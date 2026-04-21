“A UEFA quer o Manchester United na final da Liga dos Campeões”, mas será que os Red Devils conseguirão atingir essa meta nas próximas 10 temporadas, após passar por um período de 15 anos sem títulos?

Quando essa pergunta foi feita a Parker, o ex-zagueiro dos Red Devils, bicampeão da Premier League — em entrevista exclusiva ao GOAL via Spreadex Sports —, disse: “Quando se considera esses números [15 anos desde a última final da Liga dos Campeões], acho que sim, eles têm que querer isso, por uma questão de credibilidade como clube.

“Se você é jogador, acho que deveria querer isso. Eu fui para lá e eles estavam loucos por um primeiro título da liga em 25 anos. Se isso não tivesse sido alcançado durante o meu tempo lá, acho que todos diriam — eu mesmo pensaria assim — que seria um fracasso.

“Mas o Manchester United, um clube do seu calibre, deveria estar fazendo isso. A UEFA quer o Manchester United na Europa. A UEFA quer o Manchester United na Liga dos Campeões. A UEFA quer o Manchester United na final da Liga dos Campeões.

“O Manchester United tem que ser bom o suficiente para chegar lá. Acho que a forma como a UEFA tem trabalhado dá aos grandes clubes a oportunidade de chegar às fases eliminatórias. Foi feito para ser assim.”

Parker acrescentou sobre a posição atual dos Red Devils na hierarquia europeia: “Você olha para o Manchester United agora e depois olha para quem está nas semifinais. Eles vencem algum desses times? Não acho que eles vençam o PSG neste momento. Não acho que eles vençam o Bayern de Munique neste momento. Será que vencem o Atlético de Madrid, com um dos treinadores mais imprevisíveis que já existiram? Acho que eles vão ser rápidos demais para eles. O Atlético tem muitos jogadores habilidosos no time titular.

“Acho que o único time contra o qual eles teriam chances seria o Arsenal. Esse é o time contra o qual você acha que, se eles os enfrentassem na semifinal, haveria uma grande chance de vencê-los, na minha humilde opinião.”