De acordo com a mídia inglesa, o jogador de 19 anos está ganhando cada vez mais destaque no Liverpool, já que os Reds provavelmente não conseguirão contratar Yan Diomande, do RB Leipzig, que era seu alvo principal.
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A transferência do jogador desejado parece ter fracassado: será que um grande clube da Premier League vai agora apostar tudo em Said El Mala, do Colônia?
De acordo com relatos coincidentes da mídia, o Paris Saint-Germain está na pole position na disputa por Diomande — parece que já haveria um acordo entre os franceses e o jogador.
Caso a transferência do jogador da Costa do Marfim para Paris se concretize, o Liverpool teria que procurar alternativas no mercado. El Mala seria, portanto, o próximo candidato a ser considerado.
Para El Mala, por sua vez, a ida para a Ilha seria o próximo marco de uma trajetória em ascensão vertiginosa. Após sua transferência do Viktoria Köln para o grande vizinho no verão, o ponta de 19 anos tornou-se, na última temporada da Bundesliga, com 13 gols e cinco assistências, de imediato um dos principais jogadores e o queridinho da torcida do Effzeh.
Recentemente, uma transferência já bastante avançada para o FC Brentford fracassou porque o jovem decidiu pessoalmente, no último momento, não aceitar a transferência — apesar de uma oferta contratual lucrativa e da disposição, em princípio, da diretoria do Colônia em deixar a joia partir.
Colônia pede 50 milhões de euros por El Mala
Financeiramente, o clube da Bundesliga já está em vantagem, já que o contrato do jovem jogador vai até 2030 e não contém nenhuma cláusula de rescisão. O limite mínimo para o diretor esportivo Thomas Kessler está claramente definido: o Effzeh exige pelo menos 50 milhões de euros por sua joia do ataque.
Além dos clubes ingleses com grande poder financeiro, o Borussia Dortmund também continua demonstrando interesse. Depois que o Brighton & Hove Albion se retirou da disputa, o BVB é considerado o principal candidato na Alemanha.
De acordo com uma reportagem do Express, porém, os “amarelos e pretos” não estão dispostos a colocar os 50 milhões de euros exigidos na mesa. Em vez disso, nos círculos do Borussia, está sendo pensada uma solução criativa para tornar o negócio mais atraente para o Colônia.
Mas agora o Liverpool poderia atrapalhar os planos do Dortmund e entrar na disputa com seriedade.