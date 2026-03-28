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A UEFA foi criticada por causa do jogo “inútil” entre a Irlanda do Norte e o País de Gales, após a eliminação nas repescagens da Copa do Mundo
Brunt considera o confronto com o Cardiff "ridículo"
A decisão de realizar um amistoso entre duas seleções recentemente eliminadas da disputa de grandes torneios despertou a ira de Chris Brunt. Após a derrota da Irlanda do Norte por 2 a 0 para a Itália em Bergamo e a dolorosa derrota do País de Gales nos pênaltis para a Bósnia-Herzegovina, as duas seleções britânicas estão programadas para se enfrentar em uma partida que muitos acreditam que deveria ter sido cancelada para proteger o bem-estar dos jogadores.
Em entrevista ao programa BBC Sportsound, o ex-meio-campista do West Brom não mediu palavras ao avaliar a programação da entidade reguladora. Brunt disse: “Para os torcedores, é um jogo totalmente sem importância. É uma das coisas mais ridículas que já ouvi — é inútil. A programação dos próximos jogos na Inglaterra — os jogadores atuam na sexta-feira e na segunda-feira [quando retornam aos seus clubes] — é ridícula. Se você olhar para os jogos de qualificação anteriores, eles foram marcados para quinta, domingo e sexta, segunda ou sábado, terça, então por que, nesta fase da temporada, jogar na quinta e na terça?”
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Preocupações com o bem-estar dos jogadores e o esgotamento
A data da partida é particularmente controversa, tendo em vista a exigente agenda nacional que aguarda os jogadores ao retornarem aos seus clubes, especialmente com a aproximação do período da Páscoa na Inglaterra, onde muitos terão de disputar várias partidas em um curto espaço de tempo — o que faz com que o amistoso pareça desnecessário aos olhos dos críticos. Brunt, que disputou 65 partidas pela seleção, também destacou o desgaste físico e emocional das partidas da semana anterior, afirmando que o jogo contra o País de Gales “não significa absolutamente nada”, acrescentando que seu único benefício real é dar aos jogadores mais jovens a chance de ganhar experiência nesse nível.
Esgotamento mental após a decepção nos playoffs
Além do desgaste físico, há o desafio mental de se preparar para um jogo amistoso poucos dias depois de não ter conseguido a classificação para a Copa do Mundo. A derrota da Irlanda do Norte na Itália encerrou uma campanha muito disputada, e motivar os jogadores para a visita ao Cardiff City Stadium tem se mostrado uma tarefa difícil para a comissão técnica.
Brunt explicou a dificuldade da situação após a derrota em Bergamo, afirmando: “Para todos os rapazes que estavam em campo na outra noite, física e mentalmente isso exige muito de você, e ainda por cima não conseguimos o resultado que queríamos. É difícil para todos se recomporem e seguirem em frente.” Espera-se que O’Neill aproveite a partida para fazer uma grande rotação no elenco, poupando aqueles que jogaram muitos minutos na Itália.
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Um lado positivo para a próxima geração
Apesar de suas críticas contundentes à UEFA, Brunt reconheceu que a partida poderia ter um objetivo prático: dar minutos de jogo aos jogadores menos utilizados. Nomes como Kieran Morrison, Dion Charles e Jamie McDonnell podem entrar na escalação inicial, já que o técnico Michael O'Neill está de olho no futuro e na próxima campanha da Liga das Nações.
Compartilhando suas reflexões sobre os jogadores menos utilizados do elenco, Brunt observou: “Há muitos rapazes que viajam pela Europa para a campanha de qualificação e não conseguem jogar muito, então é uma oportunidade de retribuir àqueles que apoiaram os outros jogadores durante as eliminatórias.”