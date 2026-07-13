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Switzerland v Canada: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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A transferência para o Newcastle United parece ter fracassado: clube da Liga dos Campeões entra na disputa por Johan Manzambi, a estrela em ascensão do Freiburg na Copa do Mundo

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J. Manzambi
Freiburg
Aston Villa
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A transferência de Freiburg para o Newcastle parecia certa. Mas agora um concorrente da Premier League entrou na disputa no último minuto e, de repente, parece estar na pole position.

De acordo com relatos coincidentes da mídia, a transferência de Johan Manzambi para o Newcastle United fracassou na reta final. Nos últimos dias, o negócio já era considerado certo. O SC Freiburg, no entanto, pode comemorar uma venda recorde para a Premier League: uma transferência para o Aston Villa está se concretizando.

  • O Newcastle já teria chegado a um acordo com o Freiburg sobre um valor de transferência de 60 milhões de euros. Os Magpies gostariam de ter contratado Manzambi como sucessor de Sandro Tonali, que está se transferindo para o Tottenham Hotspur por um valor que, segundo especulações, ultrapassa a marca dos 100 milhões de euros. No entanto, as negociações fracassaram na fase final, pois o próprio Manzambi não quis concordar com a transferência. 

    Em vez disso, o jovem jogador teria dado pessoalmente luz verde para a transferência para o Aston Villa, que disputa a Liga dos Campeões. Enquanto o Newcastle já teria se retirado das negociações, as conversas entre o rival da Premier League e o SCF estão ganhando força. 

    Conforme informa a Sky, o pacote total para a estrela em ascensão da Copa do Mundo, incluindo possíveis bônus, gira em torno de 70 milhões de euros. Se houver um acordo entre todas as partes envolvidas, Manzambi se tornará a nova venda recorde do time de Freiburg. Até agora, esse recorde pertencia a Kevin Schade (FC Brentford) e Merlin Röhl (FC Everton), que se transferiram para a Inglaterra por 25 milhões de euros cada um. 

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  • Switzerland v Bosnia and Herzegovina: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Primeiro brilhante, depois lesionado: Manzambi vive uma montanha-russa na Copa do Mundo

    No torneio nos EUA, Canadá e México, o jogador de 20 anos impressionou com atuações extraordinárias vestindo a camisa da seleção suíça. Na segunda partida da fase de grupos contra a Bósnia, por exemplo, ele entrou em campo aos 71 minutos e se tornou o herói da partida ao marcar dois gols no final da partida.

    Em seguida, na última partida da fase de grupos contra o Canadá, ele foi recompensado pela primeira vez no torneio com uma escalação como titular e retribuiu a confiança do técnico Murat Yakin com mais um gol e uma assistência. Também nas oitavas de final contra a Argélia, ele deu uma assistência.

    Graças a uma vitória apertada por 4 a 3 na disputa de pênaltis contra a Colômbia — na qual Manzambi não pôde participar devido a uma lesão no joelho —, os suíços conseguiram avançar para as quartas de final mesmo sem sua estrela em ascensão.

     Nas quartas de final, porém, a Suíça foi eliminada pela atual campeã mundial, a Argentina (1 a 3 na prorrogação). Manzambi, devido a uma contusão no joelho, mais uma vez não entrou em campo na amarga eliminação. Após a partida, ele cumprimentou o goleiro argentino Emiliano Martínez. Martínez, que defende o gol do Aston Villa, perguntou a Manzambi, sorrindo, se ele iria se transferir para Birmingham. A resposta parece estar definida. 

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