A transferência do jogador desejado parece ter fracassado: será que um grande clube da Premier League vai agora apostar tudo em Said El Mala, do Colônia?

De acordo com relatos coincidentes da mídia, o Paris Saint-Germain está na pole position na disputa por Diomande — parece que já haveria um acordo entre os franceses e o jogador.

Caso a transferência do jogador da Costa do Marfim para Paris se concretize, o Liverpool teria que procurar alternativas no mercado. El Mala seria, portanto, o próximo candidato a ser considerado.

Para El Mala, por sua vez, a ida para a Ilha seria o próximo marco de uma trajetória em ascensão vertiginosa. Após sua transferência do Viktoria Köln para o grande vizinho no verão, o ponta de 19 anos tornou-se, na última temporada da Bundesliga, com 13 gols e cinco assistências, de imediato um dos principais jogadores e o queridinho da torcida do Effzeh.

Recentemente, uma transferência já bastante avançada para o FC Brentford fracassou porque o jovem decidiu pessoalmente, no último momento, não aceitar a transferência — apesar de uma oferta contratual lucrativa e da disposição, em princípio, da diretoria do Colônia em deixar a joia partir.