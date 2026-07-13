De acordo com relatos coincidentes da mídia, a transferência de Johan Manzambi para o Newcastle United fracassou na reta final. Nos últimos dias, o negócio já era considerado certo. O SC Freiburg, no entanto, pode comemorar uma venda recorde para a Premier League: uma transferência para o Aston Villa está se concretizando.
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A transferência para o Newcastle United parece ter fracassado: clube da Liga dos Campeões entra na disputa por Johan Manzambi, a estrela em ascensão do Freiburg na Copa do Mundo
O Newcastle já teria chegado a um acordo com o Freiburg sobre um valor de transferência de 60 milhões de euros. Os Magpies gostariam de ter contratado Manzambi como sucessor de Sandro Tonali, que está se transferindo para o Tottenham Hotspur por um valor que, segundo especulações, ultrapassa a marca dos 100 milhões de euros. No entanto, as negociações fracassaram na fase final, pois o próprio Manzambi não quis concordar com a transferência.
Em vez disso, o jovem jogador teria dado pessoalmente luz verde para a transferência para o Aston Villa, que disputa a Liga dos Campeões. Enquanto o Newcastle já teria se retirado das negociações, as conversas entre o rival da Premier League e o SCF estão ganhando força.
Conforme informa a Sky, o pacote total para a estrela em ascensão da Copa do Mundo, incluindo possíveis bônus, gira em torno de 70 milhões de euros. Se houver um acordo entre todas as partes envolvidas, Manzambi se tornará a nova venda recorde do time de Freiburg. Até agora, esse recorde pertencia a Kevin Schade (FC Brentford) e Merlin Röhl (FC Everton), que se transferiram para a Inglaterra por 25 milhões de euros cada um.
- Getty Images Sport
Primeiro brilhante, depois lesionado: Manzambi vive uma montanha-russa na Copa do Mundo
No torneio nos EUA, Canadá e México, o jogador de 20 anos impressionou com atuações extraordinárias vestindo a camisa da seleção suíça. Na segunda partida da fase de grupos contra a Bósnia, por exemplo, ele entrou em campo aos 71 minutos e se tornou o herói da partida ao marcar dois gols no final da partida.
Em seguida, na última partida da fase de grupos contra o Canadá, ele foi recompensado pela primeira vez no torneio com uma escalação como titular e retribuiu a confiança do técnico Murat Yakin com mais um gol e uma assistência. Também nas oitavas de final contra a Argélia, ele deu uma assistência.
Graças a uma vitória apertada por 4 a 3 na disputa de pênaltis contra a Colômbia — na qual Manzambi não pôde participar devido a uma lesão no joelho —, os suíços conseguiram avançar para as quartas de final mesmo sem sua estrela em ascensão.
Nas quartas de final, porém, a Suíça foi eliminada pela atual campeã mundial, a Argentina (1 a 3 na prorrogação). Manzambi, devido a uma contusão no joelho, mais uma vez não entrou em campo na amarga eliminação. Após a partida, ele cumprimentou o goleiro argentino Emiliano Martínez. Martínez, que defende o gol do Aston Villa, perguntou a Manzambi, sorrindo, se ele iria se transferir para Birmingham. A resposta parece estar definida.
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