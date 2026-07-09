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Andrey Santos GFXGOAL
Tom Maston,Mark Doyle e Krishan Davis

Traduzido por

A transferência de Andrey Santos do Chelsea para o Manchester United por 50 milhões de libras é intrigante para todas as partes envolvidas: o GOAL avalia as maiores negociações da janela de transferências do verão de 2026

Opinion
Tottenham
S. Tonali
M. Fernandes
Real Madrid
D. Dumfries
I. Konate
B. Silva
M. Cucurella
Manchester City
E. Anderson
Bayern de Munique
I. Saibari
Chelsea
M. Palestra
Milan
G. Ramos
Liverpool
V. Munoz
J. van Hecke
A. Robertson
Manchester United
Ederson
Barcelona
A. Gordon
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Newcastle
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Nottingham Forest
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Especiais e Opinião

Para alguns fãs de futebol, o verão é a época do ano pela qual eles mais esperam — e não é só porque a cada quatro anos acontece a Copa do Mundo! Na verdade, é porque o fim da temporada significa apenas uma coisa: é hora das transferências! A janela de transferências de 2026 está mais uma vez se mostrando movimentada, com alguns grandes nomes fechando contratos milionários antes do último dia do prazo, em 1º de setembro.

Sabemos que algumas transferências acabam sendo positivas para todas as partes envolvidas, mas há muitas outras em que pelo menos um dos clubes — ou até mesmo o próprio jogador — fica se perguntando como as coisas poderiam ter sido se tivessem tomado uma decisão diferente durante as negociações.

O GOAL está aqui, portanto, para garantir que você saiba quem saiu ganhando em cada grande negociação antes mesmo de os jogadores serem apresentados oficialmente. Ao longo da janela de transferências de verão, avaliaremos cada negociação concluída à medida que ela ocorrer, permitindo que você acompanhe os grandes vencedores — e perdedores — da temporada de transferências.

Confira todas as nossas avaliações abaixo e conte para a gente o que você achou na seção de comentários...

  • 안드레이 산투스 (Andrey Santos)Getty Images

    9 de julho: Andrey Santos (do Chelsea para o Manchester United, 50 milhões de libras)

    Para o Chelsea: O estranho verão do Chelsea continua, já que o clube concordou em vender um de seus jovens jogadores promissores a um rival direto na disputa pelas quatro primeiras posições da Premier League. Andrey Santos parecia estar se desenvolvendo bem após retornar de um empréstimo bem-sucedido ao clube irmão, o Strasbourg, para se integrar ao time principal, atuando regularmente ao longo da temporada 2025-26 e frequentemente impressionando ao substituir Enzo Fernández e Moises Caicedo. Se Fernández sair, como parece provável, o novo técnico Xabi Alonso ficará com pouquíssimas opções. No entanto, o jogador de 22 anos claramente não foi considerado intocável, e a oferta do Manchester United de 48 milhões de libras (64 milhões de dólares) mais 2 milhões de libras em bônus por um meio-campista que ainda não é titular garantido foi, evidentemente, boa demais para ser recusada. Esse é o modelo da “BlueCo” em ação; o Chelsea deve obter um lucro significativo com Santos, que foi contratado como um jovem jogador de alto potencial do clube brasileiro Vasco da Gama por 16 milhões de libras em 2023. A decisão comercial cínica deixa um gosto um pouco amargo, mas a quantia substancial oferecida significa que o negócio provavelmente era bom demais para ser recusado. No entanto, se Santos se tornar um talento de nível mundial no Manchester United, este não será um negócio que será lembrado com carinho. Nota: B-

    Para o Man Utd: Uma daquelas transferências que deixa todas as partes um pouco perplexas. Depois de perder seus principais alvos para o meio-campo — Elliot Anderson e Matheus Fernandes, que foram para o Man City e o Tottenham, respectivamente —, o Man Utd recorreu, em pânico, a Santos, buscando evitar um cenário em que Mason Mount fosse seu único meio-campista sênior reconhecido quando a pré-temporada começasse em 18 de julho, com Kobbie Mainoo ainda na Copa do Mundo com a Inglaterra. Foi divulgado que os dirigentes do United permaneceram “calmos” depois que a tentativa de contratar Fernandes não deu em nada, mas Santos não está no mesmo nível dos alvos anteriores, e um pacote de 50 milhões de libras é um valor exorbitante para um jogador do qual o Chelsea estava claramente disposto a se desfazer. Os Red Devils realmente precisam de reforços no meio-campo após a saída de Casemiro e a grave lesão sofrida por Manuel Ugarte, mas pagaram a mais por alguém que não terá vaga garantida no time titular assim que a janela de transferências se encerrar. A esperança é que, aos 22 anos, ele ainda tenha muito espaço para crescer. Nota: C

    Sobre Andrey Santos: Talvez motivado pelo fato de ter ficado de fora da convocação de Carlo Ancelotti para a seleção brasileira, após uma temporada em que alternou entre ser titular e reserva no Chelsea, há relatos de que Santos está deixando os Blues em busca de “jogadas regulares no time titular”. Ainda não se sabe se ele terá mais tempo de jogo em Old Trafford do que teve em Stamford Bridge, e muito dependerá de quem mais o United contratar, já que seu compatriota Ederson também está a caminho e outros provavelmente virão em meio à reformulação do meio-campo do clube. Santos pode sentir que precisa de um recomeço longe do caos na diretoria e da instabilidade no banco de reservas do Chelsea, embora não haja garantia de que o Man Utd seja capaz de oferecer mais estabilidade a longo prazo. O clube pode, no entanto, oferecer disputas da Liga dos Campeões, o que, por si só, significará mais tempo em campo, já que o clube do qual Santos está prestes a se despedir não se classificou para nenhuma competição europeia. Na prática, caberá ao jogador garantir que se estabeleça como uma figura-chave em seu novo ambiente. Nota: B

    Krishan Davis

    • Publicidade
  • Newcastle United v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    6 de julho: Sandro Tonali (do Newcastle para o Tottenham, 100 milhões de libras)

    Para o Newcastle: A bolha estourou de vez! Quando o Newcastle se classificou para a Liga dos Campeões da última temporada, após encerrar sua seca de títulos ao derrotar o Liverpool na final da Carabao Cup, os torcedores sonhavam que seu clube, patrocinado pelo governo, se tornasse a resposta da Inglaterra ao Paris Saint-Germain, apoiado pelo Catar. No entanto, os Reds deram aos Magpies um lembrete brutal de seu lugar na hierarquia da Premier League ao tirarem Alexander Isak deles nas circunstâncias mais dolorosas possíveis. Se o Newcastle tivesse investido bem aquele valor, que na época era um recorde britânico, as coisas ainda poderiam ter dado certo. Em vez disso, milhões de libras foram desperdiçadas em contratações precipitadas, como Yoane Wissa, Nick Woltemade e Anthony Elanga, o que resultou na equipe de Eddie Howe terminando em 12º lugar na tabela. Já estava claro que Anthony Gordon iria embora muito antes do fim de uma campanha catastrófica, mas é a saída de Tonali para o Tottenham — justamente esse time — que realmente representa o fim de um sonho. E o que é verdadeiramente traumatizante para os torcedores é que isso provavelmente nem é o último prego no caixão, já que o capitão Bruno Guimarães também certamente partirá nas próximas semanas. Basicamente, com os proprietários sauditas do clube reduzindo seus investimentos no esporte, mais sofrimento está por vir, o que significa que os torcedores não podem nem mesmo se consolar com a quantia de nove dígitos, que provavelmente será desperdiçada de qualquer maneira. Nota: F

    Para o Tottenham: Mais uma contratação impressionante. Apenas um dia após fechar um acordo histórico de 85 milhões de libras por Mateus Fernandes, o Spurs decidiu quebrar novamente seu recorde de valor de transferência com Tonali. Se isso é sinal de desespero ou demonstração de ambição, fica aberto a debate. Talvez seja apenas uma evidência de um mercado de transferências enlouquecido. Afinal, se Elliot Anderson vale 116 milhões de libras, por que Tonali não valeria uma quantia semelhante?! O jogador da seleção italiana provou, sem dúvida, ser um dos melhores meio-campistas da Premier League nas últimas duas temporadas e parece ter ainda mais chances de se destacar sob o comando do compatriota Roberto De Zerbi do que Fernandes. É claro que pagar tanto dinheiro por um jogador de 26 anos que ainda tem muito a provar no mais alto nível continua sendo uma aposta — e uma que o Spurs precisa desesperadamente ver dar certo. Por enquanto, porém, os torcedores provavelmente não vão se importar. Depois de anos frustrados com a abordagem prudente/mesquinha no mercado de transferências supervisionada pelo ex-presidente executivo Daniel Levy, eles agora viram seu clube deixar os rivais da Premier League comendo poeira para contratar um dos meio-campistas mais cobiçados do mercado. Nota: B+

    Para Tonali: uma transferência totalmente inesperada. A suposição era de que, se Tonali fosse deixar o clube que o apoiou durante sua suspensão por apostas ilegais, seria para um dos times mais fortes da Europa. Em vez disso, ele se juntou a um time que terminou em 17º lugar na Premier League nas duas últimas temporadas. Então, o que aconteceu? Obviamente, nunca houve a menor chance de um time da Série A ter dinheiro suficiente para atender ao suposto desejo de Tonali de voltar para casa, e até mesmo a elite inglesa ficou compreensivelmente desanimada com o preço pedido pelo Newcastle. Como resultado, Tonali acabou no Tottenham, onde agora deve passar seus melhores anos — o que é inegavelmente estranho. Ainda assim, se De Zerbi permanecer no Spurs por mais de duas temporadas — e isso é um grande “se” —, talvez essa transferência acabe sendo boa para Tonali a longo prazo... Nota: C+

    Mark Doyle

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-PARMAAFP

    5 de julho: Denzel Dumfries (do Inter para o Real Madrid, 20 milhões de euros)

    Para o Inter: É preciso questionar a decisão do Inter de incluir uma cláusula de rescisão tão baixa no contrato de um jogador que se tornou uma de suas figuras mais importantes, embora uma lesão no tornozelo e a cirurgia subsequente tenham prejudicado a temporada 2025-26 de Dumfries. No entanto, ele ainda é um dos melhores laterais ofensivos da atualidade quando está em boa forma, então € 20 milhões (£ 17 milhões/$ 23 milhões) representam um negócio bastante ruim para os Nerazzurri, que poderiam ter exigido muito mais no mercado atual por um jogador que ainda tinha dois anos de contrato pela frente. Para ser justo, é possível que o Inter estivesse de mãos atadas; quando o holandês renovou seu contrato em setembro de 2024, ele aparentemente exigiu a cláusula, que foi fixada em 25 milhões de euros para clubes fora da Itália no verão de 2025, antes de ser reduzida este ano. Nota: C

    Para o Real Madrid: Esta parece ser mais uma negociação muito astuta do Real, que vem ganhando reputação de caçador de pechinchas ao lidar com as rigorosas regras financeiras da La Liga. Dumfries vale pelo menos o dobro do valor que o Los Blancos pagou, e esse valor está bem abaixo dos €30 milhões que o clube teria reservado para um novo lateral-direito que pudesse competir com Trent Alexander-Arnold após a saída da lenda do clube, Dani Carvajal. No entanto, assim como seu colega inglês, Dumfries é mais um zagueiro de lateral-direita que, possivelmente, é mais eficaz no ataque do que na defesa, deixando o Real Madrid com um certo desequilíbrio nessa posição que poderia ser explorado por times mais fortes. Aos 30 anos, ele também não é exatamente uma alternativa de longo prazo, mas por um valor tão baixo é difícil argumentar que ele não possa ser uma solução provisória decente por pelo menos mais algumas temporadas. Nota: A

    Para Dumfries: Esse tipo de transferência, nesta fase de sua carreira, é exatamente o motivo pelo qual Dumfries deve ter desejado que a cláusula de rescisão fosse incluída em seu contrato. Ele tem sido um jogador leal ao Inter desde que chegou do PSV em 2021, contribuindo com 55 gols em 207 partidas como lateral-direito, além de ajudar o Nerazzurri a conquistar o título da Série A nas temporadas de 2023-24 e 2025-26 e a chegar a duas finais da Liga dos Campeões. Ele certamente mereceu o que poderá ser sua última grande transferência, e seu baixo valor de transferência significa que a pressão será um pouco menor no Bernabéu. Será muito interessante ver se ele vai tirar Alexander-Arnold da equipe, já que, segundo relatos, ele teria conversado com José Mourinho sobre a função que irá desempenhar. Nota: A+

    Krishan Davis

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  • Elliot Anderson Man City GFXGetty Images

    2 de julho: Elliot Anderson (do Nottingham Forest para o Manchester City, 116 milhões de libras)

    Para o Forest: Talvez haja sentimentos contraditórios. Por um lado, o Forest ficará triste com a saída de Anderson, já que ele desempenhou um papel fundamental na conquista da classificação para a Liga Europa e, posteriormente, na chegada às semifinais na última temporada. Anderson era o eixo central da equipe. Absolutamente tudo passava por ele, então substituí-lo não será fácil. Pelo menos o dinheiro não será um problema, no entanto. Seja o valor real de 116 milhões de libras ou 130 milhões de libras (o Forest afirma ser o último), é uma quantia colossal para um jogador contratado por apenas 35 milhões de libras há dois anos. Portanto, embora Anderson claramente faça falta no City Ground, o sentimento predominante na diretoria será de satisfação, pois o Forest levou o City à falência nessa negociação. Nota: A

    Para o Man City: o novo Rodri. Ou, pelo menos, é melhor que ele seja. Embora Rodri ainda não tenha deixado claras suas intenções, tudo indica que o vencedor da Bola de Ouro deixará o Etihad neste verão para retornar à sua Espanha natal — e mesmo que isso não aconteça, o City precisava de um sucessor à altura do jogador de 30 anos de qualquer maneira. Afinal, não é como se Nico Gonzalez ou Matheus Nunes tivessem realmente convencido na função de número 6. Anderson, porém, parece ter o perfil certo. Ele é um jogador consagrado na Premier League que teve mais toques na bola e venceu mais duelos do que qualquer outro jogador da primeira divisão inglesa na última temporada, o que significa que ele parece ser a escolha perfeita para o meio-campo de Enzo Maresca. Não há como negar, porém, que este é o exemplo definitivo do “imposto inglês”. Anderson é um jogador muito bom que, aos 23 anos, pode vir a se tornar um grande jogador. Mas ele vem de algumas boas temporadas no Forest e ainda nem sequer jogou na Liga dos Campeões. Simplesmente não há como o City ter pago uma quantia de nove dígitos por Anderson se ele ainda representasse a Escócia em nível internacional — em vez da Inglaterra. Nota: C

    Para Anderson: a jogada certa na hora certa. Anderson claramente já superou o Forest. Ele mostrou que tem potencial para jogar no mais alto nível e agora terá a chance de fazer isso no City. O valor da transferência trará consigo uma pressão enorme, e Anderson não seria o primeiro jovem meio-campista promissor da Inglaterra a enfrentar dificuldades no Etihad. No entanto, o jogador de 23 anos parece um jogador mais completo do que Kalvin Phillips na mesma idade, e a grande, grande diferença entre as respectivas situações é que não parece que Rodri estará no caminho entre Anderson e uma vaga no time titular. Portanto, embora haja muita incerteza em torno da era pós-Pep Guardiola no City, esta é uma chance gloriosa para ele se firmar como um dos melhores meio-campistas centrais da Europa. Nota: A+

    Mark Doyle

  • Matheus Fernandes West Ham 2025-26Getty Images

    2 de julho: Matheus Fernandes (do West Ham para o Tottenham, 85 milhões de libras)

    Para o West Ham: uma quantia astronômica que contribuirá significativamente para amenizar o impacto econômico do rebaixamento da Premier League. Ficou claro, assim que os Hammers foram rebaixados, que seriam necessárias algumas vendas importantes, e Fernandes era um de seus ativos mais valiosos — um meio-campista de classe que já atraía muitos olhares de admiração de clubes rivais, mesmo antes de seu destino ser selado na última rodada da temporada. Sua saída, portanto, não é absolutamente nenhuma surpresa. O que é chocante, porém, é que o West Ham conseguiu exatamente o que exigia pelo português, apesar de estar em uma posição de negociação bastante desfavorável. Por isso, a diretoria do clube — merecidamente criticada — merece um raro reconhecimento. Nota: A

    Para o Tottenham: Mais uma confirmação de que o clube está levando a sério as contratações neste verão. Após duas temporadas desastrosas, a segunda das quais quase terminou em rebaixamento, o Spurs agiu rapidamente para garantir que nunca mais se encontre nessa situação; e se pagar 52 milhões de libras por Jan Paul van Hecke foi uma declaração de intenções, isso aqui é um patamar superior. Fernandes é um jogador de 21 anos muito talentoso. Ele pode atuar em diversas posições e há muito tempo parece ser o tipo de jogador que se destacaria em um time mais forte. Também está claro que Roberto De Zerbi o considera perfeito para seu estilo de jogo. No entanto, há um ar inegável de desespero nessa negociação. O Spurs, como vimos também pelo interesse em contratar Sandro Tonali, está decidido a fazer o que for preciso para reformular seu meio-campo medíocre e, por isso, estava disposto a pagar um valor acima do normal por Fernandes para afastar o interesse de times como o Manchester United. Consequentemente, essa transferência precisa realmente dar certo para o Spurs — e imediatamente — ou se tornará rapidamente mais um motivo para criticar os donos do clube. De fato, só para contextualizar os números envolvidos, o PSG pagou ao Benfica 60 milhões de euros por João Neves, e Fernandes está longe de ser tão bom quanto seu compatriota de 21 anos; por isso, ele realmente precisa mostrar que tem potencial para chegar lá. Nota: C+

    Para Fernandes: Uma transferência estranha à primeira vista. Fernandes foi associado a alguns dos maiores nomes do futebol: United, Liverpool e PSG. Em vez disso, ele acabou no Spurs, time que terminou uma posição e dois pontos acima do West Ham na última temporada, o que faz com que isso pareça uma espécie de transferência lateral. No entanto, o time do norte de Londres deve estar bem mais forte na próxima temporada, e Fernandes é, sem dúvida, o tipo de meio-campista que De Zerbi poderia ajudar a elevar a um nível totalmente diferente. É claro que deve haver alguma preocupação quanto ao tempo que o italiano realmente ficará no Spurs, já que nenhuma das partes é conhecida por sua estabilidade, mas Fernandes entrará diretamente na escalação titular, e isso talvez não tivesse acontecido em outro lugar. Nota: B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich GFXGetty/GOAL

    1º de julho: Ismael Saibari (do PSV para o Bayern de Munique, 50 milhões de euros)

    Para o PSV: uma eliminação decepcionante, mas inevitável. Saibari conquistou três títulos consecutivos com o PSV e sua influência cresceu gradualmente durante esse período. Era, portanto, apenas uma questão de tempo até que ele fosse contratado por um dos principais times da Europa. Alguns podem argumentar que o PSV poderia ter esperado até depois da Copa do Mundo para definir o preço de Saibari, já que sempre havia a possibilidade de ele brilhar na América do Norte, mas esse ainda é um bom valor para um jogador contratado do Genk por pouco mais de €5 milhões há quatro anos. Também é provável que o dinheiro seja bem aproveitado por um clube que tem conseguido conquistar troféus na Holanda de forma consistente, apesar de ter que vender continuamente seus melhores jogadores. Nota: B 

    Para o Bayern: uma negociação brilhante. O valor de mercado de Saibari só havia aumentado nas últimas semanas devido às suas atuações sensacionais pela seleção de Marrocos, com o jogador de 25 anos marcando gols em todos os três jogos da fase de grupos da Copa do Mundo de seu país, antes de converter o pênalti decisivo na vitória sobre a Holanda nas oitavas de final. No entanto, como afirmou o diretor esportivo Max Eberl quando a transferência foi confirmada, essa era uma negociação na qual o Bayern já vinha trabalhando há algum tempo. Não se tratou de uma ação reativa a um jogador qualquer que ganhou destaque em uma Copa do Mundo; os bávaros já estavam convencidos há muito tempo de que Saibari possuía a combinação certa de técnica, dedicação e versatilidade para dar uma contribuição significativa a um ataque já estelar — e não vemos motivos para questionar essa avaliação. Nota: A

    Para Saibari: O melhor verão de sua vida. A Copa do Mundo realmente não poderia estar indo melhor para Saibari, que chamou a atenção do torcedor comum com suas atuações dinâmicas no ataque de uma seleção marroquina muito impressionante. Agora, ele concretizou a clássica transferência “dos sonhos” para “um dos maiores clubes do mundo”, mesmo que conquistar uma vaga na escalação titular ao lado de Harry Kane, Luis Díaz, Michael Olise e Jamal Musiala possa acabar sendo um verdadeiro pesadelo! No entanto, os melhores anos de Saibari ainda estão por vir; ele está nas nuvens neste momento e, compreensivelmente, acredita que pode ser uma aquisição muito útil para o elenco do Bayern. Vincent Kompany claramente concorda, pois Saibari, sem dúvida, parece se encaixar melhor no estilo de jogo de sua equipe do que Nicolas Jackson. Nota: A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1º de julho: Marco Palestra (da Atalanta para o Chelsea, 47 milhões de libras)

    Para a Atalanta: Após o acordo para a venda de Ederson ao Manchester United, este negócio tem tudo para ser mais uma jogada inteligente da Atalanta. O valor significativo de 55 milhões de euros (47 milhões de libras/62 milhões de dólares) recebido pelo Palestra representa lucro puro por um jogador que passou pela base do clube, mas que fez apenas algumas partidas pelo time principal; o clube supostamente já havia decidido, há algum tempo, lucrar com a venda em vez de reintegrar Palestra após seu empréstimo bem-sucedido ao Cagliari. O jogador de 21 anos se torna a quarta venda mais cara da história do clube e, embora talvez seja uma pena que Palestra não permaneça em Bergamo para deixar sua marca no clube ao qual ingressou aos 10 anos, assim que times como Inter e Chelsea manifestaram interesse, ele se deixou levar e sempre foi provável que fosse uma batalha difícil mantê-lo. Nota: A

    Para o Chelsea: Um indicador interessante da influência de Xabi Alonso como diretor esportivo do Chelsea, e não apenas como técnico. O espanhol teria aprovado esta negociação, e o clube agiu rapidamente para chegar a um acordo com a Atalanta, assumindo a liderança em questão de 24 horas para impedir a contratação de Palestra pelo Inter. Esperava-se amplamente que ele se juntasse aos vencedores do Scudetto, então esta é certamente uma grande conquista nesse sentido. Lateral versátil, veloz e potente, Palestra — que foi eleito o Melhor Defensor da Série A na temporada 2025-26 — deve se encaixar no esquema de Alonso, seja em uma defesa com três ou quatro jogadores, e deve se adaptar bem aos rigores da Premier League. No entanto, depois de gastar até 55 milhões de euros, há a sensação de que o Chelsea pagou a mais; trata-se de uma quantia enorme para os padrões da Série A, aparentemente superando de longe a oferta da Inter, e ele ainda é inexperiente aos 21 anos, com apenas uma temporada decente no futebol de primeira divisão em seu currículo. Isso, portanto, representa um certo risco. Nota: B

    Para Palestra: Somente o próprio Palestra poderá responder à pergunta de por que escolheu o Chelsea em vez de uma transferência para o Inter, cuja base ele jogou quando menino e de quem se acredita que fosse torcedor, mas o fato de a oferta de contrato divulgada pelos Blues (perto de £100.000 por semana) valer mais do que o dobro do que os Nerazzurri haviam proposto pode, de certa forma, explicar isso. Dito isso, Palestra tem todas as qualidades para ter sucesso na Premier League e, aparentemente, agarrou a oportunidade de se testar na primeira divisão inglesa. Ele se sentirá encorajado pelo sucesso de Riccardo Calafiori no Arsenal, enquanto o jovem compatriota Giovanni Leoni se juntou ao Liverpool no verão passado — um sinal de que mais jogadores estão prontos para deixar a Série A no início de suas carreiras. Ele pode muito bem ter sido influenciado pela determinação de Alonso em trazê-lo para Stamford Bridge, o que reflete que ele pode estar prestes a se tornar uma figura-chave sob o comando do novo técnico. Nota: A

    Krishan Davis

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    30 de junho: Gonçalo Ramos (do Paris Saint-Germain para o AC Milan, 75 milhões de euros)

    Para o PSG: Jackpot! Os campeões europeus vão rir à caminho do banco depois de encontrarem alguém disposto a pagar uma quantia tão absurda por um jogador reserva que não foi titular em nenhuma partida da Liga dos Campeões na última temporada. Lembre-se de que Ramos deveria ser a solução para o problema do ataque do PSG, mas passou a maior parte do tempo no Parc des Princes sentado no banco, já que Luis Enrique encontrou uma solução melhor ao transformar Ousmane Dembélé em um “falso nove” — o que dificilmente reflete bem sobre o português. E tampouco o fato de ele ainda estar jogando como coadjuvante de um Cristiano Ronaldo de 41 anos na seleção. Portanto, os principais times do futebol mundial dificilmente estavam fazendo fila para contratar Ramos neste verão — e certamente não por absurdos 75 milhões de euros. Com uma negociação sensacional, porém, o PSG levantou mais da metade do dinheiro necessário para contratar Yan Diomande, um jogador que realmente vai melhorar o ataque do time. Nota: A+

    Para o Milan: Alucinante, simplesmente alucinante. Vamos deixar uma coisa bem clara desde já: Ramos é um bom atacante. Ele mostrou grande potencial no Benfica e provou que pode causar impacto saindo do banco no PSG, marcando 45 gols em três temporadas. No entanto, seu preço não faz sentido, especialmente para um Milan que está longe de estar nadando em dinheiro. Consequentemente, torcedores, comentaristas e jornalistas na Itália estão atualmente se esforçando para descobrir o que exatamente aconteceu aqui. Embora essa transferência possa muito bem significar que Rafael Leão deixará em breve o San Siro, o fato de Jorge Mendes estar envolvido inevitavelmente provocou muitas teorias da conspiração, ao mesmo tempo em que também foi apontado que o proprietário do Milan, Gerry Cardinale, tem um bom relacionamento com o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi. Ninguém sabe ao certo, porém, por que o Milan se sentiu compelido a pagar uma quantia recorde para o clube por Ramos. Mais uma vez, para deixar claro, acreditamos que ele marcará gols na Série A, especialmente porque deve oferecer tudo o que Ruben Amorim espera de seu camisa 9. Mas esta é a contratação mais cara da Itália desde que a Inter contratou Romelu Lukaku, e Ramos, na verdade, não oferece nem de longe a mesma garantia em termos de gols. Nota: D+

    Para Ramos: uma oportunidade há muito esperada para que o eterno reserva se torne protagonista. Achamos que, quando Ramos marcou um hat-trick pela seleção de Fernando Santos na Copa do Mundo de 2022, uma estrela havia nascido. No entanto, em vez de construir o ataque de Portugal em torno de um centroavante realmente promissor, o substituto de Santos, Roberto Martinez, optou por manter Ronaldo, o que acabou reprimindo Ramos por anos. No entanto, também é preciso dizer que ele não fez um trabalho particularmente bom em colocar Ronaldo e Martinez sob qualquer pressão real. A história tem sido semelhante em Paris, onde o consenso geral é que, embora o PSG tivesse um elenco invejável de atacantes fenomenais, Ramos não era um deles. Ele era apenas uma boa opção para entrar do banco, um reserva de impacto decente. O mais importante é que agora ele tem a chance de mudar essa narrativa. Ramos será a ponta de lança de um novo Milan, que continua sendo um dos maiores clubes do futebol mundial. A pressão sobre ele para justificar seu valor de transferência será enorme, pois, embora já seja uma quantia alta, é absolutamente gigantesca para um time da Série A. Agora é com você, Gonçalo, é hora de provar seu valor... Nota: A

    Mark Doyle

  • Sunderland v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    18 de junho: Jan Paul van Hecke (do Brighton para o Tottenham, 52 milhões de libras)

    Para o Brighton: Mais uma negociação muito inteligente do Brighton, que reforçará sua reputação como um dos clubes que mais lucram no mercado ao embolsar 52 milhões de libras (70 milhões de dólares) por um jogador que contratou por apenas 2 milhões de libras há seis anos. O negócio fica ainda melhor pelo fato de que o contrato de Van Hecke no Amex Stadium estava prestes a expirar em apenas 12 meses. O clube, portanto, deve estar muito satisfeito por ter obtido uma quantia tão significativa pelo zagueiro holandês, embora tenha sido divulgado anteriormente que ele estava avaliado em 70 milhões de libras (94 milhões de dólares). Inevitavelmente, o clube reinvestirá esse valor em um substituto de alto potencial, com o jovem Luka Vuskovic, do Spurs, notavelmente na mira do clube — o que seria uma transferência separada após seu impressionante período de empréstimo no Hamburgo. O time já não está com falta de opções para a zaga, com Lewis Dunk e Olivier Boscagli no elenco e Igor Julio prestes a retornar de seu período de empréstimo ao West Ham. Nota: A

    Para o Tottenham: Claramente uma transferência impulsionada pelo novo técnico Roberto De Zerbi, que trabalhou com Van Hecke durante sua passagem pelo Brighton, é impossível não sentir que o Spurs foi levado a pagar a mais pelo zagueiro central após surgirem relatos sugerindo que o Brighton o avaliava em 70 milhões de libras, apesar de ele estar prestes a entrar no último ano de contrato na costa sul. Seria de se esperar que uma negociação com desconto por um jogador desse calibre custasse, realisticamente, algo em torno de 40 milhões de libras (54 milhões de dólares), mas o Brighton é notoriamente difícil nas negociações e o Tottenham pode ter sentido que precisava agir; seus rivais da Premier League, Chelsea e Liverpool, teriam demonstrado interesse em Van Hecke, enquanto o capitão do clube, Cristian Romero, parece praticamente certo de deixar o time neste verão após uma temporada turbulenta, e seu companheiro na zaga, Micky van de Ven, pode seguir o mesmo caminho. O Tottenham está, pelo menos, contratando um zagueiro com experiência comprovada na Premier League que, aos 26 anos, ainda não atingiu seu auge, é um excelente distribuidor de jogadas e possui o tipo de garra e capacidade de liderança que tanto têm faltado ao time. O jogador da seleção holandesa pode muito bem formar uma nova dupla de zagueiros centrais com Marcos Senesi, contratado a título gratuito. Nota: B-

    Para Van Hecke: Da perspectiva do jogador, essa é uma transferência que faz muito sentido. Tendo aparentemente deixado claro que não renovaria seu contrato no Amex, Van Hecke dá um passo adiante em relação ao Brighton na metade de sua carreira e pode muito bem ver isso como um trampolim para conquistas ainda maiores depois de se firmar na Premier League. Presumivelmente, nem o Chelsea nem o Liverpool concretizaram o interesse que teriam demonstrado; portanto, se ele quiser ser titular garantido em um clube do chamado “Big Six”, o Tottenham poderia ser o ponto de partida ideal — embora não possa oferecer nenhuma participação em competições europeias. Tendo trabalhado com o temperamental italiano anteriormente, Van Hecke saberá exatamente como De Zerbi quer jogar, o que deve ajudá-lo a se adaptar rapidamente. O caminho só pode ser de ascensão para o Spurs após mais uma campanha desastrosa no campeonato nacional, e uma parceria com Senesi parece muito forte no papel, pelo menos — dando ao time uma base defensiva sólida enquanto os londrinos do norte passam pelo que provavelmente será um período de transição, depois de terem afastado a ameaça de rebaixamento no final da temporada 2025-26. Nota: A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Osasuna 2025-26Getty Images

    18 de junho: Victor Muñoz (do Osasuna para o Liverpool, 34,5 milhões de libras)

    Para o Osasuna: À primeira vista, pode parecer que o Osasuna obteve um lucro bastante significativo com um jogador que só havia sido contratado no verão passado por apenas 5 milhões de euros, mas o clube de Pamplona sempre estaria limitado por uma cláusula de revenda de 50% prevista no contrato com o Real Madrid. Isso significa que €20 milhões dos €40 milhões (£34,5 milhões/$45 milhões) da cláusula de rescisão irão para o Real Madrid, embora um lucro de €15 milhões (£13 milhões/$17 milhões) ainda seja significativo para um clube do porte do Osasuna. A saída de Muñoz era provável desde o início, após uma temporada em que ele contribuiu para 12 gols e foi convocado para a seleção espanhola na Copa do Mundo, e a cláusula de rescisão significava que o clube estava de mãos atadas em relação ao valor da transferência. Nota: B-

    Para o Liverpool: A primeira contratação da era Andoni Iraola e mais combustível para a rivalidade do Liverpool com o Newcastle no mercado de transferências! Os Magpies haviam identificado Muñoz como o substituto ideal a longo prazo para Anthony Gordon, que se transferiu para o Barcelona, mas — percebendo uma oportunidade de mercado — os Reds entraram em ação para roubar a contratação, apesar de as negociações terem chegado a um estágio avançado e da oferta do clube de Newcastle ter sido, segundo relatos, aceita. O Liverpool já vai considerar isso uma espécie de golpe de mestre, mas também ficará entusiasmado por contratar um jovem ponta tão bem cotado por um valor que pode se revelar uma pechincha. Muñoz pode atuar em qualquer uma das laterais, bem como pelo meio, proporcionando a qualidade e a profundidade tão necessárias depois que a saída de Mohamed Salah e a lesão de Hugo Ekitike deixaram um buraco enorme no ataque dos Reds. Um atacante direto e veloz, que também se empenha na defesa, o jogador de 22 anos parece ser a escolha ideal para o estilo de jogo do novo técnico Iraola, que aparentemente está pressionando para que a negociação seja concretizada. Ele terá, no entanto, que garantir que o jovem espanhol não atrapalhe o caminho de Rio Ngumoha para se tornar um verdadeiro astro, embora o clube esteja, segundo relatos, confiante de que isso não acontecerá. Nota: A 

    Para Muñoz: Depois que tanto o Liverpool quanto o Newcastle tiveram suas ofertas aceitas, é de se imaginar que a decisão entre os dois tenha ficado a cargo do jogador, e não dá para culpar Muñoz por ter escolhido a transferência para Anfield. Apesar de ter apenas 22 anos, ele teve uma carreira inicial um tanto nômade, e este já será seu terceiro grande clube. Depois de passar pelo famoso sistema de formação La Masia, do Barcelona, ele acabou indo para o Real Madrid antes de se juntar ao Osasuna há apenas um ano. Desta vez, Muñoz espera se adaptar e se firmar como uma estrela de longo prazo em seu novo ambiente, e seu compatriota Iraola deve ser o técnico perfeito para ajudá-lo a se adaptar. Ele terá que lutar para conquistar uma vaga no time titular, e isso pode exigir que ele melhore seu desempenho geral, já que o Liverpool ainda deve tentar contratar o talentoso ponta Yan Diomande, do RB Leipzig; mas ele ainda deve ter muitas oportunidades no renovado ataque dos Reds graças à sua versatilidade. Nota: A

    Krishan Davis

  • Ibrahima Konate Real Madrid GFXGetty/GOAL

    18 de junho: Ibrahima Konaté (do Liverpool para o Real Madrid, sem custo)

    Para o Liverpool: O clube realmente se viu entre a espada e a parede no que diz respeito ao futuro de Konate, mas essa situação poderia ter sido evitada se não tivessem deixado o contrato do zagueiro chegar ao fim. Se os Reds tivessem renovado seu contrato quando ele estava no auge de sua forma, durante a campanha de 2024-25 em que conquistaram o título, teriam conseguido obter uma quantia razoável na hora de se separarem — mas o francês acabou saindo de graça após uma péssima temporada individual. Da forma como as coisas aconteceram, teria sido totalmente bizarro o Liverpool aceitar as exigências salariais exorbitantes de Konaté (supostamente em torno de 250 mil libras por semana) em meio a uma temporada desastrosa, marcada por uma série de erros de grande repercussão, com negociações exaustivas que se arrastaram por meses e meses sem chegar a lugar algum, apesar de o jogador ter afirmado em abril que estava perto de um acordo. O Liverpool, pelo menos, já contratou possíveis substitutos em Giovanni Leoni e Jeremy Jacquet, mas isso ainda assim foi uma enorme perda de tempo para todos. Nota: D

    Para o Real Madrid: Presumivelmente, então, o Real Madrid oferecerá a Konaté — alvo de longa data — o tipo de salário astronômico que ele busca, o que — apesar de não pagarem nenhuma taxa de transferência — representa um risco, considerando o fraco desempenho do zagueiro central durante toda a fraca defesa do título do Liverpool. Vale lembrar que, segundo relatos, o Los Blancos já havia decidido encerrar seu interesse no jogador em novembro do ano passado, o que é revelador. O francês é um bom zagueiro quando está em boa fase e, aos 27 anos, provavelmente ainda não atingiu o auge da carreira para jogadores em sua posição. O Real está, na prática, apostando que ele reencontre sua melhor forma na Espanha, e ele poderia ser uma solução relativamente barata para uma área problemática do clube; David Alaba deixará o Bernabéu neste verão, Antonio Rüdiger já passou do auge, Éder Militão continua atormentado por lesões e Dean Huijsen ainda é muito jovem. Konaté, no entanto, dificilmente é uma solução de primeira linha, e essa transferência tem tudo para dar errado rapidamente, dada a intensa atenção em torno dos “Los Blancos”, tanto da torcida quanto da mídia. Nota: B

    Para Konaté: Certamente, o maior vencedor dessa situação é Konaté, que está prestes a concretizar tanto a transferência dos seus sonhos para o Real Madrid quanto o salário astronômico que tanto almeja. No entanto, ele terá que se adaptar rapidamente como um potencial titular ao lado de Huijsen; no caldeirão que é o Bernabéu, haverá muito menos paciência para o tipo de erros que atormentaram sua última temporada em Anfield. Konate seguiu os passos de Trent Alexander-Arnold ao concretizar uma transferência sem custos para o Real Madrid, e as dificuldades do inglês em sua temporada de estreia devem servir de alerta. No entanto, se ele conseguir recuperar sua confiança e sua melhor forma logo no início, terá a oportunidade de se firmar como peça fundamental em um dos maiores clubes do mundo, no Real Madrid renovado de José Mourinho. Se ele é capaz disso, porém, está longe de ser garantido. Nota: A

    Krishan Davis

  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    17 de junho: Bernardo Silva (do Manchester City para o Real Madrid, sem custo)

    Para o Manchester City: a perda de uma lenda. Bernardo é, simplesmente, um dos melhores jogadores de futebol que já atuaram na Premier League, um meio-campista ofensivo maravilhosamente trabalhador e inovador que foi absolutamente fundamental para o período de sucesso contínuo do Manchester City. De fato, o português era essencialmente o jogador perfeito para Pep Guardiola — e é por isso que o catalão o amava tanto e chegou até a derramar algumas lágrimas durante a emocionante despedida de Silva do Etihad. Guardiola esperava que o jogador de 31 anos encerrasse sua carreira no City, mas essa saída já vinha se anunciando há algum tempo. Vê-lo partir sem custo, obviamente, não é ótimo do ponto de vista financeiro, mas é o mínimo que ele merecia após nove anos de atuações brilhantes. Ainda assim, sua habilidade, inteligência e, talvez acima de tudo, sua personalidade farão muita falta no City. Nota: D

    Para o Real Madrid: Dois motivos para comemorar. Não só os “Los Blancos” conseguiram um jogador de qualidade excepcional de graça, como também superaram o arquirrival Barcelona na disputa pela contratação. Após meses de especulações — algumas das quais o próprio Bernardo chegou a comentar —, uma transferência para o Camp Nou parecia certa. No entanto, a chegada de José Mourinho ao Bernabéu mudou claramente tudo. “O Especial” fez da contratação de seu compatriota uma prioridade, e o negócio foi efetivamente fechado em 36 horas. Os melhores dias de Silva estão, sem dúvida, no passado, mas ele mostrou, durante a disputa pelo título da Premier League na última temporada, que ainda é capaz de se destacar nos jogos mais importantes (sua atuação contra o Arsenal no Etihad foi excepcional). Talvez mais importante do que qualquer outra coisa, porém, Bernardo seja provavelmente o modelo ideal para os jogadores mais jovens do elenco do Real Madrid, a personificação do que Mourinho espera de seus jogadores: aquela combinação perfeita de talento e tenacidade. Nesse contexto, é fácil entender por que o Real Madrid impediu a contratação do jogador da seleção portuguesa pelo Barcelona. Nota: B+

    Para Bernardo Silva: a transferência para a Espanha que ele tanto almejava. Pelo menos nos últimos três verões — se não mais —, Silva foi especulado em uma transferência para um dos principais times da La Liga. Repetidas vezes, porém, Guardiola o convenceu a passar mais uma temporada no Etihad. Desta vez, porém, não houve como fazer Bernardo mudar de ideia, e agora ele finalmente terá a oportunidade de jogar por uma das tradicionais potências do futebol europeu. É verdade que o Real de Madrid está passando por um momento difícil, tendo sido destronado do topo do futebol espanhol pelo Barça, mas ajudar Mourinho a colocá-los de volta no topo é um desafio que ele, sem dúvida, abraçará e desfrutará. A disputa por vagas no Real é intensa e Silva não é mais tão dinâmico quanto costumava ser, mas, como Guardiola destacou, os primeiros cinco jardas estão na cabeça e, nesse sentido, poucos jogadores são tão rápidos quanto o ex-capitão do City. Portanto, embora talvez seja uma pena que ele não tenha se transferido para o Real Madrid quando era um pouco mais jovem, Bernardo tem a experiência e a qualidade para seguir os passos de Luka Modric (que Mourinho trouxe para o Bernabéu) e brilhar na Espanha até bem depois dos 30 anos. Nota: A+

    Mark Doyle

  • Marc Cucurella Real Madrid GFXGetty/GOAL

    15 de junho: Marc Cucurella (do Chelsea para o Real Madrid, 60 milhões de euros)

    Para o Chelsea: Esta situação parece um pouco estranha para o Chelsea; Cucurella é um jogador que se tornou uma peça-chave na defesa dos Blues desde que chegou em 2022, após um início pouco promissor, então vê-lo partir com prejuízo é um pouco intrigante. No seu melhor, ele está, sem dúvida, entre os melhores do mundo na sua posição. Dito isso, o Chelsea definitivamente pagou a mais inicialmente ao contratar o espanhol do Brighton por 60 milhões de libras (80 milhões de dólares), e, considerando que ele teria sinalizado, nos bastidores, sua intenção de sair e tem criticado abertamente a forma como o clube está sendo administrado, o clube provavelmente ficará satisfeito em recuperar até 52 milhões de libras (69 milhões de dólares), tendo concluído que ele não era intocável. De fato, o clube talvez tivesse dificuldade em conseguir mais do que isso nas próximas janelas de transferências por um jogador que completará 28 anos em julho. A saída de Cucurella também significa que um elenco com grande falta de experiência perdeu um de seus jogadores mais experientes, mas o Chelsea deve estar confiante de que o jovem Jorrel Hato pode preencher a lacuna, assim como o esperado novo reforço Valentin Barco. Nota: B-

    Para o Real Madrid: Parece que, seja o que for que José Mourinho diga, é isso que acontece, já que o Real Madrid dá início à sua campanha de contratações no início da janela com uma contratação surpreendente. O clube gastou uma fortuna em um lateral-esquerdo no verão passado para trazer Álvaro Carreras de volta ao Bernabéu, vindo do Benfica, mas isso não o impediu de gastar à vontade com Cucurella, que teria sido identificado como alvo pelo seu novo (antigo) técnico. Uma quantia de 60 milhões de euros é muito alta para um time que tem adotado uma abordagem bastante parcimoniosa na janela de transferências nos últimos anos, e exigirá um retorno imediato do investimento por parte de um jogador cujo desempenho caiu um pouco nos últimos meses. Prestes a completar 28 anos, Cucurella deveria estar no auge de suas habilidades, mas quantos anos de alto nível os “Los Blancos” conseguirão, realisticamente, tirar dele? Ele tem, pelo menos, as características de um jogador “à la Mourinho”, com sua energia e agressividade. O Real também conta agora com quatro laterais-esquerdos no time titular: o recém-contratado, Carreras, Ferland Mendy e Fran García; portanto, certamente haverá mudanças em termos de saídas. Nota: C

    Para Cucurella: Sem dúvida o principal beneficiário dessa transferência, Cucurella cumpriu seu objetivo de escapar de um Chelsea à deriva e se juntou a um dos maiores clubes do planeta no auge de sua carreira. Havia sido amplamente divulgado que o zagueiro queria voltar para a Espanha, tendo ficado desiludido com a maneira como o BlueCo conduzia seus negócios em Stamford Bridge, mas ninguém esperava que ele fosse para o Bernabéu em meio ao interesse do Atlético de Madrid. Não é surpresa, portanto, que a negociação tenha sido fechada tão rapidamente, com Cucurella provavelmente aceitando na hora quando o Real entrou em contato. Como ele aparentemente foi escolhido a dedo por Mourinho, tem grandes chances de se firmar como jogador-chave, com Carreras provavelmente entrando e saindo do time titular do português. No entanto, diante do alto valor da transferência, ele precisa mostrar resultados imediatamente ou corre o risco de enfrentar a pressão da torcida do Bernabéu, notoriamente impaciente, especialmente por causa de suas ligações com o Barcelona. Nota: A

    Krishan Davis


  • Andy RobertsonGetty Images

    5 de junho: Andy Robertson (do Liverpool para o Tottenham, sem custo)

    Para o Liverpool: uma despedida emocionante. Robertson é, sem dúvida, uma das melhores contratações da história do clube, uma figura-chave na era de Jurgen Klopp, adquirido por apenas 8 milhões de libras do Hull City lá em 2017 e que, no auge de sua carreira, foi indiscutivelmente o melhor lateral-esquerdo do mundo. Não há como negar, porém, que a idade começou a pesar sobre o jogador de 32 anos — e foi por isso que o Liverpool agiu com antecedência para substituí-lo, contratando Milos Kerkez no verão passado, e teria até vendido Robertson durante a janela de transferências de inverno se tivesse conseguido trazer Kostas Tsimikas de volta da Roma. O problema agora, porém, é que Kerkez ainda não se adaptou totalmente a Anfield, enquanto ficou dolorosamente claro durante a difícil temporada 2025-26 dos Reds que a experiência, a tenacidade e a personalidade de Robertson farão muita falta em Merseyside. De fato, a preocupação entre a torcida agora é que a saída de Robertson, juntamente com a de Mohamed Salah, só resulte em uma queda ainda maior no nível da equipe na próxima temporada. Nota: D

    Para o Tottenham: Ainda é uma contratação surpreendente. Os Spurs obviamente tentaram contratar Robertson em janeiro, mas era difícil entender exatamente o motivo. O elenco do Tottenham pode ter carecido de qualidade e profundidade em várias posições em campo, mas a lateral-esquerda não era exatamente uma delas. Ben Davies tinha acabado de fraturar o tornozelo, é claro, mas os Spurs ainda contavam com Destiny Udogie e o versátil Djed Spence, além do jovem brasileiro Souza, que acabara de chegar do Santos. O argumento era que Robertson teria sido uma adição importante a um vestiário em desordem — e ele certamente poderia ajudar o novo técnico Roberto De Zerbi a cultivar uma nova cultura de 100% de comprometimento dentro do elenco. O fato de ele estar chegando tardiamente como jogador de graça é um pequeno bônus, mas persiste a sensação de que o Tottenham não precisava necessariamente de Robertson. Nota: C

    Para Robertson: uma decisão intrigante. Dá para entender por que Robertson estava disposto a deixar o Liverpool em janeiro. Ele havia sido relegado a reserva de um jogador que não estava tendo um desempenho particularmente bom e queria jogar regularmente na Premier League na reta final para a Copa do Mundo — algo que o Spurs aparentemente estava disposto a lhe oferecer. Robertson acabou sendo titular em mais partidas na segunda metade da temporada do que provavelmente esperava, o que significa que está em boa forma ao partir para a América do Norte, mas nunca houve qualquer chance de ele permanecer em Anfield, pois o Liverpool não lhe ofereceu uma renovação de contrato em nenhum momento. No entanto, ele tinha outras opções além do Spurs, com a Juventus entre os clubes que, segundo dizem, estavam interessados em contratar o capitão da Escócia. É, portanto, um pouco estranho que ele tenha decidido se juntar a um clube que por pouco evitou o rebaixamento para a Championship na última rodada da temporada. No entanto, Robertson pode realmente achar que o Tottenham é uma opção mais atraente agora do que era em janeiro, já que De Zerbi é inquestionavelmente capaz de melhorar significativamente o Spurs durante o verão. Ainda não estamos convencidos, porém, de que Robertson realmente jogará muito mais no norte de Londres do que jogou no Liverpool na última temporada. Nota: C

    Mark Doyle

  • Ederson Man Utd GFXGetty/GOAL

    2 de junho: Ederson (da Atalanta para o Manchester United, 35 milhões de libras)

    Para a Atalanta: mais uma demonstração de seu brilhante modelo de negócios. A Atalanta contratou Ederson da Salernitana em 2022 por cerca de € 23 milhões e agora pode quase dobrar esse valor se todas as cláusulas adicionais forem cumpridas ao vendê-lo ao United, após quatro anos de atuações fantásticas, que incluíram uma conquista histórica na Liga Europa. Não há dúvida de que substituir o brasileiro será difícil, mas é isso que a Atalanta faz: descobre diamantes brutos e, algumas temporadas depois, os revende ao melhor comprador. Lembre-se: o Atlético de Madrid também queria Ederson, mas a Atalanta se manteve firme quanto ao valor e o United acabou concordando em pagar o que eles exigiam por um jogador com apenas um ano restante de contrato. Mais um excelente trabalho de uma das melhores equipes de recrutamento do mercado. Nota: A

    Para o United: uma contratação sensata vinda de um clube conhecido por suas contratações imprudentes. Com Casemiro tendo se despedido com carinho de Old Trafford, o United precisava de outro meio-campista, então optou por uma substituição direta, trazendo outro brasileiro especialista em recuperar a bola que também sabe jogar. O valor de Ederson caiu um pouco ao longo do último ano — e é por isso que ele não está na seleção de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo, enquanto Casemiro está. No entanto, isso provavelmente tem muito a ver com a saída de Gian Piero Gasperini da Atalanta no verão passado, já que Ederson era considerado “o pilar” daquela equipe fantástica que derrotou o Bayer Leverkusen de Xabi Alonso na final da Liga Europa de 2024. Naquela época, Ederson era especulado para times como Liverpool e Manchester City, e se ele conseguir recuperar aquela forma, poderá formar uma parceria formidável no meio-campo com Kobbie Mainoo — porque, embora Ederson possa não ser tão bom quanto Casemiro era em seu auge, ele é uma grande melhoria em relação a Manuel Ugarte! Nota: B+

    Para Ederson: a grande transferência que ele há muito merecia. Ederson nunca escondeu seu interesse em jogar na Premier League, e agora terá a chance de se testar em um campeonato que deve se adequar ao seu conjunto específico de habilidades. Ederson é excelente tanto para recuperar quanto para manter a posse de bola, além de representar uma ameaça dentro da área. É claro que se poderia argumentar que teria sido melhor ele se juntar ao Atlético de Diego Simeone, mas Michael Carrick foi um ótimo volante por mérito próprio e, mais importante ainda, parece ter restaurado alguma estabilidade em Old Trafford, que antes era considerado um destino muito perigoso para jogadores talentosos que esperavam levar seu futebol a um novo patamar. Do nosso ponto de vista, Ederson tem tudo para causar um grande impacto no “Teatro dos Sonhos”, o que, sem dúvida, contribuiria muito para que ele voltasse à seleção brasileira. Nota: A

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 de maio: Anthony Gordon (do Newcastle para o Barcelona, 80 milhões de euros)

    Para o Newcastle: uma mudança significativa de abordagem. O Newcastle lutou com unhas e dentes para manter Alexander Isak no verão passado, antes de, tardiamente, permitir que ele se transferisse para o Liverpool. Por mais triste que pareça, teria sido muito melhor simplesmente ceder imediatamente e deixá-lo partir assim que ele apresentou o pedido de transferência, já que a turbulência causada pelo atacante sueco não ajudou em nada Eddie Howe e seus jogadores. O Newcastle, portanto, agiu rapidamente para se livrar de outro atacante insatisfeito — e por uma quantia fantástica. Gordon é um atacante trabalhador, talentoso e versátil — mas nunca fez nada pelo clube ou pela seleção que sugira que valha 69 milhões de libras. É claro que o desafio agora para o Newcastle é investir o dinheiro com sabedoria, pois desperdiçou completamente o que recebeu pela venda de Isak, e atrair grandes talentos não vai ser nada mais fácil neste verão. Os Magpies não podem mais oferecer uma vaga na Liga dos Campeões a possíveis novos reforços, e sua patética 12ª colocação na Premier League, somada ao desejo de Gordon de seguir os passos de Isak e deixar o St. James’ Park, prova que o Newcastle não é mais uma ameaça séria à elite inglesa sob o comando de proprietários da Arábia Saudita cada vez mais desinteressados. Nota: B-

    Para o Barcelona: um sinal realmente preocupante. O Barcelona já não está em condições de fazer grandes gastos com jogadores há algum tempo devido às suas conhecidas dificuldades em cumprir as rígidas regras financeiras da La Liga; portanto, não é um bom sinal que sua primeira ação após finalmente colocar a casa em ordem seja gastar 80 milhões de euros com Gordon. O jogador da seleção inglesa certamente deve ser uma aquisição útil. Ele pode atuar praticamente em qualquer posição no trio de ataque e é uma máquina de pressão — ao contrário de Marcus Rashford —, então é fácil entender por que Hansi Flick deu luz verde à chegada de Gordon. No entanto, simplesmente não há como negar o fato de que o Barça pagou a mais. É verdade que Gordon poderia ter um bom desempenho na Copa do Mundo, o que colocaria o preço sob uma luz mais favorável, e também já foi apontado que o jogador de Liverpool marcou 10 gols na Liga dos Campeões desta temporada — mas seis desses gols foram contra o Qarabag e o Union Saint-Gilloise, e metade deles de pênalti. Doze gols em suas últimas 60 partidas na Premier League são um indicador muito melhor do tipo de rendimento que os torcedores do Barça devem esperar de sua mais recente contratação. Portanto, embora Gordon tenha mais chances de oferecer a Flick o que ele espera de um ponta e receba um salário menor do que Rashford, havia opções mais vantajosas em outros lugares, o que sugere que o Barça voltou a ter mais dinheiro do que bom senso. Nota: C+

    Para Gordon: O sonho se tornou realidade. Apesar de algumas atuações seriamente irregulares na Premier League, especialmente nos últimos dois anos, Gordon conseguiu a transferência para um grande clube que ele claramente almejava há algum tempo. Ele mesmo admitiu que se deixou levar por rumores anteriores envolvendo o Liverpool, clube de sua cidade natal, pelo qual também torcia quando menino, embora inicialmente parecesse que ele fosse se juntar ao Bayern de Munique neste verão. No entanto, os bávaros, compreensivelmente, recusaram o preço pedido, e é aí que reside o grande desafio que Gordon enfrenta agora. A possível chegada de Julian Alvarez tiraria boa parte da atenção do jogador de 25 anos, mas ele ainda estará sob enorme pressão para justificar seu valor — porque o Barça não pagou 80 milhões de euros por um jogador coadjuvante. Gordon precisa provar que merece ser titular em um time repleto de estrelas, e isso não será fácil. Basta perguntar a Rashford, que agora parece estar de sobra no Camp Nou, apesar de ter somado 28 gols e assistências em sua temporada de estreia no Barça. Ainda assim, Gordon provavelmente mal consegue acreditar na própria sorte. Ele vai passar de jogar ao lado de Anthony Elanga para atuar ao lado de Lamine Yamal! Nota: A

    Mark Doyle