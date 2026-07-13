O Newcastle já teria chegado a um acordo com o Freiburg sobre um valor de transferência de 60 milhões de euros. Os Magpies gostariam de ter contratado Manzambi como sucessor de Sandro Tonali, que está se transferindo para o Tottenham Hotspur por um valor que, segundo especulações, ultrapassa a marca dos 100 milhões de euros. No entanto, as negociações fracassaram na fase final, pois o próprio Manzambi não quis concordar com a transferência.

Em vez disso, o jovem jogador teria dado pessoalmente luz verde para a transferência para o Aston Villa, que disputa a Liga dos Campeões. Enquanto o Newcastle já teria se retirado das negociações, as conversas entre o rival da Premier League e o SCF estão ganhando força.

Conforme informa a Sky, o pacote total para a estrela em ascensão da Copa do Mundo, incluindo possíveis bônus, gira em torno de 70 milhões de euros. Se houver um acordo entre todas as partes envolvidas, Manzambi se tornará a nova venda recorde do time de Freiburg. Até agora, esse recorde pertencia a Kevin Schade (FC Brentford) e Merlin Röhl (FC Everton), que se transferiram para a Inglaterra por 25 milhões de euros cada um.