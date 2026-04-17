A UEFA causou “grave prejuízo” ao Barcelona, afirma o vice-presidente ao defender a queixa oficial após a derrota para o Atlético de Madrid

Yuste se pronunciou para justificar a decisão do clube de apresentar uma reclamação formal ao órgão regulador do futebol europeu. A medida surge na sequência de uma partida polêmica das quartas de final contra o rival nacional Atlético de Madrid, onde várias decisões deixaram a diretoria do Blaugrana furiosa. A reclamação destaca uma série de incidentes contestados, incluindo o cartão vermelho mostrado a Pau Cubarsi, a suposta mão de Marc Pubill e a expulsão de Eric Garcia. Além disso, o clube busca esclarecimentos sobre uma possível penalidade contra Dani Olmo e um confronto polêmico entre Fermin Lopez e Juan Musso.

“Queríamos apresentar uma reclamação formal à UEFA pela partida que nos deixou de fora da Liga dos Campeões, erros graves que queríamos transmitir nesta declaração, que estão muito bem explicados e que acreditamos não estarem em conformidade com os regulamentos do futebol”, explicou Yuste. Ele foi enfático ao afirmar que o impacto dessas decisões foi muito além do campo, declarando: “Elas nos causaram sérios prejuízos econômicos e esportivos, por isso refletem nossa indignação perante a UEFA.”