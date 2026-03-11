Goal.com
Atletico de Madrid v Tottenham Hotspur FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First Leg
Donny Afroni

Traduzido por

A Tottenham Supporters' Trust apela a uma “ação de emergência” à medida que a pressão sobre Igor Tudor aumenta, no meio da pior série de resultados dos 143 anos de história do clube

A crise do Tottenham se aprofundou após a humilhante derrota por 5 a 2 para o Atlético de Madrid na primeira partida das oitavas de final da Liga dos Campeões. O resultado deixou a torcida do clube em revolta aberta, com a Tottenham Hotspur Supporters’ Trust (THST) exigindo “medidas emergenciais”, já que o time enfrenta a pior sequência de derrotas em seus 143 anos de história.

  • Uma baixa histórica para o Tottenham

    Em meio à pior sequência de seis derrotas consecutivas do clube, a pressão sobre a diretoria para fazer outra mudança no banco de reservas está aumentando. A noite em Madri foi marcada pelo caos, com Tudor se tornando o primeiro técnico na história do Spurs a perder cada uma das quatro primeiras partidas no comando. Um início desastroso viu o goleiro reserva Antonin Kinsky cometer dois erros calamitosos nos primeiros 17 minutos, levando aos gols de Marcos Llorente e Julian Alvarez. Entre esses gols, Antoine Griezmann aproveitou um deslize de Micky van de Ven, deixando o time da Premier League perdendo por 3 a 0 antes mesmo de alguns torcedores se acomodarem em seus assentos.

    • Publicidade
  Atletico de Madrid v Tottenham Hotspur FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First Leg

    A Associação de Torcedores exige mudanças imediatas

    As consequências do massacre de Madrid foram imediatas, com o THST a emitir uma declaração contundente apelando a “medidas de emergência”. Classificando o desempenho como uma “vergonha total”, o grupo de adeptos apontou os problemas sistémicos dentro do clube, desde a estratégia de recrutamento da direção até à falta de uma direção clara. A declaração dizia: “O desempenho foi uma vergonha total e sintomático do estado abismal em que se encontra o Spurs neste momento. Desde a janela de transferências de janeiro até as nomeações da administração, a falta de liderança e a ausência total de alguém com pedigree do Spurs para informar essas decisões. Onde está a ousadia de agir? Onde estão os ecos da glória?”

    Eles também emitiram uma advertência severa ao presidente não executivo Peter Charrington e à diretoria, observando o aumento da temperatura entre a torcida. “É necessária uma ação emergencial, pois neste momento estamos caminhando sonâmbulos à beira de um precipício”, continuava a declaração. “Ser torcedor do Spurs nunca foi tão difícil, mas os torcedores não vão ficar parados vendo o clube continuar em declínio. No mínimo, aqueles que estiveram em Madri deveriam ter seus ingressos reembolsados. Mas tudo o que realmente nos importa é que o clube nos deixe orgulhosos. Estamos aqui para apoiar o time e ser o 12º jogador. Mas todos nós merecemos muito mais.”

  • Controvérsia sobre a substituição de Kinsky

    Em uma ação que destacou a tensão interna, Kinsky foi retirado após apenas 17 minutos, após uma discussão visível entre o capitão Cristian Romero e Tudor na linha lateral. Quando questionado se o zagueiro argentino havia influenciado a decisão de substituir o goleiro perturbado, Tudor permaneceu desafiador, afirmando: “Minha decisão, é claro”. O técnico se recusou a dar detalhes sobre o desempenho individual de seu goleiro, oferecendo um conciso “sem comentários” aos repórteres após o apito final.

    Tudor também tentou desviar as perguntas sobre seu próprio futuro, concentrando-se nas questões sistêmicas que atualmente afetam o time. “Não é um assunto para mim. Não se trata do meu trabalho, mas de como ajudar a equipe”, insistiu o croata. “Sempre será sobre isso. Reconheço quem somos e quais são nossos problemas. Reconheço que em todos os jogos algo acontece. Às vezes é muito difícil explicar.”

  Atletico de Madrid v Tottenham Hotspur FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First Leg

    O que vem a seguir?

    Para o Tottenham, o foco agora muda da glória europeia para a sobrevivência básica, enquanto tentam impedir a queda para a zona de rebaixamento da Premier League. O Tottenham viajará primeiro para Anfield para enfrentar o Liverpool na Premier League neste fim de semana, antes de receber o Atlético de Madrid no norte de Londres para a partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões.

