A Turquia é eliminada da Copa do Mundo apesar de ter tentado TRINTA E TRÊS chutes na derrota para o Paraguai, enquanto ex-jogador do Newcastle se torna o primeiro jogador expulso por cobrir a boca

O Paraguai abriu o placar com apenas 64 segundos de jogo, quando Matias Galarza acertou o gol de fora da área, marcando o gol mais rápido do torneio. O gol logo no início da partida acabou sendo decisivo em um jogo que a Turquia controlou em grande parte, mas não conseguiu reverter.

A partida sofreu outra reviravolta inusitada nos acréscimos do primeiro tempo. O meio-campista paraguaio Almiron recebeu cartão vermelho direto após uma revisão do VAR, em consequência de um confronto com o zagueiro turco Mert Muldur. O árbitro salvadorenho Ivan Barton aplicou uma nova regra do torneio destinada a impedir que os jogadores cubram a boca durante disputas e discussões.

Apesar de jogar com vantagem numérica durante grande parte da partida, a Turquia não conseguiu empatar e foi eliminada da competição faltando ainda uma partida para o fim.