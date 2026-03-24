A UEFA rejeita o recurso dos clubes da Premier League para aumentar o número de jogadores no elenco da Liga dos Campeões, após resistência dos times da La Liga

A pressão para ampliar o tamanho dos elencos para 28 jogadores nas competições europeias chegou a um impasse após um bloqueio definitivo no comitê de competições de clubes da UEFA. Apesar de ser um dos principais temas em discussão, a proposta não será apresentada na próxima reunião do comitê executivo em Istambul. A resistência foi liderada por representantes da La Liga, incluindo Atlético de Madrid, Sevilla e Real Sociedad. Os clubes espanhóis expressaram profundas preocupações de que o aumento dos limites permitiria apenas que os gigantes da Premier League explorassem seu poder financeiro superior. Persiste o receio de que tal medida permita que os times ingleses acumulem talentos de elite, desequilibrando ainda mais a competitividade do futebol continental.