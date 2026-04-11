A transferência de Morgan Rogers para o Manchester United recebeu luz verde de Michael Carrick, enquanto os Red Devils alertam o Chelsea de que “intensificarão” a busca por Cole Palmer caso a estrela do Aston Villa se junte aos Blues

De acordo com o TEAMtalk, a tentativa do Manchester United de contratar Rogers recebeu forte apoio de Carrick, que trabalhou em estreita colaboração com o atacante durante o período em que atuaram juntos no Middlesbrough. Carrick teria elogiado a capacidade de Rogers de ter sucesso em um clube do porte do United. Sua recomendação é considerada influente em Carrington, especialmente porque a estratégia de contratações do clube, liderada pela INEOS, concentra-se em jovens talentos ingleses capazes de lidar com a pressão em Old Trafford.

O United vê Rogers como a escolha ideal para seu elenco em evolução, graças à sua versatilidade. O jogador de 23 anos pode atuar em toda a linha de frente ou em uma função criativa no meio-campo, tornando-o uma opção valiosa enquanto o clube se prepara para uma grande reformulação do elenco neste verão.