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Cristiano Ronaldo Mohamed SalahGetty
Muhammad Zaki

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A transferência de Mohamed Salah para o Cristiano Ronaldo ainda é possível! O Al-Nassr continua “firmemente na disputa” pela superestrela egípcia, que se prepara para deixar o Liverpool como jogador sem contrato

M. Salah
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A passagem lendária de Mohamed Salah pelo Liverpool está entrando em suas últimas semanas, e uma transferência sensacional para a Liga Profissional da Arábia Saudita parece cada vez mais provável para o jogador, que está de saída como agente livre. Enquanto vários clubes abastados disputam a contratação do ícone egípcio, o Al-Nassr entrou com força na disputa, levantando a perspectiva tentadora de Salah unir forças com Cristiano Ronaldo para formar um ataque imbatível em Riade.

  • O Al-Nassr entra na disputa por uma parceria de grande impacto

    A possibilidade de Salah jogar ao lado de Ronaldo deu mais um passo à frente, já que o Al-Nassr se consolidou na disputa pelo atacante do Liverpool, segundo o TEAMTalk. No entanto, qualquer acordo pode ser complicado por questões internas, com dúvidas sobre como o egípcio se encaixaria ao lado do astro português e se o experiente atacante estaria disposto a dividir os holofotes.

    Apesar desses possíveis pontos de atrito, o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF) está determinado a trazer Salah para a Pro League. Ele é visto como uma contratação de destaque que transcende o futebol, atuando como um embaixador cultural do esporte no Oriente Médio. Com o Al-Nassr apoiado por um poder financeiro significativo, a chance de unir dois dos maiores atacantes da era moderna continua sendo uma possibilidade tentadora para a diretoria do clube.

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  • Cristiano Ronaldo Al-Nassr 2025-26Getty

    Lista crescente de interessados sauditas em Salah

    O relatório sugere ainda que o Al-Nassr não está sozinho nessa disputa, já que outros quatro clubes sauditas estão acompanhando a situação de perto. O Al-Ittihad, que há muito tempo admira o jogador, continua sendo uma grande ameaça, tendo tido anteriormente uma oferta recorde mundial rejeitada pelos Reds. O Al-Ahli e o Al-Hilal também estão na disputa, enquanto o ambicioso Al-Qadsiah, comandado pelo ex-técnico do Liverpool Brendan Rodgers, surgiu como um candidato surpresa.

  • O Liverpool se prepara para a vida sem o Rei

    De volta a Anfield, a realidade da era pós-Salah começa a se impor. O técnico Arne Slot tem sido franco sobre os desafios de substituir um jogador que marcou mais de 250 gols pelo clube. O holandês revelou que a equipe de contratações deve definir um perfil específico para o sucessor, destacando que o perfil tático do substituto de Salah continua sendo um ponto-chave de discussão.

    Slot disse: “Sabemos que Robbo e Mo vão sair, o que significa trocar dois jogadores, mas também sabemos que Kostas Tsimikas volta. Portanto, o primeiro objetivo é ver como estamos atuando na posição de Mo, se queremos substituí-lo por um jogador semelhante ou se vamos fazer isso de maneira diferente.”

  • Liverpool v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    A última saudação ao público em Anfield

    A saída de Salah marca o fim de uma era titânica em Merseyside. Ao longo de nove temporadas, ele acumulou 256 gols e conquistou oito títulos importantes, incluindo a Premier League e a Liga dos Campeões. Embora o título de 2025 seja seu último troféu com o clube, a confirmação de sua saída antecipada permite que a torcida de Anfield dê ao “Rei Egípcio” a despedida que sua carreira lendária merece antes de ele embarcar em seu próximo capítulo. À medida que a temporada entra em sua reta final, Salah buscará garantir o retorno dos Reds à Liga dos Campeões como seu presente de despedida, antes de possivelmente embarcar em uma união histórica com Ronaldo em Riade.

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