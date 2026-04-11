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A transferência de Morgan Rogers para o Manchester United recebeu luz verde de Michael Carrick, enquanto os Red Devils alertam o Chelsea de que “intensificarão” a busca por Cole Palmer caso a estrela do Aston Villa se junte aos Blues
O apoio de Carrick reforça o interesse do United
De acordo com o TEAMtalk, a tentativa do Manchester United de contratar Rogers recebeu forte apoio de Carrick, que trabalhou em estreita colaboração com o atacante durante o período em que atuaram juntos no Middlesbrough. Carrick teria elogiado a capacidade de Rogers de ter sucesso em um clube do porte do United. Sua recomendação é considerada influente em Carrington, especialmente porque a estratégia de contratações do clube, liderada pela INEOS, concentra-se em jovens talentos ingleses capazes de lidar com a pressão em Old Trafford.
O United vê Rogers como a escolha ideal para seu elenco em evolução, graças à sua versatilidade. O jogador de 23 anos pode atuar em toda a linha de frente ou em uma função criativa no meio-campo, tornando-o uma opção valiosa enquanto o clube se prepara para uma grande reformulação do elenco neste verão.
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A avaliação de 80 milhões de libras do Villa cria um grande obstáculo
O Aston Villa está determinado a proteger seu valioso jogador e, segundo relatos, teria estabelecido um preço de venda superior a 80 milhões de libras por Rogers. A alta avaliação reflete tanto a crescente reputação do jogador quanto a estrutura financeira de sua transferência anterior. O Middlesbrough tem direito a 20% do lucro de qualquer venda futura, o que significa que o Villa precisa exigir uma quantia substancial para maximizar seu retorno. Com Rogers vinculado a um contrato de longo prazo até 2031, o Villa não tem pressão imediata para vender. No entanto, considerações financeiras decorrentes de prejuízos anteriores poderiam eventualmente abrir as portas para negociações caso chegue uma oferta significativa.
O interesse do Chelsea pode desencadear um efeito dominó em torno de Palmer
O interesse do United em Rogers também gerou um possível efeito cascata envolvendo o Chelsea e seu craque Palmer. Os Red Devils teriam deixado claro que, caso Rogers se transfira para Stamford Bridge, intensificarão imediatamente os esforços para contratar Palmer do Chelsea. Tal cenário colocaria os Blues em uma posição delicada, já que tentam reforçar o elenco ao mesmo tempo em que protegem um de seus jogadores mais influentes. O Chelsea vem acompanhando Rogers há mais de um ano e acredita que ele se encaixa perfeitamente em seu projeto voltado para os jovens. No entanto, a advertência do United adicionou uma nova dimensão estratégica à disputa por talentos ofensivos.
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E agora?
Com a janela de transferências de verão se aproximando, espera-se que a disputa por Rogers se intensifique rapidamente. United, Chelsea e Arsenal estão preparando suas estratégias para reforçar seus elencos antes da nova temporada, enquanto o Villa mantém-se firme em sua avaliação. Para Rogers, uma transferência para um time candidato à Liga dos Campeões pode ser particularmente atraente, já que ele continua a se firmar entre os talentos ofensivos mais promissores da Inglaterra antes da Copa do Mundo.