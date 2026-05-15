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Aston Villa FC v FC Salzburg - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport
Mark Doyle

Traduzido por

A transferência mais desastrosa da temporada da Premier League: Harvey Elliott enfrenta um futuro incerto no Liverpool após ter sido dispensado pelo Aston Villa

Análises
H. Elliott
U. Emery
Aston Villa
Liverpool
A. Slot
Premier League
Especiais e Opinião
Aston Villa x Liverpool

Harvey Elliott não pode jogar pelo Aston Villa contra o Liverpool, seu clube de origem, na noite desta sexta-feira. Mas Unai Emery não o teria escalado de qualquer maneira. E não para poupá-lo para a final da Liga Europa da próxima semana contra o Freiburg. Elliott não joga desde março porque está a apenas uma partida de acionar a cláusula em seu contrato de empréstimo que obrigaria o Villa a comprá-lo por 35 milhões de libras (46 milhões de dólares) — e eles não têm absolutamente nenhuma intenção de permitir que isso aconteça.

A temporada de Elliott já está praticamente encerrada, embora, na verdade, ela nunca tenha realmente começado, já que Emery decidiu logo no início que o versátil atacante não fazia parte de seus planos. Um retorno ao Liverpool neste verão já era uma inevitabilidade há muito tempo, mas que chances ele realmente tem de permanecer lá? Afinal, não é como se Arne Slot também o valorizasse.

Abaixo, o GOAL analisa uma situação extremamente triste e tenta descobrir o que o futuro reserva para um jogador antes considerado um dos maiores talentos adolescentes da Inglaterra...

  • Fulham FC v Liverpool FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    O único arrependimento de Klopp

    Pouco antes de deixar o Liverpool, em maio de 2024, perguntaram a Jurgen Klopp se ele tinha algum arrependimento. O ídolo da Kop respondeu: “Não é como se eu voltasse no tempo e pensasse: ‘Onde foi que erramos aqui e ali?’ Mas se há uma coisa da qual me arrependo um pouco, talvez seja o fato de o Harvey não ter jogado com a frequência que merecia.

    “Em um período muito importante e intenso em janeiro, quando tivemos muitos lesionados, ele jogou muito bem, provavelmente foi nosso melhor jogador, seja na ala direita ou no meio-campo direito, em todas essas posições. [Então], todo mundo voltou e ele teve alguns minutos aqui e ali, mas não foi mais titular.”

    Elliott, no entanto, certamente não guardava rancor de Klopp. O torcedor do Liverpool desde a infância estava imensamente grato a um homem que ele repetidamente chamou de “lenda” por “me ajudar a viver meu sonho” e diz que está surpreso por ainda não haver uma estátua de Klopp do lado de fora de Anfield.



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  • Um começo promissor sob o comando de Slot

    A carreira de Elliott também se encontrava em um momento muito promissor no final da temporada 2023-24. Ele acabara de disputar 53 partidas em uma única temporada — um recorde na carreira — e, aos 21 anos, era apontado para desempenhar um papel importante sob o comando do sucessor de Klopp, já que parecia ser a escolha ideal para a posição de camisa 10 no esquema de Slot.

    O desempenho de Elliott na pré-temporada só reforçou essa convicção, já que ele demonstrou a combinação de dedicação e criatividade que o ex-técnico do Feyenoord buscava em um meio-campista ofensivo.

    “Estamos jogando a partir da defesa, colocando-o nas posições certas, então cabe a ele aproveitar ao máximo essas situações, e ele fez isso hoje com duas assistências”, disse Slot depois que Elliott criou os dois gols na vitória do Liverpool por 2 a 1 sobre o Arsenal em um amistoso na Filadélfia, em 1º de agosto de 2024.

  • Liverpool FC v Brentford FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Uma saída essencial

    No entanto, quando a temporada 2024-25 começou, Elliott voltou a ficar no banco e disputou apenas sete minutos nos três primeiros jogos do Liverpool, antes de sofrer uma fratura no pé durante um treino com a seleção sub-21 da Inglaterra.

    A lesão não poderia ter vindo em pior hora para Elliott, já que Slot pretendia escalá-lo com mais frequência durante uma sequência de sete jogos em 21 dias para os Reds.

    Quando ele voltou a campo, o Liverpool estava em alta, com o incansável Dominik Szoboszlai se destacando na função de camisa 10 e Mohamed Salah, possivelmente na melhor fase de sua carreira, na ala direita, o que significava que não havia chance de Elliott jogar regularmente em nenhuma das duas posições — o que parecia ser o resumo de sua carreira em Anfield.

    Elliott deu um lembrete oportuno de sua qualidade ao sair do banco para marcar o gol da vitória no final da partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain no Parc des Princes, mas foi revelador que os únicos jogos da Premier League em que ele foi titular durante toda a temporada aconteceram depois que os Reds já haviam garantido o título.

    Slot claramente o considerava dispensável, e a contratação de Florian Wirtz no verão significava que uma transferência não era apenas inevitável, mas essencial para Elliott.

  • Harvey Elliott Aston Villa 2025-26Getty

    O passo em falso

    Elliott continuava sendo um dos jovens jogadores mais talentosos do mundo, no entanto — isso era simplesmente indiscutível. Por exemplo, tanto Tino Livramento quanto Elliot Anderson tiveram um excelente desempenho pela Inglaterra no Campeonato Europeu Sub-21 de 2025 — mas Elliott foi, sem dúvida, a estrela do torneio.

    Ele foi eleito o Melhor Jogador do Torneio ao levantar o troféu pela segunda vez, e suas atuações excepcionais na Eslováquia despertaram o interesse do RB Leipzig, que buscava um substituto para Xavi Simons, que estava de saída.

    Dada a reputação estelar do clube alemão em formar jovens jogadores, uma transferência para a Red Bull Arena teria feito todo o sentido. No entanto, o Leipzig supostamente não estava disposto a pagar o preço pedido pelo Liverpool.

    É claro que o Villa tinha suas próprias preocupações financeiras, mas convenceu o Liverpool a aceitar um acordo de empréstimo com uma cláusula de compra obrigatória de £ 35 milhões assim que Elliott completasse 10 partidas em todas as competições pelo clube — o que parecia uma formalidade mesmo antes de ele disputar as três primeiras partidas da Premier League nas quais estava apto a jogar após concluir a transferência para Birmingham no último dia da janela de transferências.

    No entanto, o primeiro sinal de que Unai Emery estava insatisfeito com Elliott surgiu, na verdade, em sua terceira partida no campeonato, quando o novo camisa 9 do Villa foi substituído no intervalo da vitória por 3 a 1 sobre o Fulham. Desde então, ele foi titular apenas uma vez, em uma partida da Liga Europa contra o Salzburg, em 29 de janeiro.

  • Aston Villa v AS Roma - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Uma confusão criada por Monchi

    Nessa altura, Elliott ansiava desesperadamente por voltar a Anfield, com o Villa deixando claro que preferia deixá-lo na arquibancada a pagar a quantia acordada, devido aos problemas que enfrentava com o Regulamento de Lucros e Sustentabilidade (PSR) da Premier League.

    Emery chegou a revelar em fevereiro, logo após o fechamento da janela de transferências de inverno, que o Villa havia passado os três meses anteriores tentando convencer o Liverpool a remover a cláusula de compra obrigatória relacionada ao número de partidas disputadas do contrato de Elliott.

    Os Reds se recusaram a fazê-lo, como era seu direito. Apesar das tentativas de Emery de argumentar o contrário, não cabia ao time de Merseyside alterar os termos do acordo devido a problemas financeiros que não tinham absolutamente nada a ver com eles.

    Foi uma grande confusão criada por Monchi, já que o ex-diretor esportivo do Villa simplesmente contratou um jogador que o técnico não queria, o que significa que não fazia sentido, nem esportivo nem financeiro, para o clube contratar Elliott em caráter definitivo.

  • Harvey Elliott Aston Villa 2025Getty Images

    Mercadorias danificadas

    O problema, é claro, é que, enquanto ambos os clubes têm defendido seus próprios interesses, os de Elliott foram completamente ignorados.

    Emery chegou a admitir que estavam “prejudicando” um “cara legal e um profissional fantástico”, que, depois de ajudar a seleção sub-21 de seu país a conquistar mais títulos no verão passado, tinha grandes esperanças de fazer o mesmo com a seleção principal na Copa do Mundo de 2026. Em vez disso, Elliott enfrenta um futuro incerto após perder um ano inteiro de sua carreira sem ter culpa alguma.

    Claramente, o Liverpool poderia ter aproveitado um pouco de sua criatividade e agressividade durante uma campanha desastrosa, na qual vários atacantes tiveram dificuldades para encontrar forma e condicionamento físico, mas Elliott parece não ter nenhuma chance de voltar a jogar pelo clube enquanto Slot ainda for o técnico.

    De fato, quando questionado sobre a situação de Elliott antes da viagem do Liverpool a Villa Park, Slot se mostrou evasivo. O holandês limitou-se a dizer que Elliott estava “sob contrato conosco”, portanto retornará ao clube antes do início da próxima temporada, e que era “uma pena” que o atacante “quase não tenha jogado nos últimos dois anos”.

    A esperança, então, é que haja alguma verdade nos rumores recentes de que o Leipzig continua interessado em contratar o jogador de 23 anos e possa, ainda que tardiamente, ajudar Elliott a voltar aos trilhos.

    No entanto, ainda não está claro se será possível chegar a um acordo com o Liverpool sobre o valor da transferência desta vez. Infelizmente, a única coisa que sabemos com certeza neste momento é que a transferência de Elliott para Villa Park se classifica como a negociação mais desastrosa da temporada da Premier League, puramente do ponto de vista do jogador.

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