A UEFA responde à reclamação do Barcelona sobre o VAR após o incidente de mão na derrota para o Atlético de Madrid na Liga dos Campeões

A entidade reguladora do futebol europeu não perdeu tempo para emitir seu veredicto sobre as reclamações apresentadas pelo Blaugrana. O Órgão de Controle, Ética e Disciplina da UEFA (CEDB) analisou os argumentos apresentados pelo clube, mas concluiu que não havia fundamentos para dar andamento a um processo formal.

Em um comunicado conciso divulgado na terça-feira, o órgão regulador confirmou o resultado: “Após a partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões da UEFA entre Barcelona e Atlético, o Barcelona apresentou um protesto relacionado a uma decisão do árbitro. O Órgão de Controle, Ética e Disciplina da UEFA declarou o protesto inadmissível.”