A tentativa do Arsenal de contratar Vinicius Jr. parece um sonho impossível - mas será que o Real Madrid está forçando a saída do astro brasileiro com a contratação de Yan Diomande por € 120 milhões?

No entanto, nada está garantido. Afinal, as negociações do contrato de Vinicius não teriam estagnado se uma solução estivesse realmente tão próxima, embora ele esteja tirando um tempo de folga após ter se destacado pela seleção brasileira naquela que acabou sendo uma campanha fracassada na Copa do Mundo.
Como já mencionamos, seria bastante surpreendente se o Real Madrid gastasse o que provavelmente ultrapassaria os 120 milhões de euros em um novo ponta, enquanto Vinicius ainda está no elenco e espera ser titular em todas as partidas. Não se gasta tanto em um jogador apenas para que ele fique no banco, mesmo que Diomande tenha apenas 19 anos.
E, considerando que as negociações sobre um novo contrato para o camisa 7 estão atualmente em um impasse e as implicações financeiras de uma renovação caso o clube contrate o jogador da Costa do Marfim, será que isso seria uma medida de corte de custos? A longo prazo, o Real Madrid economizará uma quantia enorme ao aproveitar o que pode ser uma de suas últimas oportunidades de lucrar com a venda de Vinicius e substituí-lo pelo jovem jogador do Leipzig, que exigiria um salário significativamente menor e tem um potencial igualmente alto.
O Real tem se mostrado notavelmente parcimonioso no mercado de transferências nos últimos anos; o clube não gastou mais de € 100 milhões em um jogador desde a contratação de Jude Bellingham, do Borussia Dortmund, há três anos, concentrando-se, em vez disso, em negociações inteligentes, como as contratações sem custo de Kylian Mbappé e, mais recentemente, de Ibrahima Konaté e Bernardo Silva.
Seria, portanto, surpreendente se Diomande chegasse sem que esse custo fosse compensado de alguma forma, especialmente com uma negociação em andamento envolvendo Rodri, do Manchester City — outro jogador que esperaria um salário astronômico.