A turnê de despedida de Mohamed Salah começa agora — mas a lenda que está de saída precisa reencontrar a magia de antigamente para garantir que sua longa despedida do Liverpool não seja um fracasso

O Liverpool, porém, estava claramente disposto a deixá-lo ir, a qualquer custo. Por que mais teriam concordado em liberá-lo um ano antes do fim de um contrato que ele havia renovado apenas em abril passado? É verdade que economizarão cerca de 20 milhões de libras (27 milhões de dólares) em salários na próxima temporada, mas poderiam ter arrecadado o triplo desse valor vendendo Salah a um clube da Arábia Saudita. Acontece que o ponta estava certo o tempo todo: alguém realmente queria que ele saísse do clube.

O técnico Arne Slot obviamente insistirá que não teve nada a ver com a saída prematura de Salah, mas não há como negar que o rompimento de seu relacionamento foi o fator-chave na decisão do “Rei Egípcio” de abdicar de seu trono.

Ele pode ser o terceiro maior artilheiro da história do Liverpool, mas Salah deve ter percebido que havia escolhido uma briga que nunca iria vencer, com os Reds permanecendo firmes em seu apoio ao técnico que os levou à glória da Premier League na primeira tentativa.

É claro que Slot simplesmente não teria conquistado o título de 2024-25 sem Salah — nem tem qualquer esperança de salvar a campanha atual, a menos que consiga, de alguma forma, tirar o melhor de um jogador que se sente como se tivesse sido transformado no “bode expiatório” pelas dificuldades desta temporada.