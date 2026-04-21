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“A UEFA quer o Manchester United na final da Liga dos Campeões”, mas será que os Red Devils conseguirão atingir essa meta nas próximas 10 temporadas, após passar por um período de 15 anos sem títulos?
O Manchester United disputou três finais da Liga dos Campeões entre 2007 e 2011
Em um período de quatro anos, entre 2007 e 2011, o United chegou à final da Liga dos Campeões em três ocasiões. O time saiu vitorioso na primeira dessas disputas — quando o Chelsea foi derrotado nos pênaltis em uma Moscou encharcada pela chuva —, antes de sofrer duas dolorosas derrotas para o Barcelona liderado por Lionel Messi.
Sir Alex Ferguson estava no comando naquela época, com o lendário escocês ajudando a transformar os Red Devils em uma superpotência global. Ele se aposentou no verão de 2013, tendo conquistado o 13º título da Premier League como presente de despedida para a torcida de Old Trafford.
Van Gaal, Mourinho e Amorim não conseguiram levar os Red Devils de volta ao topo
Poucos poderiam ter previsto, naquela altura, o que viria a seguir. O domínio nacional tem-se mantido fora de alcance desde então, com nomes como David Moyes, Louis van Gaal, José Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, Erik ten Hag e Ruben Amorim a não conseguirem reconquistar o título da primeira divisão inglesa.
O português “Special One” Mourinho conquistou a glória na Liga Europa em 2017, enquanto duas Copas da Inglaterra e duas Copas da Liga também foram conquistadas. O ambicioso plano “Projeto 150” foi elaborado no Teatro dos Sonhos — antes de um aniversário notável ser alcançado — com o objetivo de que o United comece a reacender antigas glórias.
Michael Carrick está levando o time à beira de garantir a classificação para a Liga dos Campeões em 2026-27, antes do que promete ser uma janela de transferências crucial no verão, mas será que os Red Devils disputarão novamente a maior honra continental ao longo da próxima década?
O Manchester United chegará à final da Liga dos Campeões na próxima década?
Quando essa pergunta foi feita a Parker, o ex-zagueiro dos Red Devils, bicampeão da Premier League — em entrevista exclusiva ao GOAL via Spreadex Sports —, disse: “Quando se considera esses números [15 anos desde a última final da Liga dos Campeões], acho que sim, eles têm que querer isso, por uma questão de credibilidade como clube.
“Se você é jogador, acho que deveria querer isso. Eu fui para lá e eles estavam loucos por um primeiro título da liga em 25 anos. Se isso não tivesse sido alcançado durante o meu tempo lá, acho que todos diriam — eu mesmo pensaria assim — que seria um fracasso.
“Mas o Manchester United, um clube do seu calibre, deveria estar fazendo isso. A UEFA quer o Manchester United na Europa. A UEFA quer o Manchester United na Liga dos Campeões. A UEFA quer o Manchester United na final da Liga dos Campeões.
“O Manchester United tem que ser bom o suficiente para chegar lá. Acho que a forma como a UEFA tem trabalhado dá aos grandes clubes a oportunidade de chegar às fases eliminatórias. Foi feito para ser assim.”
Parker acrescentou sobre a posição atual dos Red Devils na hierarquia europeia: “Você olha para o Manchester United agora e depois olha para quem está nas semifinais. Eles vencem algum desses times? Não acho que eles vençam o PSG neste momento. Não acho que eles vençam o Bayern de Munique neste momento. Será que vencem o Atlético de Madrid, com um dos treinadores mais imprevisíveis que já existiram? Acho que eles vão ser rápidos demais para eles. O Atlético tem muitos jogadores habilidosos no time titular.
“Acho que o único time contra o qual eles teriam chances seria o Arsenal. Esse é o time contra o qual você acha que, se eles os enfrentassem na semifinal, haveria uma grande chance de vencê-los, na minha humilde opinião.”
É necessário um recrutamento criterioso em Old Trafford como parte do “Projeto 150”
O United se prepara para se despedir de um jogador que sabe tudo sobre como conquistar a Liga dos Campeões: Casemiro. O meio-campista brasileiro ergueu aquele troféu icônico por cinco vezes durante sua passagem pelo Real Madrid. Ele deixará Old Trafford como jogador sem contrato neste verão.
Os Red Devils possuem muito potencial e pedigree em suas fileiras, mas serão necessários investimentos inteligentes — após terem desperdiçado muito dinheiro nos últimos anos — para que possam voltar ao topo do pódio em competições nacionais e internacionais.