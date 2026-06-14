A última Copa do Mundo de Mohamed Salah foi um pesadelo acordado - agora, o garoto-propaganda do Egito precisa mostrar o que vale quando mais importa

Como era de se esperar, Salah estava na escalação inicial para o confronto contra a Rússia, país anfitrião, quatro dias depois, mas não conseguiu, sozinho, mudar o destino de sua seleção, apesar de ter marcado seu habitual gol. O Egito já perdia por 3 a 0 quando ele converteu um pênalti de honra a pouco mais de um quarto de hora do fim, e a equipe já estaria eliminada da Copa do Mundo quando voltasse a entrar em campo.
Já havia rumores de tensões internas naquele momento, que Salah foi forçado a negar. “Todos no Egito estão unidos e não há absolutamente nenhum conflito entre nós”, escreveu Salah nas redes sociais. “Nós nos respeitamos e o relacionamento é ótimo.”
A vitória do Uruguai por 1 a 0 sobre a Arábia Saudita no dia seguinte significou que os Faraós haviam sido eliminados do torneio antes da terceira e última rodada da fase de grupos, enquanto os sul-americanos se juntavam aos anfitriões nas oitavas de final, mas sua humilhação ainda não estava completa.
Apesar de ser o favorito na partida sem importância contra os sauditas em seu último jogo, o Egito sofreu outra dolorosa derrota no final. Salah marcou seu segundo gol em dois jogos com um chute por cima bem calculado para abrir o placar no primeiro tempo, mas depois de desperdiçar uma chance clara de um contra um, sua equipe desmoronou — sofrendo o gol de empate de pênalti nos acréscimos do primeiro tempo, antes que os rivais garantissem a vitória aos 95 minutos.
O resultado fez com que o Egito permanecesse, surpreendentemente, sem vitórias em suas três participações na Copa do Mundo (1934, 1990 e 2018), com um histórico de dois empates e cinco derrotas, e perderia a oportunidade de corrigir isso em 2022, já que não conseguiu se classificar para o torneio no Catar.