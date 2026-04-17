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A UEFA causou “grave prejuízo” ao Barcelona, afirma o vice-presidente ao defender a queixa oficial após a derrota para o Atlético de Madrid
O Barça rebate as críticas sobre os erros de arbitragem
Yuste se pronunciou para justificar a decisão do clube de apresentar uma reclamação formal ao órgão regulador do futebol europeu. A medida surge na sequência de uma partida polêmica das quartas de final contra o rival nacional Atlético de Madrid, onde várias decisões deixaram a diretoria do Blaugrana furiosa. A reclamação destaca uma série de incidentes contestados, incluindo o cartão vermelho mostrado a Pau Cubarsi, a suposta mão de Marc Pubill e a expulsão de Eric Garcia. Além disso, o clube busca esclarecimentos sobre uma possível penalidade contra Dani Olmo e um confronto polêmico entre Fermin Lopez e Juan Musso.
“Queríamos apresentar uma reclamação formal à UEFA pela partida que nos deixou de fora da Liga dos Campeões, erros graves que queríamos transmitir nesta declaração, que estão muito bem explicados e que acreditamos não estarem em conformidade com os regulamentos do futebol”, explicou Yuste. Ele foi enfático ao afirmar que o impacto dessas decisões foi muito além do campo, declarando: “Elas nos causaram sérios prejuízos econômicos e esportivos, por isso refletem nossa indignação perante a UEFA.”
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Exigindo responsabilidade na era dos VAR
A frustração do clube decorre da convicção de que os atuais padrões de arbitragem estão prejudicando o esporte, especialmente considerando os recursos tecnológicos à disposição dos árbitros. Esse sentimento de injustiça é acentuado pelo fato de o Barcelona ter perdido a eliminatória por 3 a 2 no placar agregado, resultado que a diretoria acredita ter sido diretamente influenciado pelas decisões contestadas. Yuste enfatizou que a reclamação tem como objetivo promover mudanças no futebol continental para garantir que outros clubes não sofram destinos semelhantes no futuro.
“Fazemos isso de um ponto de vista construtivo”, observou o dirigente. “Apesar da eliminação, queríamos transmitir à UEFA que as coisas precisam ser feitas melhor. Acreditamos que, com seis pessoas da equipe de arbitragem em uma partida, não podem ocorrer tantos erros e, portanto, acreditamos que isso causa muito dano ao futebol. Não entendemos como ações flagrantes, com a sala do VAR presente, não são marcadas como entendemos que deveriam ser marcadas.”
Com foco em um futuro promissor
Embora a amargura da eliminação persista, a diretoria do Barcelona está empenhada em garantir que a comissão técnica e os jogadores permaneçam focados nos objetivos que ainda restam. O clube encontra-se atualmente em um período de transição, apoiando-se fortemente em uma nova geração de talentos que surge da La Masia.
“Sempre temos que olhar para frente; uma coisa é defender nossa instituição, e outra é olhar para o futuro”, afirmou Yuste. Ele não hesitou em elogiar o desempenho do elenco, apesar do resultado final: “A equipe jogou um futebol brilhante, com um grupo muito jovem, e agora é hora de olhar para frente.”
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Confiança no movimento juvenil
Apesar do “grave prejuízo” citado em sua reclamação, há um clima de otimismo no Spotify Camp Nou em relação à trajetória de longo prazo da equipe. A conexão entre a torcida e o atual elenco trouxe um lado positivo à decepção europeia.
Ao concluir seu discurso, Yuste compartilhou: “É uma mensagem de orgulho; fazia muito tempo que não víamos o público, independentemente do que acontecesse, permanecer no estádio aplaudindo seus jogadores. E isso é uma enorme comunhão entre a equipe e os torcedores, como não se via há muito tempo. Uma equipe jovem, muito comprometida com o clube, e estou convencido de que em breve eles levantarão a Liga dos Campeões e que lutarão até o fim para que ela volte para casa.”