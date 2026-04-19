A possibilidade de Salah jogar ao lado de Ronaldo deu mais um passo à frente, já que o Al-Nassr se consolidou na disputa pelo atacante do Liverpool, segundo o TEAMTalk. No entanto, qualquer acordo pode ser complicado por questões internas, com dúvidas sobre como o egípcio se encaixaria ao lado do astro português e se o experiente atacante estaria disposto a dividir os holofotes.

Apesar desses possíveis pontos de atrito, o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF) está determinado a trazer Salah para a Pro League. Ele é visto como uma contratação de destaque que transcende o futebol, atuando como um embaixador cultural do esporte no Oriente Médio. Com o Al-Nassr apoiado por um poder financeiro significativo, a chance de unir dois dos maiores atacantes da era moderna continua sendo uma possibilidade tentadora para a diretoria do clube.