A transferência será concretizada já na próxima semana? O FC Bayern parece estar muito perto de fechar um grande negócio

O jogador ofensivo versátil passará pelo exame médico na próxima semana nos Estados Unidos. Lá, Saibari enfrentará o Brasil com a seleção do Marrocos na primeira partida da fase de grupos, na madrugada de sábado para domingo, no MetLife Stadium, em Nova York. Os outros adversários do grupo são a Escócia e o Haiti.

Entre o PSV e o Bayern, restaria apenas uma pequena diferença nas expectativas quanto às condições da transferência, enquanto o clube de Munique já estaria de acordo com Saibari sobre todos os detalhes do contrato há dias.

O valor da transferência do jogador de 25 anos deve ficar entre 50 e 60 milhões de euros, e Saibari deve assinar um contrato em Munique válido até 2031. Conforme informa o Eindhovens Dagblad, está marcada para segunda-feira mais uma reunião entre os dois clubes, e logo em seguida a transação poderá ser anunciada.

Saibari poderia então se tornar a venda mais cara do atual campeão holandês. A venda mais cara da história do clube remonta à temporada 2019/20, quando Hirving Lozano foi transferido para o SSC Napoli por 50 milhões de euros.