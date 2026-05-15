A transferência mais desastrosa da temporada da Premier League: Harvey Elliott enfrenta um futuro incerto no Liverpool após ter sido dispensado pelo Aston Villa

Elliott continuava sendo um dos jovens jogadores mais talentosos do mundo, no entanto — isso era simplesmente indiscutível. Por exemplo, tanto Tino Livramento quanto Elliot Anderson tiveram um excelente desempenho pela Inglaterra no Campeonato Europeu Sub-21 de 2025 — mas Elliott foi, sem dúvida, a estrela do torneio.

Ele foi eleito o Melhor Jogador do Torneio ao levantar o troféu pela segunda vez, e suas atuações excepcionais na Eslováquia despertaram o interesse do RB Leipzig, que buscava um substituto para Xavi Simons, que estava de saída.

Dada a reputação estelar do clube alemão em formar jovens jogadores, uma transferência para a Red Bull Arena teria feito todo o sentido. No entanto, o Leipzig supostamente não estava disposto a pagar o preço pedido pelo Liverpool.

É claro que o Villa tinha suas próprias preocupações financeiras, mas convenceu o Liverpool a aceitar um acordo de empréstimo com uma cláusula de compra obrigatória de £ 35 milhões assim que Elliott completasse 10 partidas em todas as competições pelo clube — o que parecia uma formalidade mesmo antes de ele disputar as três primeiras partidas da Premier League nas quais estava apto a jogar após concluir a transferência para Birmingham no último dia da janela de transferências.

No entanto, o primeiro sinal de que Unai Emery estava insatisfeito com Elliott surgiu, na verdade, em sua terceira partida no campeonato, quando o novo camisa 9 do Villa foi substituído no intervalo da vitória por 3 a 1 sobre o Fulham. Desde então, ele foi titular apenas uma vez, em uma partida da Liga Europa contra o Salzburg, em 29 de janeiro.