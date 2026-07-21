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A Topps transforma a foto icônica de Lionel Messi segurando o bebê Lamine Yamal em um cartão colecionável “1 de 1” após o encontro “incrível” na final da Copa do Mundo
Imagem icônica vira cartinha colecionável
A Topps anunciou que lançará um cartão colecionável exclusivo, com a famosa fotografia de Messi segurando o pequeno Yamal. O cartão exclusivo será incluído nas caixas do Topps Stadium Club UCC, cujo lançamento está previsto para o final deste ano. O anúncio foi feito após a final da Copa do Mundo, no domingo, quando Yamal ajudou a Espanha a derrotar a Argentina de Messi por 1 a 0, em uma partida que trouxe de volta aos holofotes aquela imagem inesquecível.
- AFP
Messi reflete sobre o reencontro marcante
A história ganhou ainda mais destaque depois que Messi falou sobre a foto antes da final da Copa do Mundo. A imagem foi tirada durante uma campanha de arrecadação de fundos da UNICEF, quando Messi jogava pelo Barcelona, muito antes de Yamal se destacar como um dos jovens talentos mais promissores do futebol.
“Essa foto é incrível”, disse ele, segundo a ESPN. “Tirei uma foto com ele quando era bebê. O fato de nós dois estarmos jogando na Copa do Mundo agora é uma loucura.”
De uma sessão fotográfica beneficente à história
O que começou como uma sessão de fotos beneficente acabou se transformando em um dos momentos mais marcantes do futebol, em que o ciclo se fechou. Messi se tornou uma lenda do Barcelona após conquistar inúmeros troféus com o clube, enquanto Yamal, desde então, se tornou uma das maiores estrelas da Espanha no mesmo clube. O encontro dos dois na final da Copa do Mundo destacou o que muitos veem como uma passagem simbólica do bastão entre gerações.
- Getty Images Sport
Ambas as estrelas agora olham para o futuro
A final da Copa do Mundo de 2026 pode ser a última aparição de Messi no maior palco do futebol, já que o jogador de 39 anos deve se aposentar da seleção nacional após uma carreira internacional brilhante. Ambos os jogadores agora vão aproveitar um período de descanso após terem disputado todas as oito partidas de suas seleções na Copa do Mundo. Yamal retornará ao Barcelona antes do início da temporada 2026-27 da LaLiga, enquanto Messi deve se juntar novamente ao Inter Miami quando a MLS retomar suas atividades após o torneio da FIFA.
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