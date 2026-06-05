Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
FBL-FRIENDLY-MEX-URUAFP

Traduzido por

A última análise de Javier Aguirre: cinco pontos-chave antes do jogo do México contra a Sérvia, antes da estreia na Copa do Mundo

Especiais e Opinião
México x Sérvia
México
Sérvia
Amistosos

Com a estreia do México na Copa do Mundo contra a África do Sul se aproximando, o amistoso do El Tri contra a Sérvia dá a Javier Aguirre uma última chance de definir seu time titular, aprimorar o ataque e esclarecer dúvidas importantes sobre Álvaro Fidalgo, Alexis Vega, Roberto Alvarado e Guillermo Ochoa.

Antes do jogo com ingressos esgotados do México contra a Sérvia no Estádio Nemesio Diez, em Toluca, Javier “Vasco” Aguirre recusou-se a encarar os últimos dias antes da estreia do El Tri na Copa do Mundo com ansiedade.

Ele sabe o que está por vir. Ele conhece a pressão de um torneio em casa, o peso das expectativas e a tênue linha que separa um amistoso útil de um preocupante. Mas, quando questionado sobre o clima em torno de seu grupo, Aguirre escolheu uma palavra diferente: esperança.

Essa esperança não significa que tudo esteja resolvido. A partida contra a Sérvia é a última chance real do México de testar um possível time titular antes de enfrentar a África do Sul em 11 de junho, e Aguirre ainda tem decisões a tomar. Ele precisa equilibrar ritmo com cautela, especialmente com jogadores que ainda estão buscando atingir seu melhor nível após lesões e longas recuperações, incluindo Edson Alvarez, Santiago Gimenez, Cesar “Chino” Huerta e Alexis Vega.

“Acho que a equipe está chegando em um momento físico muito bom. Eu estava dizendo isso hoje enquanto assistia ao vídeo da Sérvia — estamos no nosso melhor momento físico, atlético e até mental, porque Imanol Ibarrondo [treinador de mentalidade e liderança] teve algumas conversas com eles esta semana. Perguntei a ele como achava que eles estavam, e eles pareciam, assim como eu, muito animados. Nenhum deles teve essa experiência, e estamos ansiosos para que o momento chegue e a festa comece”, disse Aguirre.

A boa vibração em torno do México é real. Agora vem a parte mais difícil: transformá-la em algo útil.

Contra a Sérvia, o El Tri tentará aprimorar seu ataque, esclarecer funções e dar a Aguirre uma última visão da equipe na qual ele poderá confiar quando a Copa do Mundo começar. Não é apenas mais um amistoso. É a última audição antes que a pressão realmente chegue.

Aqui estão as cinco chaves da GOAL para ficar de olho quando o México receber a Sérvia em Toluca.


  • Gilberto Mora Mexico 2026Getty Images

    De onde virá a faísca ofensiva do El Tri?

    Será que os gols do El Tri dependerão do brilhantismo de Raúl Jiménez e Julián Quiñones? Será que Gilberto Mora, também conhecido como Morita, conseguirá marcar um gol aos 17 anos e se tornar um dos mais jovens artilheiros da história da Copa do Mundo — e o mais jovem artilheiro do México na Copa do Mundo?

    Essa segunda possibilidade é real, mesmo que uma marca histórica já esteja fora de alcance. Mora não conseguirá quebrar o recorde histórico de Pelé como o mais jovem artilheiro da Copa do Mundo, estabelecido aos 17 anos e 239 dias, quando o brasileiro marcou contra o País de Gales na Copa do Mundo de 1958. Mora nasceu em 14 de outubro de 2008, portanto, em 11 de junho de 2026, na estreia do México contra a África do Sul, ele teria 17 anos e 240 dias — basicamente um dia a mais do que Pelé tinha.

    Mas a questão maior não é apenas sobre Mora. É sobre de onde virá a chama ofensiva do México.

    Contra a Sérvia, Aguirre vai querer ver um desempenho ofensivo que dê mais confiança ao El Tri antes da estreia. Os jogadores escalados para a partida em Toluca terão a responsabilidade especial de maximizar as chances de gol do México e mostrar que podem transformar a posse de bola em perigo real.

    Nos jogos recentes contra adversários classificados para a Copa do Mundo — Portugal, Bélgica, Gana e Austrália —, o El Tri teve uma média de 11,5 chutes. Esse número não é insignificante, mas o próximo passo é melhorar a qualidade dessas oportunidades.

    Esse deve ser o plano contra a Sérvia: criar com esse volume, mas fazer com que mais desses momentos valham a pena. Quem quer que seja escalado para comandar o ataque do México em Toluca provavelmente terá grandes chances de fazer parte dos planos de Aguirre para o dia 11 de junho.

    • Publicidade
  • Alvaro Fidalgo, MexicoGetty

    Entendendo o papel de Álvaro Fidalgo na equipe

    Mesmo antes de Álvaro Fidalgo ter jogado seus primeiros minutos pela seleção mexicana, Vega já elogiava sua presença na equipe, assim como fez com Quiñones.

    “Sim, para mim, eles são jogadores que fazem uma diferença absolutamente enorme. Sempre que enfrentei Quiñones, sabia que ele era um jogador muito importante; ele está aqui no México há muito tempo. É a mesma coisa com Fidalgo, um jogador que marcou uma era muito importante no América. Ninguém duvida ou nega o talento desses dois jogadores”, disse Vega à Fox Sports.

    Durante sua passagem pelo Club América, o principal incentivador e mentor de Fidalgo foi Jonathan dos Santos. A trajetória de Jonathan na seleção nacional teve altos e baixos. Ao contrário de seu irmão, Giovani dos Santos, ele não acumulou muitos momentos icônicos com o El Tri. Mas houve uma noite que ainda importa: a final da Copa Ouro de 2019 contra os Estados Unidos.

    Naquele jogo, Jonathan deu ao México exatamente o que o país precisava de um meio-campista: controle, timing e uma ação decisiva. Seu gol da vitória, marcado após um passe de calcanhar de Jiménez, deu ao México a vitória por 1 a 0.

    Isso não quer dizer que Fidalgo tenha que copiar a trajetória de Jonathan. Mas há algo a aprender com essa versão da função. O México não precisa que Fidalgo trate cada posse de bola como se tivesse que se tornar espetacular. Precisa que ele dê ordem à equipe, conecte o meio-campo ao ataque e saiba quando acelerar.

    Se Fidalgo conseguir comandar trechos da partida da mesma forma que Jonathan fez naquela final, seu valor ficará claro. Ele não é apenas mais um jogador técnico. Ele pode ser alguém capaz de dar ao El Tri um cérebro mais calmo no meio de um jogo tenso.

    Fidalgo precisa de minutos em campo para entender melhor a velocidade, o espaçamento e a responsabilidade de jogar pelo México. E depois de cinco anos no Club América, muitos deles no Estádio Azteca, há outra faceta da história: ele pode em breve ter a chance de disputar uma partida da Copa do Mundo em um estádio que conhece bem, mas desta vez vestindo o verde do El Tri.

  • Veljko Paunovic Tigres Leagues Cup 2024MLS Media

    Até que ponto essa jovem seleção da Sérvia será um desafio difícil?

    Veljko Paunovic retorna ao México após passar um tempo na Liga MX treinando o Chivas e o Tigres. Ele compreende as complexidades do futebol mexicano, o ritmo da liga e o ambiente que envolve a seleção mexicana. Embora traga uma jovem seleção sérvia, ainda há a sensação de que sua equipe pode causar problemas para o México.

    Esta pode não ser a Sérvia que as pessoas costumam imaginar. Vários dos nomes mais conhecidos do país não fazem parte desta versão da seleção, o que confere ao jogo um tom diferente. A Sérvia chegará com jogadores tentando convencer seu técnico de que merecem um lugar na próxima versão da seleção nacional, e isso pode tornar um amistoso um pouco desconfortável.

    Andrija Maksimovic é um jogador a ser observado. Ele é uma das promessas mais intrigantes do elenco, um meio-campista ofensivo que pode atuar entre as linhas e dar à Sérvia um toque de criatividade. Aleksandar Stankovic, do Club Brugge, traz ao meio-campo mais um jovem que já está sendo preparado para assumir responsabilidades no time principal. Kosta Nedeljkovic acrescenta velocidade e energia vindo de áreas mais recuadas.

    Para o México, a lição é clara: a Sérvia pode não chegar com suas estrelas mais conhecidas, mas ainda assim pode testar o El Tri em áreas que importam em uma Copa do Mundo. Jogadas ensaiadas, segundas bolas, duelos físicos, concentração defensiva e defesa na transição farão parte do exame.

    Se o México controlar a bola, mas se desorganizar quando a perder, a Sérvia tem pernas jovens e ambição individual suficientes para tornar a noite mais complicada do que o esperado.

  • Mexico v South Korea - International FriendlyGetty Images Sport

    Assuntos pendentes

    Roberto “Piojo” Alvarado e Vega têm uma amizade de longa data. Em Pasadena, os dois chegaram ao vestiário ao som de seus corridos mexicanos favoritos, tocando nos alto-falantes. A presença deles é sentida no campo de treinamento, seja pela qualidade com a bola, pela personalidade ou pelas piadas que inventam na hora.

    Há uma certa alegria que eles trazem e que Aguirre considera fundamental para o clima positivo do grupo. Mas os números também precisam estar lá.

    A presença deles não pode ser medida apenas por fatores não quantificáveis. Ela precisa se refletir em gols, assistências, trabalho defensivo e responsabilidade. É nesse ponto que eles se encontram antes de sua segunda Copa do Mundo. Ambos conquistaram a medalha de bronze com o México nas Olimpíadas de Tóquio em 2021. Ambos foram para o Catar 2022. Agora, ambos chegam a outro ciclo da Copa do Mundo com uma grande questão à sua frente: será que eles conseguem agir como líderes?

    A resposta fácil talvez seja não, porque nenhum dos dois se encaixa na imagem tradicional de uma voz autoritária no vestiário. Mas a Clausura 2025 de Vega com o Toluca provou que a liderança também pode vir através do desempenho. Sua temporada terminou com 12 gols e 10 assistências em 21 partidas, ajudando a levar o Toluca ao título do campeonato. Isso foi há mais de um ano, mas mostrou o que torna Vega especial e por que ele veste a camisa nº 10 do México.

    Quando está em grande forma, Vega consegue dominar os jogos. Ele sabe receber a bola entre as linhas, atacar os zagueiros, combinar jogadas em espaços apertados e transformar a pressão em personalidade. A questão é se o México terá essa versão com a consistência necessária.

    Alvarado traz um tipo diferente de valor. Aguirre é um grande fã de sua dedicação, e sua semifinal da Liga das Nações da CONCACAF de 2025 contra o Canadá foi um lembrete de sua importância nos dois lados do campo. Seu chute no início ajudou a criar a bola perdida para o primeiro gol de Jiménez, mas seu trabalho sem a bola foi igualmente importante. Marcando Alphonso Davies em diferentes momentos, Alvarado teve que recuar, fechar os espaços e impedir que o lado direito do México ficasse isolado contra um dos jogadores mais explosivos da CONCACAF.

    Esse é o tipo de equilíbrio que Alvarado traz para o El Tri: útil na posse de bola, ativo na pressão e disposto a fazer o trabalho defensivo que permite ao México sobreviver a confrontos difíceis.

  • Mexico v Ghana - International FriendlyGetty Images Sport

    Quão notáveis serão as contribuições de Alvarado e Vega neste verão?

    Em breve saberemos. Mas, para ambos, o desafio é semelhante. Não se trata mais apenas de talento, entrosamento ou personalidade. Nesta sua segunda Copa do Mundo, o México precisa que eles transformem a experiência em resultados.

    Até que ponto Aguirre estará disposto a mudar o time titular ao longo da fase de grupos?

    Neste momento, é difícil descartar a possibilidade de que Guillermo Ochoa faça uma aparição como titular do México durante a fase de grupos.

    Aguirre já fez isso antes. Em sua última Copa do Mundo como técnico do México, em 2010, ele colocou três capitães diferentes para liderar a equipe durante a fase de grupos: Rafael Márquez, Gerardo Torrado e Cuauhtémoc Blanco. As escalações mudaram, a estrutura de liderança se alterou e Aguirre mostrou que estava disposto a se ajustar dependendo do adversário e do momento.

    Resta saber se ele fará algo semelhante desta vez. Mas, como os adversários do México na fase de grupos são tão diferentes entre si — África do Sul, Coreia do Sul e República Tcheca —, não se surpreenda se Aguirre mudar seu time titular ao longo da fase de grupos.

    Isso torna a partida contra a Sérvia ainda mais importante. Seu time titular e as substituições em Toluca nos permitirão entender um pouco mais o pensamento de Aguirre.

    Por exemplo, outra partida como titular de Guillermo Martinez no ataque colocaria o atacante dos Pumas em posição de ganhar minutos consideráveis na Copa do Mundo. Outra boa atuação de Fidalgo poderia mudar o panorama do meio-campo. Outra participação útil de Alvarado ou Vega poderia fazer Aguirre se sentir mais à vontade para contar com a geração de Tóquio.

    O amistoso contra a Sérvia não vai responder a tudo. Mas deve revelar o quão perto Aguirre está de decidir quem vai começar antes de 11 de junho.

Copa do Mundo
México crest
México
MÉX
África do Sul crest
África do Sul
RSA