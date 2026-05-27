O período de lua de mel da campanha do Bayern, que conquistou a dobradinha sob o comando de Kompany, foi seguido por novos relatos de grande agitação na hierarquia do clube. Embora a equipe tenha se destacado em campo, a situação nos bastidores é descrita como instável, com o diretor esportivo Eberl tendo agora seu cargo sob intenso escrutínio do conselho fiscal.

Em uma entrevista à revista Spiegel que causou comoção no clube poucas horas antes da final da DFB-Pokal, o presidente honorário Uli Hoeness questionou abertamente se o contrato de Eberl seria prorrogado para além de 2027. Hoeness confirmou que o conselho ainda nutre dúvidas sobre o ex-executivo do Borussia Mönchengladbach, estimando as chances de renovação em apenas “60 a 40” por cento neste momento.