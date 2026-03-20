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A UEFA e o Liverpool iniciam investigação sobre a lesão de Noa Lang após o astro do Galatasaray ter colidido com um painel publicitário
Lang vai ser submetido a uma cirurgia devido a uma lesão no polegar
O jogador de 26 anos sofreu um corte parcial no polegar e sentia dores intensas enquanto a equipe médica o atendia em campo. A equipe médica do Liverpool estava entre aqueles que prestaram atendimento ao ponta antes de ele ser retirado do campo. O Galatasaray confirmou em um comunicado divulgado na madrugada desta quinta-feira que Lang sofreu um “corte grave” no polegar direito e seria submetido a uma cirurgia em Liverpool. Esperava-se que ele deixasse a cidade logo após a cirurgia, antes de iniciar um programa de reabilitação. Lang tem sido um dos jogadores mais importantes do Galatasaray desde que chegou por empréstimo do Napoli em janeiro, tornando-se titular regular do líder da Super Lig.
- AFP
Investigação da UEFA em andamento
A UEFA confirmou que está analisando o incidente em conjunto com o clube da Premier League, com foco no próprio painel publicitário e na questão de saber se ele cumpriu os regulamentos que regem as instalações ao lado do campo nas partidas da Liga dos Campeões. O resultado da investigação poderá ter implicações mais amplas para os regulamentos dos estádios em toda a competição, especialmente no que diz respeito à colocação e construção de painéis em áreas onde os jogadores costumam correr atrás da bola além da linha lateral.
Osimhen agrava a crise de lesõesA lesão de Lang não foi a única grande preocupação do Galatasaray em Anfield. Victor Osimhen foi substituído no intervalo após sofrer uma fratura no braço direito em uma colisão com Ibrahima Konaté. O atacante nigeriano, que marcou 19 gols em 29 partidas nesta temporada após sua transferência definitiva do Napoli no verão passado, foi substituído por Leroy Sané no intervalo, quando o clube confirmou que o estava retirando “devido ao risco de fratura no braço”.
- Getty Images Sport
Van Dijk fala sobre a lesão do seu companheiro de seleção holandesa
O capitão do Liverpool, Virgil van Dijk, que também é jogador da seleção holandesa e colega próximo de Lang, falou sobre o ponta após o apito final, mas minimizou qualquer sugestão de que a culpa recai sobre a infraestrutura do estádio. “Foi um acidente muito grave, mas não tem nada a ver com o estádio, foi apenas um acidente”, disse Van Dijk. “Conversei com ele, espero que ele volte aos gramados o mais rápido possível, porque precisamos dele se ele for convocado para a seleção na próxima semana.”
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