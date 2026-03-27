A triste queda de Youssoufa Moukoko: de artilheiro adolescente a jogador descartado pelo Borussia Dortmund antes de completar 21 anos

Moukoko ainda não havia estreado na equipe principal do Dortmund naquela época, mas já era um dos jovens jogadores mais famosos da Europa. Isso porque ele marcou a impressionante marca de 141 gols em 88 partidas pelo BVB nas categorias de base e estabeleceu metas absurdamente altas para si mesmo desde o início de sua trajetória no futebol.

“Meu objetivo é me tornar jogador profissional no Dortmund, conquistar a Liga dos Campeões com o Borussia e ganhar a Bola de Ouro”, disse Moukoko em entrevista ao Sport BILD quando tinha apenas 13 anos. Ele alcançou o primeiro objetivo no dia seguinte ao seu aniversário de 16 anos e esteve muito perto de conquistar a medalha de campeão da Liga dos Campeões na temporada 2023-24, sob o comando de Edin Terzic.

Mas é justo dizer agora que Moukoko nunca vai ganhar a Bola de Ouro. Ele jogou apenas 18 minutos na campanha do Dortmund até a final da Liga dos Campeões há duas temporadas e passou a temporada 2024-25 emprestado ao Nice, depois de ter sido considerado excedente pelo substituto de Terzic, Nuri Sahin.

O chamado “Messi africano” também não encontrou redenção na Ligue 1, o que deixou o Dortmund sem escolha a não ser encontrar um comprador definitivo. Entra em cena o FC Copenhague.

Moukoko concluiu uma transferência de € 5 milhões para o time dinamarquês em junho, encerrando sua ligação de nove anos com o BVB sem uma despedida adequada dos torcedores. A questão é: como sua carreira no Signal Iduna Park fracassou de forma tão espetacular?