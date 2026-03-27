Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
NXGN Youssoufa MoukokoGOAL
James Westwood

Traduzido por

A triste queda de Youssoufa Moukoko: de artilheiro adolescente a jogador descartado pelo Borussia Dortmund antes de completar 21 anos

NXGN
Y. Moukoko
Borussia Dortmund
Bundesliga
Copenhagen
Superleague
Especiais e Opinião
Análises

“Há um jovem jogador que joga pelo [Borussia] Dortmund chamado Youssoufa Moukoko”, disse Samuel Eto’o ao GOAL quando questionado sobre quem ele adoraria ver como a próxima grande contratação do Barcelona, em outubro de 2020. "Ele tem 15 anos e, para mim, é o próximo grande jogador, depois de [Lionel] Messi. À medida que Messi envelhece, poderíamos preparar muito bem o futuro do Barcelona."

Moukoko ainda não havia estreado na equipe principal do Dortmund naquela época, mas já era um dos jovens jogadores mais famosos da Europa. Isso porque ele marcou a impressionante marca de 141 gols em 88 partidas pelo BVB nas categorias de base e estabeleceu metas absurdamente altas para si mesmo desde o início de sua trajetória no futebol.

“Meu objetivo é me tornar jogador profissional no Dortmund, conquistar a Liga dos Campeões com o Borussia e ganhar a Bola de Ouro”, disse Moukoko em entrevista ao Sport BILD quando tinha apenas 13 anos. Ele alcançou o primeiro objetivo no dia seguinte ao seu aniversário de 16 anos e esteve muito perto de conquistar a medalha de campeão da Liga dos Campeões na temporada 2023-24, sob o comando de Edin Terzic.

Mas é justo dizer agora que Moukoko nunca vai ganhar a Bola de Ouro. Ele jogou apenas 18 minutos na campanha do Dortmund até a final da Liga dos Campeões há duas temporadas e passou a temporada 2024-25 emprestado ao Nice, depois de ter sido considerado excedente pelo substituto de Terzic, Nuri Sahin.

O chamado “Messi africano” também não encontrou redenção na Ligue 1, o que deixou o Dortmund sem escolha a não ser encontrar um comprador definitivo. Entra em cena o FC Copenhague.

Moukoko concluiu uma transferência de € 5 milhões para o time dinamarquês em junho, encerrando sua ligação de nove anos com o BVB sem uma despedida adequada dos torcedores. A questão é: como sua carreira no Signal Iduna Park fracassou de forma tão espetacular?

  • "É uma sorte tê-lo conosco"

    A estreia de Moukoko pelo Dortmund foi um acontecimento histórico. Ele se tornou o jogador mais jovem a disputar uma partida pelo clube na Bundesliga quando o então técnico do BVB, Lucien Favre, o colocou em campo nos últimos cinco minutos da vitória por 5 a 2 sobre o Hertha de Berlim, em 21 de novembro de 2020, substituindo ninguém menos que Erling Haaland.

    “Adoraria jogar ao lado dele”, disse Haaland após o apito final. “Acho que ele é o maior talento do mundo no momento. Ele tem 16 anos e um dia, o que é incrível. Tem uma grande carreira pela frente. Temos sorte de tê-lo conosco.”

    De fato, Moukoko parecia ter tudo: velocidade impressionante, controle excepcional, serenidade e um faro natural para o gol.

    Basta dizer que Haaland logo veria seu desejo realizado. O atacante nascido em Camarões quebrou mais dois recordes antes do fim do ano: primeiro como o jogador mais jovem da história da Liga dos Campeões e, depois, como o artilheiro mais jovem da Bundesliga. Moukoko também estreou com estilo, quase rasgando a rede ao empatar contra o Union Berlin com um chute de primeira imparável, após receber passe de Raphael Guerreiro.

    Terzic substituiu Favre no banco em dezembro e continuou a dar oportunidades a Moukoko, embora apenas como reserva. No início de abril, o adolescente já tinha 15 partidas pela equipe principal, mas sofreu uma grave lesão no pé enquanto defendia a seleção sub-21 da Alemanha, o que interrompeu sua campanha de destaque.

    • Publicidade
  • Borussia Dortmund v Borussia Mönchengladbach - BundesligaGetty Images Sport

    Papel coadjuvante

    Aquela lesão acabou sendo a primeira de muitas para Moukoko. Ela também o impediu de causar uma boa impressão imediata em Marco Rose, que foi nomeado novo técnico do Dortmund após o término do período interino de Terzic, em junho de 2021.

    Moukoko recuperou a forma física a tempo para a nova temporada, mas Rose já havia escolhido Donyell Malen como seu atacante reserva atrás de Haaland. O jovem jogou, posteriormente, apenas 484 minutos ao longo da campanha 2021-22, sendo titular apenas uma vez na Bundesliga, em parte devido a um problema muscular persistente.

    O único ponto alto aconteceu quando Moukoko marcou o gol da vitória contra o Hertha Berlin na última rodada da campanha, com uma finalização brilhante que passou pelo goleiro e deixou a torcida local em êxtase, mas também a questionando por que ele não havia jogado com mais frequência.

    Rose tentou acalmar a torcida do Dortmund após a partida, dizendo aos repórteres: “Acho que o Mouki não está satisfeito com a temporada como um todo, nem com seu tempo de jogo. Sempre disse que o vejo como um grande talento. Mas ele ainda precisa se desenvolver mais em certas áreas. Se ele se mantiver saudável no ano que vem e continuarmos juntos nesse caminho, acredito que ele dará esses passos. Ele já provou isso, como sabemos, e mostrou isso novamente (contra o Hertha) depois de sair do banco.”

    Moukoko deu esses passos, mas não sob o comando de Rose, que foi demitido apenas seis dias depois, após o Dortmund terminar oito pontos atrás do campeão Bayern de Munique.

  • Borussia Dortmund v VfL Bochum 1848 - BundesligaGetty Images Sport

    "Um grande passo à frente"

    Terzic foi nomeado definitivamente como técnico do Dortmund após a demissão de Rose, enquanto Haaland se transferiu para o Manchester City em uma negociação de € 60 milhões (£ 51 milhões/$ 70 milhões). Sebastian Haller foi contratado do Ajax para preencher a lacuna deixada por Haaland, mas o jogador da seleção da Costa do Marfim foi diagnosticado com câncer testicular durante a pré-temporada, o que deixou Terzic sem um centroavante de ofício.

    Para piorar a situação, o atacante Karim Adeyemi, de 20 anos, outra contratação do verão, sofreu uma lesão no dedo do pé logo no início da temporada 2022-23. Isso abriu as portas para Moukoko apoiar o atacante titular Malen, e o craque da base agarrou a oportunidade com ambas as mãos.

    Moukoko acumulou 10 participações em gols nos primeiros 12 jogos do Dortmund na Bundesliga, incluindo uma finalização magnífica no empate em 2 a 2 contra o Bayern de Munique. Aquele gol deu início a uma virada memorável do BVB e fez com que Moukoko se tornasse o mais jovem artilheiro de todos os tempos no Der Klassiker, com apenas 17 anos e 322 dias.

    Ele também marcou dois gols na vitória por 3 a 0 em casa contra o Bochum, tornando-se o jogador mais jovem a atingir 10 gols na Bundesliga, e Terzic elogiou o adolescente por dar um “grande passo à frente”. O então técnico da Alemanha, Hansi Flick, concordou com essa avaliação, convocando Moukoko para sua seleção para a Copa do Mundo no Catar, realizada no meio da temporada.

    O torneio acabou sendo desastroso para a Alemanha, que foi eliminada na fase de grupos após uma derrota chocante para o Japão. Flick enfrentou críticas por não ter utilizado Moukoko até os 90 minutos daquela partida, mas ainda assim foi um momento histórico para o atacante, que quebrou o recorde de jogador alemão mais jovem a disputar uma Copa do Mundo.

  • Borussia Dortmund v 1. FSV Mainz 05 - BundesligaGetty Images Sport

    Dois passos para trás

    Infelizmente, o “grande passo à frente” de Moukoko pelo clube e pela seleção foi seguido por dois passos para trás. Os gols deixaram de sair após seu retorno ao Dortmund e, no final de janeiro, ele havia perdido seu lugar na escalação titular de Terzic.

    Moukoko então rompeu os ligamentos do tornozelo na vitória por 2 a 0 fora de casa contra o Werder Bremen e passou as seis semanas seguintes na sala de tratamento. Ele voltou no início de abril, mas, de forma quase milagrosa, Haller também estava de volta, e Moukoko teve que se contentar com o papel de reserva pelo resto da temporada.

    Além de um gol decisivo contra o Union Berlin, foi mais um período frustrante para Moukoko. Também não houve medalha de campeão da Bundesliga para amenizar o golpe, já que o Dortmund entregou o título ao Bayern após um colapso chocante na última rodada contra o Mainz.

    Mais sofrimento ainda se abateu sobre Moukoko depois que ele se juntou ao elenco da seleção alemã sub-21 para o Campeonato Europeu de 2023. Ele foi alvo de insultos racistas repugnantes após perder um pênalti no último minuto no empate em 1 a 1 contra Israel na primeira rodada, e depois ficou de fora por causa de uma lesão muscular, enquanto a Alemanha terminava na última posição do Grupo C após derrotas para a República Tcheca e a Inglaterra.

  • RB Leipzig v Borussia Dortmund - BundesligaGetty Images Sport

    Pontes queimadas

    Moukoko era associado a clubes como Barcelona, Real Madrid, Manchester United e Chelsea na véspera da Copa do Mundo, então o Dortmund se certificou de renovar seu contrato por mais dois anos em janeiro. Mas, no início da temporada 2023-24, o gigante alemão teria decidido que ele não era mais um ativo inalienável.

    Isso se deveu em parte à queda de rendimento de Moukoko, mas também à contratação, no verão, do artilheiro do Werder Bremen, Niclas Fullkrug. O Dortmund manteve Moukoko, mas ele ficou relegado a terceiro atacante, atrás de Fullkrug e Malen, enquanto lesões persistentes no joelho mantiveram Haller praticamente fora de cena.

    Moukoko teve uma média de um gol a cada 126 minutos em suas 27 partidas na campanha, mas apenas seis delas foram como titular. Por alguma razão, Moukoko havia perdido a confiança de Terzic, apesar do Dortmund ter caído para a quinta posição na Bundesliga, e sérias dúvidas surgiram sobre seu futuro.

    “Youssoufa tem um enorme potencial, que infelizmente não conseguiu mostrar na última temporada. Muitas promessas foram feitas antes de ele assinar, mas não se concretizaram”, disse o agente de Moukoko, Patrick Williams, em uma entrevista imprudente com o guru das transferências Fabrizio Romano no verão de 2024. “Ele sempre se interessou apenas por jogar e pelo seu desenvolvimento — e não por mais nada, ao contrário do que a mídia sempre alegou. Não é segredo que há clubes suficientes por aí que acreditam nas qualidades de Youssoufa e o querem em seu time. Agora estamos sondando o interesse da Inglaterra, Espanha e França.”

    Compreensivelmente, o Dortmund ficou furioso com os comentários públicos do agente de Moukoko e não hesitou em atender ao seu desejo. Naquele momento, Moukoko queimou todas as pontes com o clube de sua infância, que o emprestou ao Nice para a temporada 2024-25.

  • MoukokoImago Images

    "Um recomeço totalmente novo"

    O acordo com o Nice incluía uma opção de compra de € 18 milhões (£ 15 milhões/$ 21 milhões), mas Moukoko marcou apenas duas vezes em 22 partidas pelo time da Ligue 1, então não foi surpresa quando decidiram não exercer essa cláusula. O jogador emprestado pelo Dortmund ficou de fora de todas as últimas 14 partidas do Nice no campeonato, e o técnico Frank Haise admitiu em março que ele simplesmente não estava fazendo o suficiente para conquistar uma vaga no time.

    “Ele está treinando bem, mas não é fácil. Temos seis, sete, oito jogadores no ataque”, disse Haise aos repórteres. “Se eles não conseguem se destacar, marcar gols e dar assistências… tenho escolhas a fazer e não posso ficar colocando jogadores de volta no time.” A triste realidade é que Moukoko havia perdido a ousadia que o tornava tão emocionante de se assistir no início de sua carreira no Dortmund.

    Ele voltou ao Signal Iduna Park em junho, mas apenas para que os dirigentes do BVB pudessem acertar sua saída definitiva. O problema era que o valor de mercado de Moukoko estava mais baixo do que nunca. Era improvável que surgisse outra chance em uma das cinco principais ligas da Europa, e por isso o Dortmund aceitou imediatamente a oferta do Copenhague quando eles apareceram com um valor reduzido.

    Havia um tom de tristeza no ar quando Moukoko foi apresentado oficialmente pelo campeão da Superliga dinamarquesa no verão passado. O jogador da seleção alemã também ficou com sentimentos contraditórios, como admitiu em sua entrevista de despedida ao site oficial do Dortmund.

    “Há dois corações batendo no meu peito neste momento. Não é fácil dizer adeus a um clube como o BVB, porque este clube, meus companheiros de equipe, treinadores, comissão técnica e os torcedores maravilhosos sempre significarão muito para mim”, disse ele. “Por outro lado, após um ano difícil na França, é hora de recomeçar do zero em um novo lugar – com otimismo e enorme ambição. O FC Copenhague me oferece todas as oportunidades para fazer isso. Gostaria de agradecer a toda a família do BVB; sempre serei um torcedor e espero vê-los novamente na Liga dos Campeões.”

  • Youssoufa Moukoko Kopenhagen 2025Getty Images

    Ainda não houve resgate

    Ainda com apenas 21 anos, é tecnicamente possível que Moukoko acabe encontrando um caminho de volta ao topo. Ele ficou completamente sem confiança nos últimos dois anos, e o Copenhague parecia ser um lugar tão bom quanto qualquer outro para recuperar sua autoconfiança.

    Infelizmente, porém, sua primeira temporada na Dinamarca foi uma grande decepção. Embora ele ostente um total relativamente respeitável de 11 gols em 35 partidas em todas as competições pelo Copenhague até o momento, seis deles foram marcados na Copa da Dinamarca.

    Moukoko tem sido praticamente ineficaz na Superliga, registrando míseros quatro gols e uma assistência, enquanto não conseguiu contribuir com nenhum gol na fase de grupos da Liga dos Campeões. Ainda mais embaraçoso é que o ex-jovem da academia do Dortmund ainda não conseguiu garantir uma vaga no time titular de Jacob Neestrup. 

    Seu pior momento aconteceu na surpreendente derrota do Copenhague por 2 a 0 para o Qarabag na Liga dos Campeões, onde foi substituído no intervalo com apenas 10 toques na bola e três passes precisos. “Sou meu maior crítico. Sei que esse não é o meu nível. Simplesmente não era meu dia. Eu mesmo teria me substituído”, admitiu Moukoko após a partida.

    Questionado sobre suas dificuldades no campeonato nacional, o atacante respondeu: “Provavelmente todos esperavam que eu fosse para a Dinamarca e arrasasse na liga, mas eu quase nunca joguei os 90 minutos durante dois anos. Então, de repente, jogar a cada três dias é um verdadeiro desafio.” Embora essa desculpa ainda tivesse algum peso em outubro, certamente não tem mais seis meses depois.

    Agora há uma forte possibilidade de nunca vermos Moukoko atingir todo o seu potencial, o que é uma grande pena não só para a Alemanha, mas para o futebol como um todo. Parece que ele simplesmente não tem a mentalidade necessária para corresponder à sua inegável habilidade.

Bundesliga
Stuttgart crest
Stuttgart
STU
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
Superleague
Copenhagen crest
Copenhagen
FCK
Silkeborg crest
Silkeborg
SIF