohamed Salah vai compensar o tempo perdido e as oportunidades perdidas neste verão. O jogador de 33 anos está de volta à Copa do Mundo com o Egito pela primeira vez desde a edição de 2018 — um torneio que se transformou em um verdadeiro desastre para os Faraós. O que em breve será o ex-ídolo do Liverpool está determinado a não repetir os erros do passado, enquanto busca fazer história com sua seleção.

Esta será apenas a quarta participação do Egito na Copa do Mundo em toda a sua história, e apenas a segunda desde 1990. A mais recente certamente não saiu como planejado, já que Salah e companhia foram eliminados na Rússia sem somar um único ponto, em meio a um clima de caos nos bastidores. Como resultado, a seleção continua sem nenhuma vitória no torneio.

O pior estava por vir, já que o fracasso catastrófico em se classificar para 2022 negou ao seu craque a oportunidade de disputar o maior evento do futebol mundial no auge de suas habilidades. Agora, porém, os Faraós estão de volta, mas seu craque se encontra no crepúsculo da carreira enquanto busca fazer história tardia para seu país. Ele será um homem com uma missão na América do Norte.

  • Sergio Ramos Mohamed Salah Real Madrid Liverpool UCLGetty

    Lesão infame

    Salah teria chegado à Copa do Mundo de 2018 na melhor forma de sua carreira, após ter contribuído para 60 gols em uma temporada de estreia sublime pelo Liverpool, mas sua própria participação ficou em dúvida devido a uma falta polêmica na final da Liga dos Campeões.

    A equipe de Jurgen Klopp enfrentou o Real Madrid na final em Kiev e, com apenas meia hora de jogo, Salah foi forçado a sair de campo após um confronto com o notoriamente agressivo Sergio Ramos, que pareceu puxá-lo para o chão pelo braço. O Real Madrid, é claro, acabou vencendo a partida por 3 a 1, graças a dois erros terríveis de Loris Karius e um gol espetacular de Gareth Bale.

    A apenas 20 dias do início da campanha do Egito na Copa do Mundo na Rússia, exames revelaram que Salah, então com 25 anos, havia sofrido uma entorse nos ligamentos do ombro. No entanto, ele tuitou um dia depois que estava “confiante” de que estaria em forma a tempo.

    “Foi uma noite muito difícil, mas sou um lutador”, escreveu ele. “Apesar das adversidades, estou confiante de que estarei na Rússia para deixar todos vocês orgulhosos. O amor e o apoio de vocês vão me dar a força de que preciso.”

    Enquanto isso, a Federação Egípcia de Futebol estimou seu tempo de recuperação em três semanas e ele foi convocado para a seleção da Copa do Mundo, embora tenha recebido um prazo extra para se recuperar antes de se juntar ao grupo.

    • Publicidade
  • Egypt v Uruguay: Group A - 2018 FIFA World Cup RussiaGetty Images Sport

    À espera nos bastidores

    Esse cronograma acabou se confirmando, já que o então técnico Héctor Cúper decidiu não arriscar Salah na estreia do Egito na fase de grupos contra o Uruguai. O ponta foi escalado entre os reservas, mas não chegou a entrar em campo, apesar de o técnico ter dito aos repórteres antes da partida que podia “garantir quase 100%” à imprensa que ele entraria em campo.

    Consequentemente, o craque dos Faraós só pôde assistir enquanto seu país sofria uma dolorosa derrota por 1 a 0 no final da partida, graças ao gol da vitória de José María Giménez no último minuto. Cuper claramente esperava arrancar um ponto sem Salah, fazendo sua terceira e última substituição aos 82 minutos, mas sua equipe careceu de eficácia sem o astro do Liverpool. Seu plano fracassou no último suspiro, e isso viria a custar caro.

    "Mo Salah é um jogador importante para nós, mas é preciso ter um bom time, e nós temos um bom time", disse Cuper depois. "Salah terá um papel importante para nós nas partidas futuras. Queríamos evitar riscos nesta partida [com Salah], mas acho que ele estará bem para o próximo jogo."

  • Saudi Arabia v Egypt: Group A - 2018 FIFA World Cup RussiaGetty Images Sport

    Sem pontos e sem vitórias

    Como era de se esperar, Salah estava na escalação inicial para o confronto contra a Rússia, país anfitrião, quatro dias depois, mas não conseguiu, sozinho, mudar o destino de sua seleção, apesar de ter marcado seu habitual gol. O Egito já perdia por 3 a 0 quando ele converteu um pênalti de honra a pouco mais de um quarto de hora do fim, e a equipe já estaria eliminada da Copa do Mundo quando voltasse a entrar em campo.

    Já havia rumores de tensões internas naquele momento, que Salah foi forçado a negar. “Todos no Egito estão unidos e não há absolutamente nenhum conflito entre nós”, escreveu Salah nas redes sociais. “Nós nos respeitamos e o relacionamento é ótimo.”

    A vitória do Uruguai por 1 a 0 sobre a Arábia Saudita no dia seguinte significou que os Faraós haviam sido eliminados do torneio antes da terceira e última rodada da fase de grupos, enquanto os sul-americanos se juntavam aos anfitriões nas oitavas de final, mas sua humilhação ainda não estava completa.

    Apesar de ser o favorito na partida sem importância contra os sauditas em seu último jogo, o Egito sofreu outra dolorosa derrota no final. Salah marcou seu segundo gol em dois jogos com um chute por cima bem calculado para abrir o placar no primeiro tempo, mas depois de desperdiçar uma chance clara de um contra um, sua equipe desmoronou — sofrendo o gol de empate de pênalti nos acréscimos do primeiro tempo, antes que os rivais garantissem a vitória aos 95 minutos.

    O resultado fez com que o Egito permanecesse, surpreendentemente, sem vitórias em suas três participações na Copa do Mundo (1934, 1990 e 2018), com um histórico de dois empates e cinco derrotas, e perderia a oportunidade de corrigir isso em 2022, já que não conseguiu se classificar para o torneio no Catar.

  • FBL-WC-2018-EGY-CAMPAFP

    Consequências desagradáveis

    As consequências do fracasso retumbante do Egito na Copa do Mundo de 2018 foram enormes, à medida que se desenvolvia uma amarga disputa entre a Federação Egípcia de Futebol e seu craque, que acabaria se tornando de domínio público.

    Salah acusou a entidade de atrapalhar os preparativos da equipe para o torneio ao permitir que celebridades e personalidades da mídia entrassem no hotel a qualquer hora, depois que a EFA vazou uma lista de exigências feitas por ele, que incluíam maior segurança pessoal e regulamentação de suas aparições públicas e sessões de fotos.

    Quando o Egito chegou à sua base de treinamento em Grozny, na Chechênia, Salah aparentemente também foi envolvido em um encontro constrangedor com o líder da região, Ramzan Kadyrov, que é notório por violações dos direitos humanos, incluindo a perseguição à comunidade LGBTQ+.

    Também houve críticas à decisão de estabelecer a base da equipe em Grozny, no extremo sul da Rússia, com o Egito tendo que viajar mais do que qualquer outra nação no torneio (8.480 km no total) para partidas em Yekaterinburg, São Petersburgo e Volgogrado, e supostamente fazendo isso em classe econômica.

    A tensão entre Salah e a EFA, na verdade, remonta a antes da Copa do Mundo, quando o atacante reagiu com raiva ao fato de a federação de futebol ter usado uma imagem não autorizada dele no avião da equipe ao lado de um patrocinador rival, algo que ele descreveu como “um grande insulto”.

    O GOAL noticiou na época que tudo isso fez com que Salah reconsiderasse seu futuro na seleção aos 25 anos, acreditando que havia sido usado como “capital político”.

  • Mohamed Salah Egypt World Cup 2018Getty

    "Faça parecer que eu odeio meu país"

    Em uma série de vídeos publicados no Facebook seis semanas após o término da Copa do Mundo, Salah desabafou sua raiva. "Pedi mais segurança para todos os jogadores, não só para mim", explicou ele. "Tivemos muitos distúrbios no acampamento da equipe durante nossa participação na Copa do Mundo na Rússia. Não pude ir ao restaurante duas vezes durante o torneio, pois me disseram que eu não poderia ir lá por minha própria segurança, devido à multidão dentro do hotel."

    Ele continuou: “Além disso, eles [a EFA] disseram que ninguém bateu na porta do meu quarto às 4 da manhã para tirar fotos comigo; qualquer um pode perguntar ao hotel ou aos [outros] jogadores. Não acho que haja algum jogador [que aceitaria] que alguém trouxesse uma pessoa para o meu quarto, para tirar fotos comigo, para conversar comigo; não estou sendo exigente. Sou um jogador… como é que outras pessoas podem simplesmente vir e sentar-se comigo no meu quarto de hotel? Estou a ser afetado negativamente por isto.

    "No exterior, me dão essa [proteção] sem que eu precise pedir. No Egito, quando peço, nem recebo resposta... vocês têm toda a capacidade de fazer essas coisas, não por mim como Salah, mas por toda a equipe... isso permite que o jogador se concentre na partida.

    "Eles nos fazem viajar em classe econômica, o que é exaustivo para todos os jogadores; todas as outras seleções africanas voam em classe executiva. Os jogadores precisam ir [para a partida] confortáveis... eu não entendo. Os jogadores não estão confortáveis... eu não quero sentar na executiva enquanto os outros ficam na econômica. Eu quero isso para todos os jogadores."

    Ele acrescentou: "Você tentou, na sua coletiva de imprensa, dizer tudo e fazer parecer que eu odeio meu país. Graças a Deus, as pessoas sabem que não é assim."

  • Mohamed Salah, Egypt 2022Getty

    Outras falhas

    A poeira acabaria por assentar sobre a experiência apavorante do Egito na Copa do Mundo de 2018, e Salah acabaria por continuar a representar seu país, apesar de sua condenação veemente à Federação Egípcia de Futebol, com mudanças no mais alto escalão do órgão regulador ajudando a facilitar uma reconciliação gradual.

    No entanto, nos anos seguintes, os Faraós permaneceram praticamente no ostracismo do futebol internacional; sua campanha na Copa Africana das Nações de 2019 foi outro desastre, pois foram eliminados pela África do Sul nas oitavas de final e, embora tenham chegado à final da edição de 2021, sofreram uma grande decepção ao perderem nos pênaltis para o Senegal no início de 2022. Salah nem sequer teve a chance de cobrar um pênalti, tendo decidido ser o quinto a cobrar.

    A história se repetiria logo no mês seguinte, quando a repescagem das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 contra o mesmo adversário também foi para os pênaltis. Desta vez, Salah foi o primeiro a cobrar, mas chutou para fora enquanto vários lasers eram apontados em seu rosto pela torcida da casa. O Senegal prevaleceu mais uma vez, negando ao jogador do Liverpool a chance de reparar o desastre de 2018.


  • Mohamed Salah Egypt(C)Getty Images

    Uma última chance

    Em 2026, porém, o Egito está finalmente de volta ao maior palco do futebol mundial pela segunda vez desde 1990. Salah, é claro, desempenhou um papel fundamental nessa conquista, marcando nove gols que ajudaram os Faraós a liderarem o grupo nas eliminatórias e garantirem a classificação automática para a fase final do torneio.

    A equipe também tem grandes chances de fazer história, vencendo sua primeira partida em uma Copa do Mundo e avançando para a fase seguinte, já que foi sorteada no mesmo grupo da Bélgica, Irã e Nova Zelândia, sendo esta última a seleção com a pior classificação no torneio. O formato ampliado para 48 nações significa que a equipe está bem posicionada para chegar, no mínimo, às oitavas de final.

    Embora, realisticamente, não se trate de conquistar o título, aos 33 anos, Salah está plenamente ciente de que esta é sua última chance de abrir novos caminhos com seu país no principal evento do futebol mundial, e ele parece totalmente focado em alcançar a façanha de chegar às oitavas de final.

    “Queremos fazer o povo egípcio feliz e faremos o possível para conseguir isso”, disse ele à Sky Sports. “Sabemos que o grupo é muito forte e que todas as seleções têm suas chances e oportunidades de competir, então temos que dar o nosso melhor em cada partida.”

    O ponta acrescentou: “Nossa ambição nesta Copa do Mundo é chegar mais longe do que este país já chegou antes no torneio.”

    Salah conquistou esta última chance na Copa do Mundo, no que pode muito bem ser sua última participação pelo Egito. Ele estará determinado a aproveitá-la.

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