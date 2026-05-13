A UEFA ameaça excluir o Lyon das competições europeias, uma vez que o clube francês não cumpriu a sanção imposta por violar as regras financeiras

A pressão não poderia ser maior para o Lyon nesta última rodada da temporada da Ligue 1, mas sua maior batalha está ocorrendo fora de campo. Atualmente em quarto lugar na tabela, apenas um ponto atrás do Lille, o clube está em excelente posição para garantir uma vaga na Liga dos Campeões. No entanto, todo esse esforço em campo pode não valer nada se a UEFA decidir aplicar uma punição por violação das normas de sustentabilidade financeira.

Para obter a licença para disputar competições continentais, o Lyon deve demonstrar que cumpriu os requisitos estabelecidos pelo Órgão de Controle Financeiro de Clubes (CFCB) da UEFA, segundo reportagem do The Telegraph. Em julho passado, o CFCB anunciou sanções contra vários clubes, incluindo Chelsea e Aston Villa, mas as restrições impostas ao Lyon foram particularmente específicas. O não cumprimento dessas condições pode levar à exclusão total da Liga dos Campeões, da Liga Europa e da Liga Conferência para a temporada 2026-27.



