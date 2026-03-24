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A UEFA rejeita o recurso dos clubes da Premier League para aumentar o número de jogadores no elenco da Liga dos Campeões, após resistência dos times da La Liga
Clubes espanhóis rejeitam proposta da Premier League
A pressão para ampliar o tamanho dos elencos para 28 jogadores nas competições europeias chegou a um impasse após um bloqueio definitivo no comitê de competições de clubes da UEFA. Apesar de ser um dos principais temas em discussão, a proposta não será apresentada na próxima reunião do comitê executivo em Istambul. A resistência foi liderada por representantes da La Liga, incluindo Atlético de Madrid, Sevilla e Real Sociedad. Os clubes espanhóis expressaram profundas preocupações de que o aumento dos limites permitiria apenas que os gigantes da Premier League explorassem seu poder financeiro superior. Persiste o receio de que tal medida permita que os times ingleses acumulem talentos de elite, desequilibrando ainda mais a competitividade do futebol continental.
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Respeitando o limite de 25 jogadores
A UEFA confirmou que o limite de 25 jogadores por elenco na Liga dos Campeões permanecerá inalterado na próxima temporada. Apesar das crescentes preocupações com o bem-estar dos jogadores e de um calendário cada vez mais sobrecarregado, o comitê de competições decidiu não ampliar os elencos no futuro imediato. Essa decisão obriga os principais treinadores da Europa a continuar equilibrando as exigências nacionais e continentais com recursos limitados. No entanto, uma possível mudança se aproxima; relatos indicam que a regra poderá ser revista antes da temporada 2027-28. Esse cronograma coincide com o próximo ciclo de direitos de transmissão da UEFA, oferecendo uma janela estratégica para uma reforma estrutural que aborde a intensidade física do futebol moderno.
Preocupações com o esgotamento dos jogadores e a expansão
Os clubes da Premier League estão pressionando para modernizar as regras relativas aos elencos, que permanecem inalteradas há quase duas décadas, argumentando que o limite atual de 25 jogadores está ultrapassado. A ampliação da Liga dos Campeões para um formato de 36 equipes intensificou essas preocupações, acrescentando pelo menos dois jogos de alta intensidade a um calendário já sobrecarregado. Os defensores do aumento do tamanho dos elencos para 28 jogadores acreditam que a expansão é vital para combater o esgotamento crônico e mitigar os riscos crescentes de lesões. Eles argumentam que opções adicionais de rodízio são essenciais para lidar com um calendário implacável.
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Tensões em torno do domínio da Premier League
A tensão entre a Premier League e as principais ligas europeias está se intensificando. Os rivais continentais argumentam que os clubes ingleses se beneficiam de vantagens sistêmicas injustas, notadamente a regra da “proteção nacional”, que os isenta de enfrentar adversários do próprio país durante a fase de grupos ampliada. Os críticos sustentam que essa proteção oferece um caminho mais fácil para as fases eliminatórias. No entanto, embora todas as seis equipes da Premier League tenham chegado às oitavas de final nesta temporada, apenas o Arsenal e o Liverpool avançaram para as quartas de final.