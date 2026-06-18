Para o Manchester City: A perda de uma lenda. Bernardo é, simplesmente, um dos melhores jogadores de futebol que já atuaram na Premier League, um meio-campista ofensivo maravilhosamente trabalhador e inovador que foi absolutamente fundamental para o período de sucesso contínuo do Manchester City. De fato, o português era essencialmente o jogador perfeito para Pep Guardiola — e é por isso que o catalão o amava tanto e chegou até a derramar algumas lágrimas durante a emocionante despedida de Silva do Etihad. Guardiola esperava que o jogador de 31 anos encerrasse sua carreira no City, mas essa saída já vinha sendo esperada há algum tempo. Vê-lo partir sem custo, obviamente, não é nada bom do ponto de vista financeiro, mas é o mínimo que ele merecia após nove anos de atuações brilhantes. Ainda assim, sua habilidade, inteligência e, talvez acima de tudo, sua personalidade farão muita falta no City. Nota: D
Para o Real Madrid: Dois motivos para comemorar. Não só os “Los Blancos” conseguiram um jogador de qualidade excepcional de graça, como também superaram o arquirrival Barcelona na disputa pela contratação. Após meses de especulações — algumas das quais o próprio Bernardo chegou a comentar —, a transferência para o Camp Nou parecia certa. No entanto, a chegada de José Mourinho ao Bernabéu mudou claramente tudo. “O Especial” fez da contratação de seu compatriota uma prioridade, e o negócio foi efetivamente fechado em 36 horas. Os melhores dias de Silva estão, sem dúvida, no passado, mas ele mostrou, durante a disputa pelo título da Premier League na última temporada, que continua capaz de se impor nos jogos mais importantes (sua atuação contra o Arsenal no Etihad foi excepcional). Talvez mais importante do que qualquer outra coisa, porém, Bernardo seja provavelmente o modelo ideal para os jogadores mais jovens do elenco do Real Madrid, a personificação do que Mourinho espera de seus jogadores: aquela combinação perfeita de talento e tenacidade. Nesse contexto, é fácil entender por que o Real Madrid impediu a contratação do jogador da seleção portuguesa pelo Barcelona. Nota: B+
Para Bernardo Silva: a transferência para a Espanha que ele tanto almejava. Pelo menos nos últimos três verões — se não mais —, Silva foi especulado em uma transferência para um dos principais times da La Liga. Repetidas vezes, porém, Guardiola o convenceu a passar mais uma temporada no Etihad. Desta vez, porém, não houve como fazer Bernardo mudar de ideia, e agora ele finalmente terá a oportunidade de jogar por uma das tradicionais potências do futebol europeu. É verdade que o Real de Madrid está passando por um momento difícil, tendo sido destronado do topo do futebol espanhol pelo Barça, mas ajudar Mourinho a colocá-los de volta no topo é um desafio que ele, sem dúvida, abraçará e aproveitará. A disputa por vagas no Real é intensa e Silva não é mais tão dinâmico quanto já foi, mas, como Guardiola destacou, os primeiros cinco jardas estão na cabeça e, nesse sentido, poucos jogadores são tão rápidos quanto o ex-capitão do City. Portanto, embora talvez seja uma pena que ele não tenha se transferido para o Real Madrid quando era um pouco mais jovem, Bernardo tem a experiência e a qualidade necessárias para seguir os passos de Luka Modric (que Mourinho trouxe para o Bernabéu) e brilhar na Espanha até bem depois dos 30 anos. Nota: A+