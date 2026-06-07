Segundo o jornalista especializado em transferências Fabrizio Romano, o clube alemão mais título está prestes a contratar o jogador da seleção marroquina Ismael Saibari. De acordo com a informação, restam apenas alguns detalhes a serem acertados entre o clube de Munique e o PSV Eindhoven.
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A transferência será concretizada já na próxima semana? O FC Bayern parece estar muito perto de fechar um grande negócio
O jogador ofensivo versátil passará pelo exame médico na próxima semana nos Estados Unidos. Lá, Saibari enfrentará o Brasil com a seleção do Marrocos na primeira partida da fase de grupos, na madrugada de sábado para domingo, no MetLife Stadium, em Nova York. Os outros adversários do grupo são a Escócia e o Haiti.
Entre o PSV e o Bayern, restaria apenas uma pequena diferença nas expectativas quanto às condições da transferência, enquanto o clube de Munique já estaria de acordo com Saibari sobre todos os detalhes do contrato há dias.
O valor da transferência do jogador de 25 anos deve ficar entre 50 e 60 milhões de euros, e Saibari deve assinar um contrato em Munique válido até 2031. Conforme informa o Eindhovens Dagblad, está marcada para segunda-feira mais uma reunião entre os dois clubes, e logo em seguida a transação poderá ser anunciada.
Saibari poderia então se tornar a venda mais cara do atual campeão holandês. A venda mais cara da história do clube remonta à temporada 2019/20, quando Hirving Lozano foi transferido para o SSC Napoli por 50 milhões de euros.
A relação especial de Vincent Kompany com Saibari
Parece que foi justamente Vincent Kompany quem, internamente no Bayern, fez campanha pela contratação do jogador ofensivo. Assim, uma conversa entre o belga e Saibari teria sido, no fim das contas, o fator decisivo para que a estrela do PSV decidisse se juntar ao FC Bayern.
Já no confronto direto entre o time de Munique e o clube da Eredivisie na fase de grupos da Liga dos Campeões, no final de janeiro, um abraço caloroso e uma conversa entre Kompany e Saibari deram o que falar. O time de Munique havia vencido o confronto por 2 a 1, e Saibari havia marcado o gol de empate com uma jogada espetacular.
Será que a conversa entre ele e Kompany já tratava de um possível interesse do Bayern? “Não, não”, explicou Saibari na época à Ziggo Sport: “Ele me parabenizou pela minha atuação, na verdade, pela nossa equipe. Ele disse que precisávamos continuar assim”, tranquilizou o jogador de 25 anos. Kompany também se pronunciou sobre essa suposição que circulava na época: “Ele está, sem dúvida, no caminho certo. Tem força e sabe criar oportunidades. Além disso, é um jogador perigoso na frente do gol. Hoje, ele também defendeu muito a sua equipe.”
Kompany e Saibari mantêm uma relação especial devido às origens deste último. Filho de pais marroquinos, ele nasceu em Terrassa, na Espanha, mas foi parcialmente criado na Bélgica e treinado, entre outros, no clube de base de Kompany, o RSC Anderlecht. “Saibari é marroquino, mas também belga. No PSV, sempre há rapazes que foram formados aqui (na Bélgica; nota da redação) e que estão se saindo bem”, disse o técnico do FCB.
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O FC Bayern resolve vários problemas no elenco com a contratação de Saibari
Com a contratação de Saibari, o time de Munique resolve vários problemas de uma só vez. Graças à sua versatilidade, ele poderia atuar tanto como o substituto ideal para o ponta-esquerda Luis Díaz quanto como o atacante Harry Kane.
Uma lacuna que, inicialmente, deveria ser preenchida por Anthony Gordon. No entanto, este está se transferindo do Newcastle United para o FC Barcelona. Além disso, o jogador da seleção marroquina atuou na maioria das partidas na última temporada na posição de meia-atacante. É nessa posição, no meio-campo central, que ele deverá ser escalado principalmente.
No total, Saibari contribuiu com 19 gols e nove assistências em 37 partidas oficiais pelo PSV na temporada passada, 26 delas disputadas na posição central atrás do centroavante. Além disso, ele marcou recentemente dois gols pelo Marrocos na partida amistosa contra Madagascar, país que também disputará a Copa do Mundo.