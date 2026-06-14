A última Copa do Mundo de Mohamed Salah foi um pesadelo acordado - agora, o garoto-propaganda do Egito precisa mostrar o que vale quando mais importa

Salah teria chegado à Copa do Mundo de 2018 na melhor forma de sua carreira, após ter contribuído para 60 gols em uma temporada de estreia sublime pelo Liverpool, mas sua própria participação ficou em dúvida devido a uma falta polêmica na final da Liga dos Campeões.

A equipe de Jurgen Klopp enfrentou o Real Madrid na final em Kiev e, com apenas meia hora de jogo, Salah foi forçado a sair de campo após um confronto com o notoriamente agressivo Sergio Ramos, que pareceu puxá-lo para o chão pelo braço. O Real Madrid, é claro, acabou vencendo a partida por 3 a 1, graças a dois erros terríveis de Loris Karius e um gol espetacular de Gareth Bale.

A apenas 20 dias do início da campanha do Egito na Copa do Mundo na Rússia, exames revelaram que Salah, então com 25 anos, havia sofrido uma entorse nos ligamentos do ombro. No entanto, ele tuitou um dia depois que estava “confiante” de que estaria em forma a tempo.

“Foi uma noite muito difícil, mas sou um lutador”, escreveu ele. “Apesar das adversidades, estou confiante de que estarei na Rússia para deixar todos vocês orgulhosos. O amor e o apoio de vocês vão me dar a força de que preciso.”

Enquanto isso, a Federação Egípcia de Futebol estimou seu tempo de recuperação em três semanas e ele foi convocado para a seleção da Copa do Mundo, embora tenha recebido um prazo extra para se recuperar antes de se juntar ao grupo.