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Mohamed Salah Liverpool GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Traduzido por

A turnê de despedida de Mohamed Salah começa agora — mas a lenda que está de saída precisa reencontrar a magia de antigamente para garantir que sua longa despedida do Liverpool não seja um fracasso

Opinion
Liverpool
M. Salah
A. Slot
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Manchester City x Liverpool

Sempre houve a possibilidade de o Liverpool anunciar uma saída de grande repercussão durante a pausa para os jogos internacionais e, apenas três dias após seu mais recente revés na Premier League contra o Brighton, os Reds confirmaram que Mohamed Salah deixaria o clube ao final da atual temporada. O momento do anúncio surpreendeu alguns, mas Salah havia insistido com sucesso para que a notícia fosse divulgada mais de dois meses antes do fim da temporada, no que pareceu uma tentativa óbvia de controlar a narrativa em torno de sua saída dolorosa e inesperadamente precoce.

O Liverpool, porém, estava claramente disposto a deixá-lo ir, a qualquer custo. Por que mais teriam concordado em liberá-lo um ano antes do fim de um contrato que ele havia renovado apenas em abril passado? É verdade que economizarão cerca de 20 milhões de libras (27 milhões de dólares) em salários na próxima temporada, mas poderiam ter arrecadado o triplo desse valor vendendo Salah a um clube da Arábia Saudita. Acontece que o ponta estava certo o tempo todo: alguém realmente queria que ele saísse do clube.

O técnico Arne Slot obviamente insistirá que não teve nada a ver com a saída prematura de Salah, mas não há como negar que o rompimento de seu relacionamento foi o fator-chave na decisão do “Rei Egípcio” de abdicar de seu trono.

Ele pode ser o terceiro maior artilheiro da história do Liverpool, mas Salah deve ter percebido que havia escolhido uma briga que nunca iria vencer, com os Reds permanecendo firmes em seu apoio ao técnico que os levou à glória da Premier League na primeira tentativa.

É claro que Slot simplesmente não teria conquistado o título de 2024-25 sem Salah — nem tem qualquer esperança de salvar a campanha atual, a menos que consiga, de alguma forma, tirar o melhor de um jogador que se sente como se tivesse sido transformado no “bode expiatório” pelas dificuldades desta temporada.

  • Liverpool FC v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    A equipe do Klopp?

    Quando as coisas começam a dar errado para times de sucesso, o papel do técnico inevitavelmente passa a ser alvo de intenso escrutínio. O revisionismo costuma se instalar e, às vezes, a história pode ser totalmente reescrita. No caso de Slot, existe, na verdade, um risco muito real de que sua situação atual coloque seus resultados passados sob uma luz desfavorável.

    Enquanto no verão passado ele era aclamado por pegar praticamente o mesmo elenco que havia terminado em terceiro lugar sob o comando de Jurgen Klopp e transformá-lo imediatamente em campeão, agora ele tem que lidar com acusações de que ganhou o campeonato com o time do alemão. Por quê? Porque, depois de ter recebido 450 milhões de libras para reforçar seu elenco no verão passado, Slot conseguiu, de alguma forma, enfraquecer as bases incrivelmente sólidas estabelecidas por seu antecessor.

    Obviamente, há algumas falhas evidentes no argumento de que Slot teve sorte; de que ele teve a sorte de herdar um time já pronto para, no mínimo, disputar o título.


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  • Liverpool FC v Crystal Palace FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    "Excelente trabalho"

    Para começar, suceder Klopp como técnico do Liverpool era considerado uma tarefa impossível. O “Normal One” havia alcançado um status quase divino em Merseyside, tendo transformado céticos em adeptos. Consequentemente, muitos previram que Slot teria o mesmo destino de David Moyes no Manchester United ou de Rafael Benítez na Inter, técnicos de qualidade totalmente esmagados pelas comparações com as figuras quase messiânicas que os precederam.

    Sem dúvida, ajudou o fato de Klopp ter feito os torcedores cantarem o nome de Slot antes mesmo de ele chegar a Anfield, mas o holandês, sem dúvida, mereceu imenso crédito pela que foi, possivelmente, a melhor temporada de estreia de um técnico na história da Premier League. Como disse o ex-capitão do Manchester United, Roy Keane, na Sky Sports depois que o Liverpool conquistou o título com uma goleada de 5 a 1 sobre o Tottenham em abril passado: “Temos que elogiar o técnico porque ele fez um trabalho incrível.

    “Era um grupo decente quando ele assumiu, mas se alguém tivesse dito no início da temporada que o Liverpool estaria onde está agora, você não teria acreditado; teria pensado que essa pessoa precisava ser internada!”


  • Liverpool v Sevilla - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Histórias de sucesso

    Uma das principais razões para o ceticismo em torno do elenco de Slot era a contínua falta de um volante de nível internacional. No entanto, o técnico minimizou o fracasso do clube em fechar a contratação de Martin Zubimendi, ajudando a transformar Ryan Gravenberch em um excelente volante, capaz não só de proteger a zaga, mas também de rapidamente transformar a defesa em ataque com sua incrível habilidade de passar com facilidade pelos adversários que tentavam pressioná-lo.

    O benefício adicional de escalar seu compatriota holandês em uma função mais recuada também permitiu que o versátil Alexis Mac Allister causasse ainda mais impacto mais à frente no campo com suas qualidades de recuperação de bola e criatividade, criando uma espécie de dupla ameaça de pressão ao lado do incansável Dominik Szoboszlai.

    Por outro lado, o trabalho realizado nos treinos com Luis Díaz, aliado ao uso ocasional do colombiano como “falso nove”, também resultou na campanha mais prolífica da carreira do ponta (até aquele momento), enquanto colocar Cody Gakpo em sua posição preferida na ala esquerda provou ser um golpe de mestre (pelo menos até esta temporada!).

    O uso e a forma de Salah, porém, foram a principal diferença entre o Liverpool e o resto de seus rivais pelo título.


  • Liverpool FC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2024/25 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Menos caos, mais controle

    As táticas de Slot não eram radicalmente diferentes das de Klopp — o que, em parte, justificou sua contratação. Richard Hughes e sua equipe avaliaram corretamente que as semelhanças no estilo de jogo facilitariam uma transição o mais suave possível de um técnico para o outro.

    No entanto, embora a ideia fosse manter os princípios fundamentais da filosofia futebolística de Klopp, incluindo a pressão de alta intensidade, Slot queria menos caos e mais controle, com a ideia de que o Liverpool pudesse conter os adversários com uma posse de bola sustentada. Fundamentalmente, Salah aderiu à ideia desde o início.

    “Agora estamos tentando controlar a bola o tempo todo”, disse ele ao site oficial do clube em agosto. “Antes, isso não era realmente a prioridade, porque com Jurgen, na maioria das vezes, tentávamos contra-atacar ou fazer contra-pressão e tentar recuperar a bola o mais alto possível. Ainda fazemos isso, mas também, quando você tem a bola, tem mais tempo para mantê-la e simplesmente tentar movimentá-la.”

    No entanto, Salah apoiou especialmente a nova abordagem porque ela lhe oferecia mais liberdade do que nunca.

  • Liverpool FC v Crystal Palace FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Números históricos

    Logo após a vitória sobre o Tottenham que garantiu o título, Salah revelou que havia dito a Klopp, antes do início da temporada, que uma redução em suas tarefas defensivas resultaria em um aumento em sua produção ofensiva.

    “Estou feliz por ter feito isso”, disse Salah àSky. “O técnico me ouviu e agora você pode ver os números.”

    Eles foram certamente impressionantes. Ao final da temporada 2025-26, Salah havia igualado o recorde da Premier League de gols e assistências (47) em 42 jogos, em apenas 38 partidas, e acabou se tornando o primeiro jogador a conquistar os prêmios de Artilheiro, Melhor Armador e Melhor Jogador da Temporada.

    Infelizmente para Salah, os números desta temporada não são nada animadores. Não são terríveis; Salah tem, por exemplo, mais gols e mais assistências em todas as competições do que Bukayo Saka. Mas esta será quase certamente a pior temporada da carreira de Salah no Liverpool de uma perspectiva puramente estatística — e quem é o culpado por esse fato bastante triste é motivo de debate.

    Jamie Carragher, por exemplo, afirmou que “parece que as pernas [de Salah] não aguentam mais”, enquanto outros argumentaram que o problema é sistêmico, já que o egípcio não é de forma alguma o único jogador do Liverpool com desempenho abaixo do esperado nesta temporada. O que todos concordam, porém, é que deixar Salah no banco não era a solução para os muitos problemas do Liverpool — e é por isso que Klopp não teve outra opção a não ser recebê-lo de volta ao time após sua impressionante atuação em Elland Road, em novembro passado.

    De fato, Salah foi titular em 13 jogos consecutivos após seu retorno da Copa Africana das Nações em janeiro e, tendo se recuperado do pequeno problema muscular que o deixou de fora da derrota para o Brighton pouco antes da pausa para os jogos internacionais, espera-se agora que ele volte diretamente ao time para o confronto de sábado pela FA Cup contra o Manchester City.

  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-TOTTENHAMAFP

    De bode expiatório a salvador?

    Para dizer a verdade, uma viagem assustadora ao Etihad Stadium parece o começo do fim — e não apenas para Salah, mas também para Slot.

    O City pode não ser a força imparável que já foi sob o comando de Pep Guardiola, mas poucos apostariam contra eles derrotarem esta versão bastante triste do Liverpool pela terceira vez nesta temporada, enquanto o Paris Saint-Germain é o grande favorito para a partida de ida da revanche da Liga dos Campeões contra os Reds no Parc des Princes, na quarta-feira.

    É claro que tem-se falado que Slot poderia se manter no cargo se conseguir manter a quinta colocação na Premier League — o que é uma possibilidade, considerando o fraco desempenho do Chelsea, que ocupa a sexta posição. Mas a forma do Liverpool também está oscilando muito e seu calendário está longe de ser fácil.

    Slot sem dúvida se animará com as atuações decisivas de Florian Wirtz e Hugo Ekitike durante a pausa para os jogos internacionais — e a parceria promissora entre os dois aponta definitivamente para um futuro mais brilhante —, mas Salah é, sem dúvida, a chave para as esperanças do Liverpool de encerrar esta campanha tão traumática com chave de ouro.

    Tendo acordado uma trégua temporária com Slot pelo bem do clube, a expectativa é que ele faça tudo ao seu alcance — ainda que seu poder esteja em declínio, mas continue considerável — para garantir que seu período mágico em Merseyside termine em alta, e não com um gemido.

    Mesmo levando em conta a surpreendente queda de rendimento nesta temporada, Salah continua sendo o jogador dos Reds com maior probabilidade de decidir a partida quando mais importa, o maior dos grandes jogadores do Liverpool, e vale a pena lembrar que alguns de seus gols e assistências mais memoráveis e importantes aconteceram contra o City.

    Na verdade, no ano passado, Salah efetivamente garantiu o título do campeonato para o Liverpool no Etihad. Ironicamente, Klopp agora precisa do bode expiatório dos Reds para salvar a temporada — e seu emprego também.

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