A última análise de Javier Aguirre: cinco pontos-chave antes do jogo do México contra a Sérvia, antes da estreia na Copa do Mundo

Antes do jogo com ingressos esgotados do México contra a Sérvia no Estádio Nemesio Diez, em Toluca, Javier “Vasco” Aguirre recusou-se a encarar os últimos dias antes da estreia do El Tri na Copa do Mundo com ansiedade.

Ele sabe o que está por vir. Ele conhece a pressão de um torneio em casa, o peso das expectativas e a tênue linha que separa um amistoso útil de um preocupante. Mas, quando questionado sobre o clima em torno de seu grupo, Aguirre escolheu uma palavra diferente: esperança.

Essa esperança não significa que tudo esteja resolvido. A partida contra a Sérvia é a última chance real do México de testar um possível time titular antes de enfrentar a África do Sul em 11 de junho, e Aguirre ainda tem decisões a tomar. Ele precisa equilibrar ritmo com cautela, especialmente com jogadores que ainda estão buscando atingir seu melhor nível após lesões e longas recuperações, incluindo Edson Alvarez, Santiago Gimenez, Cesar “Chino” Huerta e Alexis Vega.

“Acho que a equipe está chegando em um momento físico muito bom. Eu estava dizendo isso hoje enquanto assistia ao vídeo da Sérvia — estamos no nosso melhor momento físico, atlético e até mental, porque Imanol Ibarrondo [treinador de mentalidade e liderança] teve algumas conversas com eles esta semana. Perguntei a ele como achava que eles estavam, e eles pareciam, assim como eu, muito animados. Nenhum deles teve essa experiência, e estamos ansiosos para que o momento chegue e a festa comece”, disse Aguirre.

A boa vibração em torno do México é real. Agora vem a parte mais difícil: transformá-la em algo útil.

Contra a Sérvia, o El Tri tentará aprimorar seu ataque, esclarecer funções e dar a Aguirre uma última visão da equipe na qual ele poderá confiar quando a Copa do Mundo começar. Não é apenas mais um amistoso. É a última audição antes que a pressão realmente chegue.

Aqui estão as cinco chaves da GOAL para ficar de olho quando o México receber a Sérvia em Toluca.



