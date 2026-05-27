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A transferência de Mathys Tel para o Tottenham pode vir a se tornar um pesadelo para o dirigente do Bayern, já que o clube cogita demiti-lo, apesar do sucesso sob o comando de Vincent Kompany
A pressão sobre Eberl aumenta, apesar do sucesso de Kompany
O período de lua de mel da campanha do Bayern, que conquistou a dobradinha sob o comando de Kompany, foi seguido por novos relatos de grande agitação na hierarquia do clube. Embora a equipe tenha se destacado em campo, a situação nos bastidores é descrita como instável, com o diretor esportivo Eberl tendo agora seu cargo sob intenso escrutínio do conselho fiscal.
Em uma entrevista à revista Spiegel que causou comoção no clube poucas horas antes da final da DFB-Pokal, o presidente honorário Uli Hoeness questionou abertamente se o contrato de Eberl seria prorrogado para além de 2027. Hoeness confirmou que o conselho ainda nutre dúvidas sobre o ex-executivo do Borussia Mönchengladbach, estimando as chances de renovação em apenas “60 a 40” por cento neste momento.
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A transferência de Tel assombra a diretoria
No centro da insatisfação em relação ao mandato de Eberl está a forma como foram conduzidas as saídas de jogadores importantes, principalmente a transferência de Tel para o Tottenham Hotspur. Críticos internos na Baviera supostamente consideram que Eberl não conseguiu obter o máximo valor pela jovem promessa francesa, assim como por Kingsley Coman, o que gerou um sentimento de frustração entre os dirigentes do clube em relação ao retorno financeiro dessas saídas de grande repercussão.
Enquanto o Abendzeitung relata que o relacionamento no dia a dia entre Eberl e o diretor esportivo Christoph Freund permanece profissional, outra reportagem da Kicker traça um quadro mais sombrio. A revista vem afirmando há meses que o clube recordista de títulos “não é mais uma unidade” e que a estrutura de liderança foi fragmentada por dissensões internas sobre estratégias de contratação e vendas.
Comentários de Hoeness provocam reação negativa interna
O caráter público da crítica de Hoeness não foi bem recebido por todos no clube. Segundo relatos, seus comentários, nos quais ele expôs a relutância da diretoria em se comprometer com Eberl a longo prazo, não foram bem recebidos por seus colegas do conselho fiscal. Isso sugere que a disputa de poder no Bayern não se limita apenas à diretoria e aos executivos, mas ocorre também dentro do próprio conselho fiscal.
Apesar da incerteza em torno do departamento esportivo, parece haver mais estabilidade no topo da hierarquia. Enquanto Eberl luta por seu futuro, o cargo do CEO Jan-Christian Dreesen é considerado seguro. De acordo com reportagens do AZ, a renovação do contrato de Dreesen é vista como uma “formalidade”, destacando uma clara divisão na confiança da diretoria entre a administração financeira do clube e sua gestão esportiva.
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A trajetória de Tel no Tottenham
Tel chegou ao Tottenham por empréstimo em fevereiro de 2025, com contrato até o final da temporada, antes de os Spurs garantirem sua contratação definitiva naquele verão, em uma transação no valor de 30 milhões de libras, vinculando-o ao clube até 2031. Ao longo da temporada 2025-2026, o jovem atacante disputou 38 partidas em todas as competições, marcando quatro gols e dando duas assistências, enquanto ele e seus companheiros de equipe evitaram por pouco um rebaixamento desastroso para a Championship na última rodada da temporada.