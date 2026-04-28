Segundo o The Athletic, o FC Bayern de Munique teria identificado Yan Diomande, do RB Leipzig, como seu principal alvo de transferência para o próximo verão. No entanto, como a diretoria do clube acredita que a negociação seria muito cara, Anthony Gordon, do Newcastle United, surgiu como a alternativa preferida.
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A transferência de Anthony Gordon para o Bayern de Munique estaria prestes a fracassar? O campeão da Bundesliga tem outro alvo de destaque na mira
O interesse por Gordon continua
A Sky e outros veículos de comunicação já haviam noticiado que Gordon era o “alvo principal” do Bayern. O interesse do clube alemão, recordista em títulos, pelo jogador da seleção inglesa é agora considerado tanto fundamentado quanto concreto. Embora Diomande continue sendo o “alvo preferencial”, o The Athletic acrescenta que Gordon é muito bem visto na Säbener Straße, onde os dirigentes acreditam agora que podem concretizar a contratação do jogador de 25 anos.
O Bayern já manteve conversas com o jogador, segundo o The Athletic, embora não tenha havido contato direto com os Magpies. O Newcastle espera que a venda gere a segunda maior taxa de transferência da história do clube, depois da transferência de Alexander Isak para o Liverpool no verão passado, por € 145 milhões.
Embora seja improvável que o próprio Gordon alcance essa quantia recorde, diz-se que os Magpies estão exigindo no mínimo € 80 milhões pelo versátil atacante, que permanece sob contrato até 2030. A disposição do clube em vender seu artilheiro decorre da necessidade de levantar fundos e permanecer dentro das regras do Fair Play Financeiro.
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A corrida para contratar Diomande por 100 milhões de euros
Gordon é um alvo de transferência de primeira linha e muito cobiçado pelo Bayern. Ele pode disputar a posição e dar cobertura a Luis Díaz na ala esquerda, apoiar Harry Kane no ataque ou atuar como camisa 10 atrás de Serge Gnabry e Jamal Musiala.
Essa versatilidade lhe dá uma vantagem competitiva, ainda que pequena, sobre Diomande, que surgiu com força em sua primeira temporada na Bundesliga pelo Leipzig, mas é principalmente um ponta. No entanto, o marfinense de 19 anos causou impacto imediato. Em 33 partidas oficiais até agora, ele marcou 13 gols e deu nove assistências — números que chamaram a atenção em toda a Europa, não apenas em Munique.
De acordo com o Bild, sua nova agência, a Roc Nation, já se reuniu com o Paris Saint-Germain e o Liverpool FC. Internamente, o Leipzig avalia Diomande em no mínimo € 100 milhões. Relatos recentes sugerem uma possível venda neste verão, com o clube mantendo-o por empréstimo por mais uma temporada.
No entanto, o chefe da Red Bull, Oliver Mintzlaff, insiste que uma venda no próximo verão está fora de questão. “Se eu fosse diretor esportivo, não venderia esse jovem jogador que nem mesmo completou uma temporada inteira conosco. Não importa qual seja o preço pedido. Acredito que ele é um jogador que ainda pode se desenvolver mais, porque ele é, obviamente, ainda muito jovem. E ele certamente pode se tornar ainda mais valioso”, disse ele na última sexta-feira na Sky.
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O Bayern é o grande favorito para contratar Gordon
Caso o Bayern não consiga contratar Diomande neste verão, o clube estará em boa posição para contratar Gordon, que é mais acessível. De acordo com o The Telegraph, os dirigentes do Newcastle United estão cada vez mais convencidos de que Gordon deseja um novo desafio e buscará uma transferência. O fato de os Magpies não terem se classificado para as competições europeias também favorece o Bayern.
Gordon teria acompanhado de perto a rápida adaptação de Michael Olise ao clube e agora vê uma transferência para Munique como o “próximo passo lógico” em sua carreira, segundo o especialista em transferências Sacha Tavolieri.
Yan Diomande x Anthony Gordon
Jogadores Partidas (2025-26) Gols Assistências Minutos jogados Yan Diomande 33 13 9 2.464 Anthony Gordon 46 17 5 2.869 minutos