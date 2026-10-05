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'A Uefa precisa intervir!' - Heimir Hallgrimsson pede que Irlanda e Israel sejam mantidas separadas após confrontos acalorados na Liga das Nações
Empate controverso disputado com portões fechados
O segundo encontro entre Irlanda e Israel terminou em empate por 1 a 1 na Sérvia depois que a partida em que a Irlanda era nominalmente mandante foi transferida para a TSC Arena por preocupações de segurança operacional. Troy Parrott colocou sua equipe em vantagem com um pênalti no primeiro tempo, antes de Dor Peretz restabelecer a igualdade dois minutos após o reinício. O duelo com portões fechados teve forte carga política, com o gramado sem publicidade comercial e as duas equipes usando braçadeiras pretas com mensagens contrastantes sobre o conflito em curso no Oriente Médio.
- AFP
Hallgrimsson exige ação decisiva das autoridades
As tensões chegaram ao limite no intervalo, quando uma confusão explodiu perto do túnel, provocando confrontos acalorados entre jogadores que se estenderam para além do apito final. As relações entre os dois lados se deterioraram ainda mais depois de o governo israelense acusar os jogadores irlandeses de "cegueira moral" por baixarem a cabeça durante o hino nacional do adversário.
Ao ser perguntado se as duas nações deveriam voltar a jogar uma contra a outra algum dia, Hallgrimsson pediu diretamente a intervenção da entidade dirigente em entrevista à RTE Sport: "Não, não deveriam. Não cabe a nós decidir isso, é a Uefa que decide. Obviamente, há um grande apoio à Palestina na Irlanda. Não há muitos países que apoiem a Palestina tanto quanto a Irlanda. Eu não desejaria a nenhuma seleção passar pelo que nós passamos nestas duas semanas, então talvez a Uefa simplesmente precise intervir e fazer alguma coisa."
Revisão disciplinar se aproxima após confusão
O empate sem gols e de ânimos exaltados aconteceu depois do primeiro encontro do mês passado, em Debrecen, onde a Irlanda garantiu uma convincente vitória por 3 a 0 em meio a atritos geopolíticos semelhantes. Ao ser pressionado sobre o confronto no túnel, que corre o risco de provocar sanções formais do órgão que rege o futebol europeu, o técnico da Islândia se recusou a especular durante sua entrevista coletiva após a partida: "Eu estava lá. Não vou comentar sobre isso. É algo que uma comissão disciplinar provavelmente vai analisar."
- AFP
Disputa pelo acesso esquenta agora
Um ponto na Sérvia deixa a Irlanda em terceiro no Grupo B3, empatada em pontos com o Kosovo, segundo colocado. A equipe de Hallgrimsson precisa deixar rapidamente para trás a hostilidade fora de campo antes da difícil viagem para enfrentar a Áustria em 14 de novembro. Três dias depois, a Irlanda receberá o rival direto Kosovo em um confronto decisivo em casa para aumentar suas chances de acesso automático ou de uma vaga nos play-offs.
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