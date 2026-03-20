A UEFA e o Liverpool iniciam investigação sobre a lesão de Noa Lang após o astro do Galatasaray ter colidido com um painel publicitário

O jogador de 26 anos sofreu um corte parcial no polegar e sentia dores intensas enquanto a equipe médica o atendia em campo. A equipe médica do Liverpool estava entre aqueles que prestaram atendimento ao ponta antes de ele ser retirado do campo. O Galatasaray confirmou em um comunicado divulgado na madrugada desta quinta-feira que Lang sofreu um “corte grave” no polegar direito e seria submetido a uma cirurgia em Liverpool. Esperava-se que ele deixasse a cidade logo após a cirurgia, antes de iniciar um programa de reabilitação. Lang tem sido um dos jogadores mais importantes do Galatasaray desde que chegou por empréstimo do Napoli em janeiro, tornando-se titular regular do líder da Super Lig.