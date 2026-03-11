A Tottenham Supporters' Trust apela a uma “ação de emergência” à medida que a pressão sobre Igor Tudor aumenta, no meio da pior série de resultados dos 143 anos de história do clube

As consequências do massacre de Madrid foram imediatas, com o THST a emitir uma declaração contundente apelando a “medidas de emergência”. Classificando o desempenho como uma “vergonha total”, o grupo de adeptos apontou os problemas sistémicos dentro do clube, desde a estratégia de recrutamento da direção até à falta de uma direção clara. A declaração dizia: “O desempenho foi uma vergonha total e sintomático do estado abismal em que se encontra o Spurs neste momento. Desde a janela de transferências de janeiro até as nomeações da administração, a falta de liderança e a ausência total de alguém com pedigree do Spurs para informar essas decisões. Onde está a ousadia de agir? Onde estão os ecos da glória?”

Eles também emitiram uma advertência severa ao presidente não executivo Peter Charrington e à diretoria, observando o aumento da temperatura entre a torcida. “É necessária uma ação emergencial, pois neste momento estamos caminhando sonâmbulos à beira de um precipício”, continuava a declaração. “Ser torcedor do Spurs nunca foi tão difícil, mas os torcedores não vão ficar parados vendo o clube continuar em declínio. No mínimo, aqueles que estiveram em Madri deveriam ter seus ingressos reembolsados. Mas tudo o que realmente nos importa é que o clube nos deixe orgulhosos. Estamos aqui para apoiar o time e ser o 12º jogador. Mas todos nós merecemos muito mais.”