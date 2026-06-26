O jornalista kosovar Arlind Sadiku, que trabalha, entre outras coisas, como comentarista de futebol para a empresa de mídia Artmotion e atualmente está no local cobrindo a Copa do Mundo em andamento, informou que a transferência do atacante para o BVB está fechada. Segundo ele, todos os detalhes da transferência já estariam acertados.
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A transferência já estaria fechada! O BVB aparentemente fechou a contratação espetacular da estrela em ascensão da Bundesliga
No contrato do jogador kosovar com o Hoffenheim, válido até o verão de 2029, existe uma cláusula de rescisão vinculada ao desempenho. Como o Borussia conseguiu se classificar constantemente para a fase de grupos da Liga dos Campeões nas últimas três temporadas, entra em vigor uma cláusula estipulada que fixa o valor da rescisão em exatamente 30 milhões de euros.
O atacante de 23 anos ganhou destaque de forma duradoura na última temporada. Com onze gols e dez assistências em 35 partidas oficiais, Asllani demonstrou suas qualidades e se tornou um dos atacantes mais cobiçados da liga.
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Elenco do BVB: O que vai acontecer agora com Guirassy e Adeyemi no BVB?
Recentemente, a revista “kicker” já havia noticiado uma provável saída de Asllani do Kraichgau.
A chegada iminente do centroavante deve dar um novo impulso às mudanças no ataque do Dortmund. A contratação de mais um jogador ofensivo de alto nível pode indicar que uma saída na linha de frente do BVB está se configurando. Nesse contexto, os nomes de Serhou Guirassy e Karim Adeyemi ganham destaque.
O futuro de Guirassy no BVB é incerto
Karamba Guirassy, irmão e também assessor de Guirassy, de 30 anos, pôs fim recentemente às especulações que surgiram sobre uma transferência já fechada para o Fenerbahçe, na metrópole turca de Istambul, e afirmou à Sky: “Para esclarecer: não foi feito nenhum acordo de qualquer tipo. Serhou está avaliando suas opções para a próxima temporada. As alegações sobre um acordo verbal simplesmente não correspondem à verdade.”
De acordo com a reportagem, em conversas recentes, os dirigentes do BVB tentaram convencer o atacante a permanecer no clube além do final da temporada e tornaram atraente para ele uma perspectiva de longo prazo no Signal Iduna Park. O problema para o time amarelo e preto: tudo indica que o jogador de 30 anos só tomará uma decisão definitiva sobre seu futuro no futebol após a Copa do Mundo.
Uma olhada nos números revelam por que o guineense é tão cobiçado e por que o BVB luta veementemente por ele. Desde 2024, Guirassy disputou 96 partidas oficiais pelo time da Vestfália, com 60 gols e 15 assistências no ativo do atacante.
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O futuro de Adeyemi no BVB também é incerto
Adeyemi, por sua vez, entrará na próxima temporada em seu último ano de contrato, o que significa que estaria livre para assinar com outro clube no verão de 2027, caso o BVB não consiga renovar o contrato com o atacante, que joga pelo Borussia Dortmund desde 2022.
De acordo com uma reportagem do jornal “Bild” do início de junho, essa empreitada, no entanto, deve ser difícil ou até mesmo estar fadada ao fracasso, pois, supostamente, as duas partes estariam atualmente em posições muito distantes. Adeyemi ganharia atualmente cerca de 6,5 milhões de euros por ano, mas estaria exigindo mais de dez milhões.
Além disso, Adeyemi e seus assessores gostariam de incluir uma cláusula de rescisão, segundo o “Bild”. Diante das flutuações gritantes que o jogador de 24 anos vem apresentando repetidamente em seu desempenho, é improvável que os dirigentes do BVB atendam integralmente às suas exigências.
Adeyemi está longe de ser titular sob o comando de Niko Kovac. No campeonato, ele soma 28 partidas com média de 42 minutos por jogo; no ano civil de 2026, marcou quatro gols no total entre o campeonato e a Liga dos Campeões.