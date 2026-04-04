A trajetória dos países árabes na Copa do Mundo: situação ideal para o Egito... difícil para o Marrocos e a Arábia Saudita... e desastrosa para a Argélia

Com o início da Copa do Mundo de 2026 se aproximando, daqui a cerca de 70 dias, oito seleções árabes se preparam para viver uma experiência excepcional nesta edição, considerada a maior e com maior abrangência geográfica da história do torneio, cujos jogos serão disputados nos Estados Unidos, no Canadá e no México, em dezenas de cidades espalhadas por milhares de quilômetros.

As seleções árabes participantes são: Egito, Arábia Saudita, Marrocos, Argélia, Tunísia, Catar, Iraque e Jordânia.

Embora todas disputem três partidas na fase de grupos, as condições de viagem e deslocamento entre as cidades variam significativamente, o que coloca algumas seleções em uma situação relativamente confortável, enquanto outras enfrentarão desafios logísticos exaustivos, conforme informou o site “Sky News”.