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A transferência de Mason Greenwood está em risco, já que a Roma aguarda ofertas pelo jogador, alvo do Arsenal e do PSG, para financiar a contratação do atacante inglês
O Marselha enfrenta pressão da DNCG em relação à venda de Greenwood
O Marselha se encontra em uma corrida contra o tempo para vender Greenwood. A diretoria do clube havia identificado o atacante como a principal fonte de receita neste verão, com um valor de transferência estimado entre €50 milhões e €55 milhões. Essa injeção de capital é considerada essencial antes da audiência marcada para terça-feira perante a DNCG, órgão fiscalizador financeiro do futebol francês.
No entanto, apesar da urgência no Stade Vélodrome, a negociação está estagnada no momento, segundo relatos. A Roma surgiu recentemente como a principal candidata a garantir a contratação de Greenwood, mas o gigante da Série A enfrenta suas próprias restrições financeiras. Os italianos estão em uma situação em que não podem se comprometer com a compra até que tenham equilibrado suas contas para atender às regras do fair play financeiro.
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O desafio do Fair Play Financeiro para a Roma
De acordo com o *Il Messaggero*, a Roma precisa gerar aproximadamente €50 milhões em ganhos de capital até o final de junho. Esse equilíbrio financeiro obrigatório é a única maneira de os Giallorossi concretizarem grandes contratações, como a de Greenwood. Consequentemente, o futuro do atacante inglês na capital italiana depende inteiramente do sucesso da Roma na venda de jogadores primeiro.
A situação criou um clima tenso em Marselha, já que cada dia de atraso afeta a capacidade do clube de conduzir a janela de transferências. Embora Greenwood pareça aberto à transferência e tenha um acordo de princípio sobre um contrato no valor de cerca de €5m por ano, a falta de liquidez imediata em Roma está impedindo que os contratos sejam finalmente assinados.
O efeito dominó de Manu Kone
Em uma reviravolta que vincula a negociação a alguns dos grandes nomes da Europa, a Roma pretende “sacrificar” o meio-campista Manu Kone para levantar os recursos necessários. O francês está no topo da lista de alvos dos gigantes da Premier League, Arsenal e Chelsea, mas o próprio jogador expressou, em particular, um forte desejo de concretizar a transferência dos sonhos para o Paris Saint-Germain, um fator que está complicando bastante a dinâmica atual do mercado.
Embora ainda não tenham feito uma oferta, o possível envolvimento discreto do PSG no futuro do meio-campista está, indiretamente, retardando toda a cadeia financeira esperada pela Roma.
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Não há alternativa para Greenwood
Sem um plano B concreto para Greenwood, o OM só pode torcer para que o Arsenal ou o Chelsea acelerem suas negociações pela contratação de Kone, ou que a Roma encontre uma maneira alternativa de cobrir a diferença de €50 milhões. Até que se chegue a uma solução, o atacante inglês permanece em limbo, e a apresentação financeira do Marselha à DNCG continua envolta em incertezas.