'A Uefa precisa intervir!' - Heimir Hallgrimsson pede que Irlanda e Israel sejam mantidas separadas após confrontos acalorados na Liga das Nações

As tensões chegaram ao limite no intervalo, quando uma confusão explodiu perto do túnel, provocando confrontos acalorados entre jogadores que se estenderam para além do apito final. As relações entre os dois lados se deterioraram ainda mais depois de o governo israelense acusar os jogadores irlandeses de "cegueira moral" por baixarem a cabeça durante o hino nacional do adversário.

Ao ser perguntado se as duas nações deveriam voltar a jogar uma contra a outra algum dia, Hallgrimsson pediu diretamente a intervenção da entidade dirigente em entrevista à RTE Sport: "Não, não deveriam. Não cabe a nós decidir isso, é a Uefa que decide. Obviamente, há um grande apoio à Palestina na Irlanda. Não há muitos países que apoiem a Palestina tanto quanto a Irlanda. Eu não desejaria a nenhuma seleção passar pelo que nós passamos nestas duas semanas, então talvez a Uefa simplesmente precise intervir e fazer alguma coisa."