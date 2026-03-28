A UEFA foi criticada por causa do jogo “inútil” entre a Irlanda do Norte e o País de Gales, após a eliminação nas repescagens da Copa do Mundo

A decisão de realizar um amistoso entre duas seleções recentemente eliminadas da disputa de grandes torneios despertou a ira de Chris Brunt. Após a derrota da Irlanda do Norte por 2 a 0 para a Itália em Bergamo e a dolorosa derrota do País de Gales nos pênaltis para a Bósnia-Herzegovina, as duas seleções britânicas estão programadas para se enfrentar em uma partida que muitos acreditam que deveria ter sido cancelada para proteger o bem-estar dos jogadores.

Em entrevista ao programa BBC Sportsound, o ex-meio-campista do West Brom não mediu palavras ao avaliar a programação da entidade reguladora. Brunt disse: “Para os torcedores, é um jogo totalmente sem importância. É uma das coisas mais ridículas que já ouvi — é inútil. A programação dos próximos jogos na Inglaterra — os jogadores atuam na sexta-feira e na segunda-feira [quando retornam aos seus clubes] — é ridícula. Se você olhar para os jogos de qualificação anteriores, eles foram marcados para quinta, domingo e sexta, segunda ou sábado, terça, então por que, nesta fase da temporada, jogar na quinta e na terça?”