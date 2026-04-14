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A UEFA responde à reclamação do Barcelona sobre o VAR após o incidente de mão na derrota para o Atlético de Madrid na Liga dos Campeões
A UEFA considera o protesto inadmissível
A entidade reguladora do futebol europeu não perdeu tempo para emitir seu veredicto sobre as reclamações apresentadas pelo Blaugrana. O Órgão de Controle, Ética e Disciplina da UEFA (CEDB) analisou os argumentos apresentados pelo clube, mas concluiu que não havia fundamentos para dar andamento a um processo formal.
Em um comunicado conciso divulgado na terça-feira, o órgão regulador confirmou o resultado: “Após a partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões da UEFA entre Barcelona e Atlético, o Barcelona apresentou um protesto relacionado a uma decisão do árbitro. O Órgão de Controle, Ética e Disciplina da UEFA declarou o protesto inadmissível.”
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A polêmica sobre a mão no Camp Nou
O cerne da frustração do Barcelona decorre de uma sequência bizarra de jogadas durante a partida de ida no Spotify Camp Nou. O clube alegou que Marc Pubill tocou a bola com a mão dentro da área após o goleiro Juan Musso já ter reiniciado a jogada com um tiro de meta. Apesar do contato, o árbitro Istvan Kovacs não marcou pênalti, e o VAR Christian Dingert optou por não intervir.
O Barcelona considerou que a decisão foi um erro decisivo, especialmente porque Pubill já havia recebido um cartão amarelo naquele momento. A equipe jurídica do clube afirmou que a grave falta de intervenção da sala do VAR constituiu uma violação significativa do protocolo, que impactou diretamente o resultado da eliminatória.
Hansi Flick critica os árbitros
A expulsão ocorreu após 70 minutos de frustração para a equipe de Flick, que jogou grande parte da partida com dez jogadores após a expulsão de Pau Cubarsi. Gols de Julián Álvarez e Alexander Sorloth garantiram a vitória por 2 a 0 para os jogadores de Diego Simeone, mas Flick ficou furioso na coletiva de imprensa pós-jogo em relação ao incidente com Pubill.
“Para mim, é um cartão vermelho claro, ou melhor, um segundo cartão amarelo e um pênalti”, disse Flick em sua avaliação pós-jogo. “[O VAR] pode explicar por que não [revisou a jogada]. Não acredito que não seja cartão vermelho. Não parece certo. Parece injusto. O VAR estava muito favorável ao Atlético hoje”.
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A atenção volta-se agora para o regresso ao Metropolitano
Apesar da raiva inicial, Flick parecia ter se acalmado antes da segunda partida em Madri. Em declarações à imprensa antes do jogo de volta no Metropolitano, o técnico alemão insistiu que estava deixando a polêmica para trás e expressou confiança no árbitro veterano designado para a partida decisiva.
“Estou calmo agora”, afirmou Flick. “Tive tempo suficiente. [Clément Turpin] é um árbitro experiente. Sem dúvidas.”
Com o protesto à UEFA agora encerrado, o Barcelona precisa se concentrar em reverter a desvantagem de dois gols para garantir uma vaga nas semifinais contra o Arsenal ou o Sporting CP.