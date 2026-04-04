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A trajetória dos países árabes na Copa do Mundo: situação ideal para o Egito... difícil para o Marrocos e a Arábia Saudita... e desastrosa para a Argélia

Copa do Mundo
Egito
Marrocos
Iraque
Jordânia
Catar
Argélia
Arábia Saudita
Tunísia
Egito
Marrocos
Iraque
Jordânia
Catar
Argélia
Arábia Saudita
Tunísia

A trajetória das seleções árabes na Copa do Mundo de 2026...

Com o início da Copa do Mundo de 2026 se aproximando, daqui a cerca de 70 dias, oito seleções árabes se preparam para viver uma experiência excepcional nesta edição, considerada a maior e com maior abrangência geográfica da história do torneio, cujos jogos serão disputados nos Estados Unidos, no Canadá e no México, em dezenas de cidades espalhadas por milhares de quilômetros.

As seleções árabes participantes são: Egito, Arábia Saudita, Marrocos, Argélia, Tunísia, Catar, Iraque e Jordânia.

Embora todas disputem três partidas na fase de grupos, as condições de viagem e deslocamento entre as cidades variam significativamente, o que coloca algumas seleções em uma situação relativamente confortável, enquanto outras enfrentarão desafios logísticos exaustivos, conforme informou o site “Sky News”.

  • Spain v Egypt - International FriendlyGetty Images Sport

    Os Faraós estão em uma situação ideal

    A seleção egípcia é considerada a mais favorecida no que diz respeito ao calendário de jogos, já que precisará percorrer apenas cerca de 460 quilômetros entre as cidades de Seattle, nos Estados Unidos, e Vancouver, no Canadá — duas cidades vizinhas na fronteira —, o que proporciona à equipe estabilidade física e psicológica durante a fase de grupos.

    • Publicidade
  • Iraq WC ticketsGetty

    O Iraque encontra-se numa situação relativamente tranquila

    Já a seleção do Iraque disputará suas partidas em cidades próximas na costa leste da América do Norte, alternando entre Boston, Filadélfia e Toronto, num percurso total de cerca de 1.200 quilômetros, uma das distâncias mais curtas em comparação com as demais seleções.

  • FBL-WC-2026-CAF-TUN-GEQAFP

    Voos de média distância para o Catar e a Tunísia

    As seleções do Catar e da Tunísia enfrentarão um desafio moderado em termos de deslocamento.

    As “Águias de Cartago” jogarão entre Monterrey, no México, e Kansas, nos Estados Unidos, em uma viagem de cerca de 1.700 quilômetros.

    Já a seleção do Catar começará sua jornada em Santa Clara, seguirá para Vancouver e encerrará em Seattle, num percurso total de cerca de 1.730 quilômetros.

  • Morocco v Ecuador - International FriendlyGetty Images Sport

    Viagens longas para a Arábia Saudita, Jordânia e Marrocos

    A situação parece mais difícil para as seleções da Arábia Saudita, da Jordânia e do Marrocos, que percorrerão distâncias que variam entre 2.200 e 2.800 quilômetros.

    A seleção saudita se deslocará entre Miami, Atlanta e Houston, em uma viagem árdua por estados distantes.

    Já a Jordânia começará em Santa Clara antes de voar para o Texas para disputar sua última partida em Arlington, percorrendo cerca de 2.700 km.

    Por outro lado, a seleção marroquina percorrerá as cidades de Nova Jersey, Boston e Atlanta, em um trajeto que é o mais longo entre as três seleções, com uma distância superior a 2.800 quilômetros.

  • Algeria v Guatemala - International FriendlyGetty Images Sport

    Argélia... O calendário mais difícil do campeonato

    A seleção da Argélia é a que terá o maior desafio, já que percorrerá cerca de 6.000 quilômetros durante a fase de grupos.

    Os “Guerreiros do Deserto” iniciarão sua jornada no Kansas, depois viajarão para Santa Clara, no extremo oeste dos Estados Unidos, antes de retornarem novamente ao Kansas para disputar a terceira partida, em um calendário considerado o mais difícil entre todas as seleções árabes.

    Embora as distâncias variem entre descanso e cansaço, a preparação física e a organização logística serão fatores decisivos no desempenho das seleções árabes durante esta edição histórica da Copa do Mundo, que se estende por três países e dois continentes, em uma experiência sem precedentes na história do futebol mundial.