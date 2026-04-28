Gordon é um alvo de transferência de primeira linha e muito cobiçado pelo Bayern. Ele pode disputar a posição e dar cobertura a Luis Díaz na ala esquerda, apoiar Harry Kane no ataque ou atuar como camisa 10 atrás de Serge Gnabry e Jamal Musiala.

Essa versatilidade lhe dá uma vantagem competitiva, ainda que pequena, sobre Diomande, que surgiu com força em sua primeira temporada na Bundesliga pelo Leipzig, mas é principalmente um ponta. No entanto, o marfinense de 19 anos causou impacto imediato. Em 33 partidas oficiais até agora, ele marcou 13 gols e deu nove assistências — números que chamaram a atenção em toda a Europa, não apenas em Munique.

De acordo com o Bild, sua nova agência, a Roc Nation, já se reuniu com o Paris Saint-Germain e o Liverpool FC. Internamente, o Leipzig avalia Diomande em no mínimo € 100 milhões. Relatos recentes sugerem uma possível venda neste verão, com o clube mantendo-o por empréstimo por mais uma temporada.

No entanto, o chefe da Red Bull, Oliver Mintzlaff, insiste que uma venda no próximo verão está fora de questão. “Se eu fosse diretor esportivo, não venderia esse jovem jogador que nem mesmo completou uma temporada inteira conosco. Não importa qual seja o preço pedido. Acredito que ele é um jogador que ainda pode se desenvolver mais, porque ele é, obviamente, ainda muito jovem. E ele certamente pode se tornar ainda mais valioso”, disse ele na última sexta-feira na Sky.