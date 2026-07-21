A Topps transforma a foto icônica de Lionel Messi segurando o bebê Lamine Yamal em um cartão colecionável “1 de 1” após o encontro “incrível” na final da Copa do Mundo

A história ganhou ainda mais destaque depois que Messi falou sobre a foto antes da final da Copa do Mundo. A imagem foi tirada durante uma campanha de arrecadação de fundos da UNICEF, quando Messi jogava pelo Barcelona, muito antes de Yamal se destacar como um dos jovens talentos mais promissores do futebol.

“Essa foto é incrível”, disse ele, segundo a ESPN. “Tirei uma foto com ele quando era bebê. O fato de nós dois estarmos jogando na Copa do Mundo agora é uma loucura.”