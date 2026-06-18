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Ibrahima Konate Real Madrid GFXGetty/GOAL
Tom Maston,Mark Doyle e Krishan Davis

Traduzido por

A transferência de Ibrahima Konaté para o Real Madrid pode dar errado muito rapidamente após uma péssima última temporada no Liverpool: o GOAL avalia as principais contratações da janela de transferências do verão de 2026

Opinion
Real Madrid
I. Konate
B. Silva
M. Cucurella
Tottenham
A. Robertson
Manchester United
Ederson
Barcelona
A. Gordon
Liverpool
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Especiais e Opinião

Para alguns fãs de futebol, o verão é a época do ano pela qual eles mais esperam — e não é só porque a cada quatro anos acontece a Copa do Mundo! Na verdade, é porque o fim da temporada significa apenas uma coisa: é hora das transferências! A janela de transferências de 2026 provavelmente será mais uma vez agitada, com alguns grandes nomes prestes a fecharem contratos milionários antes do último dia do prazo, em 1º de setembro.

Sabemos que algumas transferências acabam sendo positivas para todas as partes envolvidas, mas há muitas outras em que pelo menos um dos clubes — ou até mesmo o próprio jogador — fica se perguntando como as coisas poderiam ter sido se tivessem tomado uma decisão diferente durante as negociações.

O GOAL está aqui, portanto, para garantir que você saiba quem saiu ganhando em cada grande negociação antes mesmo de os jogadores serem apresentados oficialmente. Ao longo da janela de transferências de verão, vamos avaliar cada negociação concluída à medida que ela ocorrer, permitindo que você acompanhe os grandes vencedores — e perdedores — da temporada de transferências.

Confira todas as nossas avaliações abaixo e conte para a gente o que você achou na seção de comentários...

  • Ibrahima Konate Real Madrid GFXGetty/GOAL

    18 de junho: Ibrahima Konaté (do Liverpool para o Real Madrid, sem custo)

    Para o Liverpool: O clube realmente se viu entre a espada e a parede no que diz respeito ao futuro de Konate, mas essa situação poderia ter sido evitada se não tivessem deixado o contrato do zagueiro chegar ao fim. Se os Reds tivessem renovado seu contrato quando ele estava no auge de sua forma, durante a campanha de 2024-25 em que conquistaram o título, teriam conseguido obter uma quantia razoável na hora de se separarem — mas o francês acabou saindo de graça após uma péssima temporada individual. Dessa forma, teria sido totalmente bizarro o Liverpool aceitar as exigências salariais exorbitantes de Konate (supostamente em torno de 250.000 libras por semana) em meio a uma campanha desastrosa, marcada por uma série de erros de grande repercussão, com negociações exaustivas que se arrastaram por meses e meses sem chegar a lugar algum, apesar de o jogador ter afirmado em abril que estava perto de um acordo. O Liverpool, pelo menos, já contratou possíveis substitutos em Giovanni Leoni e Jeremy Jacquet, mas isso ainda assim foi uma enorme perda de tempo para todos. Nota: D

    Para o Real Madrid: Presumivelmente, então, o Real Madrid oferecerá a Konaté — alvo de longa data — o tipo de salário astronômico que ele almeja, o que — apesar de não pagarem uma taxa de transferência — representa um risco, considerando o fraco desempenho do zagueiro central durante toda a fraca defesa do título do Liverpool. Vale lembrar que, segundo relatos, o Los Blancos já havia decidido encerrar seu interesse no jogador em novembro do ano passado, o que é revelador. O francês é um bom zagueiro quando está em boa fase e, aos 27 anos, provavelmente ainda está aquém do auge para jogadores em sua posição. O Real está, na prática, apostando que ele reencontre sua melhor forma na Espanha, e ele poderia ser uma solução relativamente barata para uma área problemática do clube; David Alaba deixará o Bernabéu neste verão, Antonio Rüdiger já passou do auge, Éder Militão continua atormentado por lesões e Dean Huijsen ainda é muito jovem. Konaté, no entanto, dificilmente é uma solução de primeira linha, e essa transferência tem tudo para dar errado rapidamente, dada a intensa atenção em torno dos “Los Blancos”, tanto da torcida quanto da mídia. Nota: B

    Para Konaté: Certamente, o maior vencedor dessa situação é Konaté, que está prestes a concretizar tanto a transferência dos seus sonhos para o Real Madrid quanto o salário astronômico que tanto almeja. No entanto, ele terá que se adaptar rapidamente como um potencial titular ao lado de Huijsen; no caldeirão que é o Bernabéu, haverá muito menos paciência para o tipo de erros que atormentaram sua última temporada em Anfield. Konate seguiu os passos de Trent Alexander-Arnold ao concretizar uma transferência sem custos para Madri, e as dificuldades do inglês em sua temporada de estreia devem servir de alerta. No entanto, se ele conseguir recuperar sua confiança e sua melhor forma logo no início, terá a oportunidade de se firmar como peça-chave em um dos maiores clubes do mundo, no Real Madrid renovado de José Mourinho. Se ele é capaz disso, porém, está longe de ser garantido. Nota: A

    Krishan Davis

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  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    17 de junho: Bernardo Silva (do Manchester City para o Real Madrid, sem custo)

    Para o Manchester City: A perda de uma lenda. Bernardo é, simplesmente, um dos melhores jogadores de futebol que já atuaram na Premier League, um meio-campista ofensivo maravilhosamente trabalhador e inovador que foi absolutamente fundamental para o período de sucesso contínuo do Manchester City. De fato, o português era essencialmente o jogador perfeito para Pep Guardiola — e é por isso que o catalão o amava tanto e chegou até a derramar algumas lágrimas durante a emocionante despedida de Silva do Etihad. Guardiola esperava que o jogador de 31 anos encerrasse sua carreira no City, mas essa saída já vinha sendo esperada há algum tempo. Vê-lo partir sem custo, obviamente, não é nada bom do ponto de vista financeiro, mas é o mínimo que ele merecia após nove anos de atuações brilhantes. Ainda assim, sua habilidade, inteligência e, talvez acima de tudo, sua personalidade farão muita falta no City. Nota: D

    Para o Real Madrid: Dois motivos para comemorar. Não só os “Los Blancos” conseguiram um jogador de qualidade excepcional de graça, como também superaram o arquirrival Barcelona na disputa pela contratação. Após meses de especulações — algumas das quais o próprio Bernardo chegou a comentar —, a transferência para o Camp Nou parecia certa. No entanto, a chegada de José Mourinho ao Bernabéu mudou claramente tudo. “O Especial” fez da contratação de seu compatriota uma prioridade, e o negócio foi efetivamente fechado em 36 horas. Os melhores dias de Silva estão, sem dúvida, no passado, mas ele mostrou, durante a disputa pelo título da Premier League na última temporada, que continua capaz de se impor nos jogos mais importantes (sua atuação contra o Arsenal no Etihad foi excepcional). Talvez mais importante do que qualquer outra coisa, porém, Bernardo seja provavelmente o modelo ideal para os jogadores mais jovens do elenco do Real Madrid, a personificação do que Mourinho espera de seus jogadores: aquela combinação perfeita de talento e tenacidade. Nesse contexto, é fácil entender por que o Real Madrid impediu a contratação do jogador da seleção portuguesa pelo Barcelona. Nota: B+

    Para Bernardo Silva: a transferência para a Espanha que ele tanto almejava. Pelo menos nos últimos três verões — se não mais —, Silva foi especulado em uma transferência para um dos principais times da La Liga. Repetidas vezes, porém, Guardiola o convenceu a passar mais uma temporada no Etihad. Desta vez, porém, não houve como fazer Bernardo mudar de ideia, e agora ele finalmente terá a oportunidade de jogar por uma das tradicionais potências do futebol europeu. É verdade que o Real de Madrid está passando por um momento difícil, tendo sido destronado do topo do futebol espanhol pelo Barça, mas ajudar Mourinho a colocá-los de volta no topo é um desafio que ele, sem dúvida, abraçará e aproveitará. A disputa por vagas no Real é intensa e Silva não é mais tão dinâmico quanto já foi, mas, como Guardiola destacou, os primeiros cinco jardas estão na cabeça e, nesse sentido, poucos jogadores são tão rápidos quanto o ex-capitão do City. Portanto, embora talvez seja uma pena que ele não tenha se transferido para o Real Madrid quando era um pouco mais jovem, Bernardo tem a experiência e a qualidade necessárias para seguir os passos de Luka Modric (que Mourinho trouxe para o Bernabéu) e brilhar na Espanha até bem depois dos 30 anos. Nota: A+

  • Marc Cucurella Real Madrid GFXGetty/GOAL

    15 de junho: Marc Cucurella (do Chelsea para o Real Madrid, 60 milhões de euros)

    Para o Chelsea: Esta situação parece um tanto estranha para o Chelsea; Cucurella é um jogador que se tornou uma peça-chave na defesa dos Blues desde que chegou em 2022, após um início pouco promissor, então vê-lo partir com prejuízo é um pouco intrigante. No seu melhor momento, ele está, sem dúvida, entre os melhores do mundo na sua posição. Dito isso, o Chelsea definitivamente pagou a mais inicialmente ao contratar o espanhol do Brighton por 60 milhões de libras (80 milhões de dólares), e, considerando que ele teria sinalizado nos bastidores sua intenção de sair e tem criticado abertamente a forma como o clube está sendo administrado, o clube provavelmente ficará satisfeito em recuperar até 52 milhões de libras (69 milhões de dólares), tendo concluído que ele não era intocável. De fato, o clube talvez tivesse dificuldade em conseguir mais do que isso nas próximas janelas de transferências por um jogador que completará 28 anos em julho. A saída de Cucurella também significa que um elenco com grande falta de experiência perdeu um de seus jogadores mais experientes, mas o Chelsea deve estar confiante de que o jovem Jorrel Hato pode preencher a lacuna, assim como o esperado novo reforço Valentin Barco. Nota: B-

    Para o Real Madrid: Parece que, seja o que for que José Mourinho diga, é o que vale, já que o Real Madrid dá início à sua campanha de contratações no início da janela com uma contratação surpreendente. O clube gastou uma fortuna em um lateral-esquerdo no verão passado para trazer Álvaro Carreras de volta ao Bernabéu, vindo do Benfica, mas isso não o impediu de gastar à vontade com Cucurella, que teria sido identificado como alvo pelo seu novo (antigo) técnico. Uma quantia de 60 milhões de euros é muito alta para um time que tem adotado uma abordagem bastante parcimoniosa na janela de transferências nos últimos anos, e exigirá um retorno imediato do investimento por parte de um jogador cujo desempenho caiu um pouco nos últimos meses. Prestes a completar 28 anos, Cucurella deveria estar no auge de suas habilidades, mas quantos anos de alto nível os “Los Blancos” conseguirão, realisticamente, tirar dele? Ele tem, pelo menos, as características de um jogador “à la Mourinho”, com sua energia e agressividade. O Real também se vê agora com quatro laterais-esquerdos no time titular: o recém-contratado, Carreras, Ferland Mendy e Fran García; portanto, certamente haverá mudanças em termos de saídas. Nota: C

    Para Cucurella: Sem dúvida o principal beneficiário dessa transferência, Cucurella cumpriu seu objetivo de escapar de um Chelsea à deriva e se juntou a um dos maiores clubes do planeta no auge de sua carreira. Havia sido amplamente divulgado que o zagueiro queria voltar para a Espanha, tendo ficado desiludido com a maneira como o BlueCo conduzia seus negócios em Stamford Bridge, mas ninguém esperava que ele fosse para o Bernabéu em meio ao interesse do Atlético de Madrid. Não é surpresa, portanto, que a negociação tenha sido fechada tão rapidamente, com Cucurella provavelmente aceitando na hora quando o Real entrou em contato. Como ele aparentemente foi escolhido por Mourinho, tem grandes chances de se firmar como jogador-chave, com Carreras provavelmente entrando e saindo do time titular do técnico português. No entanto, diante do alto valor da transferência, ele precisa mostrar resultados imediatamente ou corre o risco de enfrentar a pressão da torcida do Bernabéu, notoriamente impaciente, especialmente por causa de suas ligações com o Barcelona. Nota: A

    Krishan Davis


  • Andy RobertsonGetty Images

    5 de junho: Andy Robertson (do Liverpool para o Tottenham, sem custo)

    Para o Liverpool: uma despedida emocionante. Robertson é, sem dúvida, uma das melhores contratações da história do clube, uma figura fundamental na era de Jurgen Klopp, adquirido por apenas 8 milhões de libras do Hull City lá em 2017 e que, no auge de sua carreira, foi indiscutivelmente o melhor lateral-esquerdo do mundo. Não há como negar, porém, que a idade começou a pesar sobre o jogador de 32 anos — e foi por isso que o Liverpool agiu com antecedência para substituí-lo, contratando Milos Kerkez no verão passado, e teria até vendido Robertson durante a janela de transferências de inverno se tivesse conseguido trazer Kostas Tsimikas de volta da Roma. O problema agora, porém, é que Kerkez ainda não se adaptou totalmente a Anfield, enquanto ficou dolorosamente claro durante a difícil temporada 2025-26 dos Reds que a experiência, a tenacidade e a personalidade de Robertson farão muita falta em Merseyside. De fato, a preocupação entre a torcida agora é que a saída de Robertson, juntamente com a de Mohamed Salah, só resulte em uma queda ainda maior no nível da equipe na próxima temporada. Nota: D

    Para o Tottenham: Ainda é uma contratação surpreendente. Os Spurs obviamente tentaram contratar Robertson em janeiro, mas era difícil entender exatamente o motivo. O elenco do Tottenham pode ter carecido de qualidade e profundidade em várias posições em campo, mas a lateral-esquerda não era exatamente uma delas. Ben Davies tinha acabado de fraturar o tornozelo, é claro, mas os Spurs ainda contavam com Destiny Udogie e o versátil Djed Spence, além do jovem brasileiro Souza, que acabara de chegar do Santos. O argumento era que Robertson teria sido uma adição importante a um vestiário em desordem — e ele certamente poderia ajudar o novo técnico Roberto De Zerbi a cultivar uma nova cultura de 100% de comprometimento dentro do elenco. O fato de ele estar chegando tardiamente como jogador de graça é um pequeno bônus, mas persiste a sensação de que o Tottenham não precisava necessariamente de Robertson. Nota: C

    Para Robertson: Uma decisão intrigante. Dá para entender por que Robertson estava disposto a deixar o Liverpool em janeiro. Ele havia sido relegado a reserva de um jogador que não estava tendo um desempenho particularmente bom e queria jogar regularmente na Premier League na reta final para a Copa do Mundo — algo que o Spurs aparentemente estava disposto a lhe oferecer. Robertson acabou sendo titular em mais partidas na segunda metade da temporada do que provavelmente esperava, o que significa que está em boa forma ao partir para a América do Norte, mas nunca houve qualquer chance de ele permanecer em Anfield, pois o Liverpool não lhe ofereceu uma renovação em nenhum momento. No entanto, ele tinha outras opções além do Spurs, com a Juventus entre os clubes que, segundo dizem, estavam interessados em contratar o capitão da Escócia. É, portanto, um pouco estranho que ele tenha decidido se juntar a um clube que por pouco evitou o rebaixamento para a Championship na última rodada da temporada. No entanto, Robertson pode realmente achar que o Tottenham é uma opção mais atraente agora do que era em janeiro, já que De Zerbi é inquestionavelmente capaz de melhorar significativamente o Spurs durante o verão. Ainda não estamos convencidos, porém, de que Robertson realmente jogará muito mais no norte de Londres do que jogou no Liverpool na última temporada. Nota: C

    Mark Doyle

  • Ederson Man Utd GFXGetty/GOAL

    2 de junho: Ederson (da Atalanta para o Manchester United, 35 milhões de libras)

    Para a Atalanta: Mais uma demonstração de seu brilhante modelo de negócios. A Atalanta contratou Ederson da Salernitana em 2022 por cerca de € 23 milhões e agora pode quase dobrar esse valor se todas as cláusulas adicionais forem cumpridas ao vendê-lo ao United, após quatro anos de atuações fantásticas que incluíram uma conquista histórica na Liga Europa. Não há dúvida de que substituir o brasileiro será difícil, mas é isso que a Atalanta faz: descobre diamantes em bruto e, algumas temporadas depois, os vende ao melhor comprador. Lembre-se de que o Atlético de Madrid também queria Ederson, mas a Atalanta se manteve firme quanto ao valor e o United acabou concordando em pagar o que eles exigiam por um jogador com apenas um ano restante de contrato. Mais um excelente trabalho de uma das melhores equipes de recrutamento do mercado. Nota: A

    Para o United: uma contratação sensata vinda de um clube conhecido por suas contratações imprudentes. Com Casemiro tendo se despedido com carinho de Old Trafford, o United precisava de outro meio-campista, então optou por uma substituição direta, trazendo outro brasileiro especialista em recuperar a bola que também sabe jogar. O valor de Ederson caiu um pouco ao longo do último ano — e é por isso que ele não está na seleção de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo, enquanto Casemiro está. No entanto, isso provavelmente tem muito a ver com a saída de Gian Piero Gasperini da Atalanta no verão passado, já que Ederson era considerado “o pilar” daquela equipe fantástica que derrotou o Bayer Leverkusen de Xabi Alonso na final da Liga Europa de 2024. Naquela época, Ederson era especulado para times como Liverpool e Manchester City, e se ele conseguir recuperar aquela forma, poderá formar uma parceria formidável no meio-campo com Kobbie Mainoo — porque, embora Ederson possa não ser tão bom quanto Casemiro era em seu auge, ele é uma grande melhoria em relação a Manuel Ugarte! Nota: B+

    Para Ederson: a grande transferência que ele há muito merecia. Ederson nunca escondeu seu interesse em jogar na Premier League, e agora terá a chance de se testar em um campeonato que deve se adequar ao seu conjunto específico de habilidades. Ederson é excelente tanto para recuperar quanto para manter a posse de bola, além de representar uma ameaça dentro da área. É claro que se poderia argumentar que teria sido melhor para ele se juntar ao Atlético de Diego Simeone, mas Michael Carrick foi um ótimo volante por mérito próprio e, mais importante ainda, parece ter restaurado alguma estabilidade em Old Trafford, que antes era considerado um destino muito perigoso para jogadores talentosos que esperavam levar seu futebol a um novo patamar. Do nosso ponto de vista, Ederson tem tudo para causar um grande impacto no “Teatro dos Sonhos”, o que, sem dúvida, contribuiria muito para que ele voltasse à seleção brasileira. Nota: A

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 de maio: Anthony Gordon (do Newcastle para o Barcelona, 80 milhões de euros)

    Para o Newcastle: uma mudança significativa de abordagem. O Newcastle lutou com unhas e dentes para manter Alexander Isak no verão passado, antes de, tardiamente, permitir que ele se transferisse para o Liverpool. Por mais triste que pareça, teria sido muito melhor simplesmente ceder imediatamente e deixá-lo partir assim que ele apresentou o pedido de transferência, já que a turbulência causada pelo atacante sueco não fez nenhum bem a Eddie Howe e seus jogadores. O Newcastle, portanto, agiu rapidamente para se livrar de mais um atacante insatisfeito — e por uma quantia fantástica. Gordon é um atacante trabalhador, talentoso e versátil — mas nunca fez nada pelo clube ou pela seleção que sugira que valha 69 milhões de libras. É claro que o desafio agora para o Newcastle é investir o dinheiro com sabedoria, pois desperdiçou completamente o que recebeu pela venda de Isak, e atrair grandes talentos não vai ser nada mais fácil neste verão. Os Magpies não podem mais oferecer uma vaga na Liga dos Campeões a possíveis novos contratados, e sua patética 12ª colocação na Premier League, somada ao desejo de Gordon de seguir os passos de Isak e deixar o St. James’ Park, prova que o Newcastle não é mais uma ameaça séria à elite inglesa sob o comando de proprietários sauditas cada vez mais desinteressados. Nota: B-

    Para o Barcelona: um sinal realmente preocupante. O Barcelona já não está em condições de fazer grandes gastos com jogadores há algum tempo devido às suas conhecidas dificuldades em cumprir as rígidas regras financeiras da La Liga; portanto, não é um bom sinal que sua primeira ação após finalmente colocar a casa em ordem seja gastar 80 milhões de euros com Gordon. O jogador da seleção inglesa certamente deve ser uma aquisição útil. Ele pode atuar praticamente em qualquer posição no trio de ataque e é uma máquina de pressão — ao contrário de Marcus Rashford —, então é fácil entender por que Hansi Flick deu luz verde à chegada de Gordon. No entanto, simplesmente não há como negar o fato de que o Barça pagou a mais. É verdade que Gordon pode ter uma boa Copa do Mundo, o que colocaria o preço sob uma luz mais favorável, e também já foi apontado que o jogador de Liverpool marcou 10 gols na Liga dos Campeões desta temporada — mas seis desses gols foram contra o Qarabag e o Union Saint-Gilloise, e metade deles de pênalti. Doze gols em suas últimas 60 partidas na Premier League são um indicador muito melhor do tipo de rendimento que os torcedores do Barça devem esperar de sua mais recente contratação. Portanto, embora seja mais provável que Gordon ofereça a Flick o que ele espera de um ponta, e ele receba um salário menor do que Rashford, havia opções mais vantajosas em outros lugares, o que sugere que o Barça voltou a ter mais dinheiro do que bom senso. Nota: C+

    Para Gordon: O sonho de qualquer jogador. Apesar de algumas atuações seriamente irregulares na Premier League, especialmente nos últimos dois anos, Gordon conseguiu a transferência para um grande clube que ele claramente almejava há algum tempo. Ele mesmo admitiu que se deixou levar por rumores anteriores envolvendo o Liverpool, clube de sua cidade natal, pelo qual também torcia quando menino, embora inicialmente parecesse que ele fosse se juntar ao Bayern de Munique neste verão. No entanto, os bávaros, compreensivelmente, recusaram o preço pedido, e é aí que reside o grande desafio que Gordon enfrenta agora. A possível chegada de Julián Álvarez tiraria boa parte da atenção do jogador de 25 anos, mas ele ainda estará sob enorme pressão para justificar seu valor — porque o Barça não pagou 80 milhões de euros por um jogador coadjuvante. Gordon precisa provar que merece ser titular em um time repleto de estrelas, e isso não será fácil. Basta perguntar a Rashford, que agora parece estar de sobra no Camp Nou, apesar de ter somado 28 gols e assistências em sua temporada de estreia no Barça. Ainda assim, Gordon provavelmente mal consegue acreditar na própria sorte. Ele vai passar de jogar ao lado de Anthony Elanga para atuar ao lado de Lamine Yamal! Nota: A

    Mark Doyle