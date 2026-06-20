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Türkiye v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Yosua Arya

Traduzido por

A Turquia é eliminada da Copa do Mundo apesar de ter tentado TRINTA E TRÊS chutes na derrota para o Paraguai, enquanto ex-jogador do Newcastle se torna o primeiro jogador expulso por cobrir a boca

Turquia
Copa do Mundo
Paraguai
Turquia x Paraguai
M. Almiron

A trajetória da Turquia na Copa do Mundo chegou ao fim de forma dramática, com a derrota por 1 a 0 para o Paraguai, apesar de ter dominado a posse de bola e disparado 33 chutes a gol. O ex-meio-campista do Newcastle United, Miguel Almirón, também entrou para a história do torneio com um cartão vermelho polêmico, mas o Paraguai se manteve firme e garantiu um resultado que acabou com as esperanças da Turquia.

  • Turquia é prejudicada pelo desperdício em derrota decisiva

    O Paraguai abriu o placar com apenas 64 segundos de jogo, quando Matias Galarza acertou o gol de fora da área, marcando o gol mais rápido do torneio. O gol logo no início da partida acabou sendo decisivo em um jogo que a Turquia controlou em grande parte, mas não conseguiu reverter.

    A partida sofreu outra reviravolta inusitada nos acréscimos do primeiro tempo. O meio-campista paraguaio Almiron recebeu cartão vermelho direto após uma revisão do VAR, em consequência de um confronto com o zagueiro turco Mert Muldur. O árbitro salvadorenho Ivan Barton aplicou uma nova regra do torneio destinada a impedir que os jogadores cubram a boca durante disputas e discussões.

    Apesar de jogar com vantagem numérica durante grande parte da partida, a Turquia não conseguiu empatar e foi eliminada da competição faltando ainda uma partida para o fim.

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  • Türkiye v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Os números dizem tudo

    A equipe de Vincenzo Montella deu 33 chutes a gol e teve 78,5% de posse de bola. No entanto, teve dificuldades para ameaçar o goleiro paraguaio Orlando Gill de forma consistente, conseguindo apenas um chute no alvo nas primeiras 12 tentativas.

    A Turquia também esteve perto de marcar com Muldur, cuja cabeçada desviada acertou a trave. O reserva Deniz Gul, então, desperdiçou duas grandes oportunidades no segundo tempo, enquanto o Paraguai se manteve firme, apesar da expulsão de Almiron.

  • A ineficiência histórica custa caro à Turquia

    A eliminação da Turquia acabou sendo determinada por uma notável falta de eficiência na finalização. Nas derrotas para a Austrália e o Paraguai, a equipe tentou 62 chutes sem marcar um único gol. De acordo com a Opta, esse é o maior número de tentativas sem balançar as redes em qualquer sequência de duas partidas na história da Copa do Mundo, que remonta a 1966.

    Para o Paraguai, a vitória manteve vivas as esperanças de chegar às oitavas de final, apesar de ter sofrido uma goleada contra os Estados Unidos na estreia.

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    O Paraguai ainda tem trabalho pela frente

    O Paraguai chega à sua última partida da fase de grupos contra a Austrália sabendo que a classificação ainda está ao seu alcance, após garantir três pontos fundamentais. A Turquia, por sua vez, precisa agora fazer um balanço de uma campanha que prometeu muito, mas rendeu pouco. Apesar de ter exercido pressão e passado longos períodos nas áreas de ataque, sua incapacidade de converter chances resultou na eliminação precoce do torneio.

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