A transferência de Mason Greenwood está em risco, já que a Roma aguarda ofertas pelo jogador, alvo do Arsenal e do PSG, para financiar a contratação do atacante inglês

O Marselha se encontra em uma corrida contra o tempo para vender Greenwood. A diretoria do clube havia identificado o atacante como a principal fonte de receita neste verão, com um valor de transferência estimado entre €50 milhões e €55 milhões. Essa injeção de capital é considerada essencial antes da audiência marcada para terça-feira perante a DNCG, órgão fiscalizador financeiro do futebol francês.

No entanto, apesar da urgência no Stade Vélodrome, a negociação está estagnada no momento, segundo relatos. A Roma surgiu recentemente como a principal candidata a garantir a contratação de Greenwood, mas o gigante da Série A enfrenta suas próprias restrições financeiras. Os italianos estão em uma situação em que não podem se comprometer com a compra até que tenham equilibrado suas contas para atender às regras do fair play financeiro.



