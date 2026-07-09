Para o Chelsea: Esta situação parece um pouco estranha para o Chelsea; Cucurella é um jogador que se tornou uma peça-chave na defesa dos Blues desde que chegou em 2022, após um início pouco promissor, então vê-lo partir com prejuízo é um pouco intrigante. No seu melhor, ele está, sem dúvida, entre os melhores do mundo na sua posição. Dito isso, o Chelsea definitivamente pagou a mais inicialmente ao contratar o espanhol do Brighton por 60 milhões de libras (80 milhões de dólares), e, considerando que ele teria sinalizado, nos bastidores, sua intenção de sair e tem criticado abertamente a forma como o clube está sendo administrado, o clube provavelmente ficará satisfeito em recuperar até 52 milhões de libras (69 milhões de dólares), tendo concluído que ele não era intocável. De fato, o clube talvez tivesse dificuldade em conseguir mais do que isso nas próximas janelas de transferências por um jogador que completará 28 anos em julho. A saída de Cucurella também significa que um elenco com grande falta de experiência perdeu um de seus jogadores mais experientes, mas o Chelsea deve estar confiante de que o jovem Jorrel Hato pode preencher a lacuna, assim como o esperado novo reforço Valentin Barco. Nota: B-
Para o Real Madrid: Parece que, seja o que for que José Mourinho diga, é isso que acontece, já que o Real Madrid dá início à sua campanha de contratações no início da janela com uma contratação surpreendente. O clube gastou uma fortuna em um lateral-esquerdo no verão passado para trazer Álvaro Carreras de volta ao Bernabéu, vindo do Benfica, mas isso não o impediu de gastar à vontade com Cucurella, que teria sido identificado como alvo pelo seu novo (antigo) técnico. Uma quantia de 60 milhões de euros é muito alta para um time que tem adotado uma abordagem bastante parcimoniosa na janela de transferências nos últimos anos, e exigirá um retorno imediato do investimento por parte de um jogador cujo desempenho caiu um pouco nos últimos meses. Prestes a completar 28 anos, Cucurella deveria estar no auge de suas habilidades, mas quantos anos de alto nível os “Los Blancos” conseguirão, realisticamente, tirar dele? Ele tem, pelo menos, as características de um jogador “à la Mourinho”, com sua energia e agressividade. O Real também conta agora com quatro laterais-esquerdos no time titular: o recém-contratado, Carreras, Ferland Mendy e Fran García; portanto, certamente haverá mudanças em termos de saídas. Nota: C
Para Cucurella: Sem dúvida o principal beneficiário dessa transferência, Cucurella cumpriu seu objetivo de escapar de um Chelsea à deriva e se juntou a um dos maiores clubes do planeta no auge de sua carreira. Havia sido amplamente divulgado que o zagueiro queria voltar para a Espanha, tendo ficado desiludido com a maneira como o BlueCo conduzia seus negócios em Stamford Bridge, mas ninguém esperava que ele fosse para o Bernabéu em meio ao interesse do Atlético de Madrid. Não é surpresa, portanto, que a negociação tenha sido fechada tão rapidamente, com Cucurella provavelmente aceitando na hora quando o Real entrou em contato. Como ele aparentemente foi escolhido a dedo por Mourinho, tem grandes chances de se firmar como jogador-chave, com Carreras provavelmente entrando e saindo do time titular do português. No entanto, diante do alto valor da transferência, ele precisa mostrar resultados imediatamente ou corre o risco de enfrentar a pressão da torcida do Bernabéu, notoriamente impaciente, especialmente por causa de suas ligações com o Barcelona. Nota: A
Krishan Davis