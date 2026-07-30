A Uefa contra Infantino: as 55 federações europeias boicotam os torneios da Fifa, que quer transferir a propriedade da Copa do Mundo para investidores privados

Este é o duríssimo comunicado: "A Uefa e suas 55 federações filiadas estão unidas. Rejeitamos por unanimidade e sem reservas a proposta da Fifa de transferir a propriedade da Copa do Mundo e de outras competições da Fifa a investidores privados. A Copa do Mundo não pode ser tratada como um produto de investimento. É um dos maiores legados esportivos do futebol. Foi construída ao longo das gerações por jogadores, seleções e torcedores de todos os continentes. Nenhuma parte dela jamais deveria ser cedida a investidores privados. A Copa do Mundo não está à venda. É irresponsável e indefensável que uma proposta de tamanha importância para o futebol tenha sido concebida em segredo e levada quase à aprovação sem qualquer consulta significativa àqueles a quem foi confiada a gestão deste esporte. Não se trata apenas de uma grave falta de liderança, mas de uma verdadeira abdicação do dever da Fifa como guardiã do futebol mundial - lê-se -. As federações nacionais de todo o mundo se veem agora diante de um ultimato: aceitar a aquisição irreversível das maiores competições de futebol ou sofrer as consequências. Esta não é uma "decisão democrática", mas um governo baseado na intimidação, um ato de coerção indigno de uma instituição à qual foi confiada a proteção do futebol mundial. Mas a nossa oposição vai muito além do procedimento. No momento em que investidores externos adquirem participações acionárias nas competições da Fifa, o futebol muda para sempre. O lucro comercial se torna uma obrigação permanente. As expectativas dos investidores se tornam uma pressão diária. A partir desse momento, cada decisão sobre o calendário internacional, cada decisão sobre os formatos das competições e cada decisão que molda o futuro do futebol deixa de ser guiada pelo que melhor serve ao jogo e passa a ser guiada pelo que melhor serve aos acionistas. Esse modelo não tem lugar no futebol mundial. O futuro do futebol não pode ser ditado pelas expectativas daqueles cujo primeiro dever é maximizar o lucro financeiro. Tampouco os interesses das federações nacionais, das ligas, dos clubes, dos jogadores e dos torcedores podem ser subordinados aos lucros dos investidores. O futebol não pode hipotecar o próprio futuro por um ganho financeiro. A posição da Europa é clara. Nunca daremos legitimidade a esse modelo. Ninguém tem a autoridade moral para vender aquilo que detém sob custódia para a próxima geração. Após a discussão de hoje, nenhuma seleção da Uefa participará de qualquer competição da Fifa enquanto essas propostas permanecerem de pé, a menos que sejam abandonadas em sua totalidade e que sejam fornecidas garantias vinculantes de que a Fifa nunca mais abrirá sua governança ou suas competições à propriedade privada. Ninguém deve ter dúvidas: a Uefa e suas federações nacionais se oporão a esses planos com absoluta determinação. Há momentos em que as instituições não são julgadas pelo que estão dispostas a aceitar, mas pelo que se recusam a comprometer. Este é um desses momentos. Algumas coisas são simplesmente importantes demais para serem vendidas. A Copa do Mundo da Fifa pertence ao futebol. Pertence para sempre. E, enquanto a Europa tiver voz ativa, nunca estará à venda".