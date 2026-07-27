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Real Madrid Vini Jr GFXGOAL
Krishan Davis

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A tentativa do Arsenal de contratar Vinicius Jr. parece um sonho impossível - mas será que o Real Madrid está forçando a saída do astro brasileiro com a contratação de Yan Diomande por € 120 milhões?

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Vinicius Junior
Real Madrid
Arsenal
Y. Diomande
La Liga
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Leipzig

O Arsenal está avaliando o que seria uma das transferências mais sensacionais de todos os tempos, mas as chances estão contra o clube em sua tentativa de concretizar a negociação. No fim de semana, soube-se que os Gunners estão considerando uma proposta pelo astro do Real Madrid, Vinícius Júnior, enquanto o Los Blancos, por sua vez, intensificava seus esforços para contratar Yan Diomande, o jovem talento revelação do RB Leipzig avaliado em mais de 120 milhões de euros.

Como era de se esperar, surgem questionamentos sobre onde Diomande se encaixaria no Real Madrid, e o momento escolhido certamente despertou suspeitas de que o clube esteja buscando substituir Vinicius, já que os campeões da Premier League exploram a possibilidade de uma negociação envolvendo o brasileiro, que ainda não chegou a um acordo para renovar seu contrato no Bernabéu.

Mas será que uma possível transferência realmente terá algum efeito sobre a outra? Esta já tem sido uma janela de transferências de verão dramática, apesar da distração causada pela Copa do Mundo de 2026, mas essa saga bombástica em torno de dois dos alas mais cobiçados do mundo tem tudo para superar todas as outras.

  • YAN DIOMANDE RB LEIPZIG Getty Images

    Um entra, outro sai?

    Passaram-se menos de 24 horas entre as revelações bombásticas de que o Real Madrid havia entrado na disputa pela contratação de Diomande e de que o Arsenal estava avaliando a possibilidade de contratar Vinicius no fim de semana.

    O Real rapidamente assumiu a liderança na disputa pelo ponta marfinense, à frente de times como Liverpool e Paris Saint-Germain, com este último acabando por sair da disputa. Embora se esperasse que uma oferta total de € 120 milhões (£ 103 milhões/$ 136 milhões) fosse rejeitada pelo Leipzig, prevê-se que um acordo seja fechado em breve.

    Isso torna o interesse do Arsenal em Vinicius ainda mais intrigante. Os Gunners perceberam uma oportunidade de mercado, já que o jogador de 26 anos chegou, surpreendentemente, ao último ano de seu contrato sem ter chegado a um acordo sobre uma renovação, e podem muito bem ter interpretado o iminente grande investimento do Real Madrid em outro ponta, Diomande, como um sinal de abertura para uma venda.

    • Publicidade
  • VIniciusGetty Images

    Aproveitando

    O interesse do Arsenal é descrito como estando “em um estágio inicial” pelo The Athletic e, embora tenha sido divulgado na Espanha um valor irrealista de € 160 milhões (£ 137 milhões/$ 182), fica claro que os campeões da Premier League querem aproveitar o fato de que um astro como Vinícius poderia estar disponível por um preço reduzido neste verão.

    O Real Madrid está determinado a não perder o brasileiro de graça daqui a um ano, e as negociações contratuais já se arrastam há cerca de 18 meses sem resultado. Isso porque o ponta busca um aumento salarial, apesar de já ganhar 400 mil libras por semana no Bernabéu. Ele quer chegar a 470 mil libras em salário semanal para assinar o contrato.

    No papel, seria de se esperar que isso tornasse a possibilidade de uma transferência para o Emirates mais remota, mas há rumores de que os Gunners estariam dispostos a aceitar suas exigências, oferecendo o maior contrato da história do clube.

    No entanto, existe a possibilidade concreta de que Vinicius e seus representantes possam, por sua vez, usar a oferta do Arsenal como moeda de troca nas negociações sobre um novo contrato com o Real Madrid. As últimas notícias da mídia espanhola sugerem que ele não tem intenção de deixar Madri e voltará à mesa de negociações no momento oportuno, com uma diferença mínima entre suas exigências e a última oferta do clube.

  • Yan Diomande Vini Jr GFXGetty/ GOAL

    Medida de redução de custos?

    No entanto, nada está garantido. Afinal, as negociações do contrato de Vinicius não teriam estagnado se uma solução estivesse realmente tão próxima, embora ele esteja tirando um tempo de folga após ter se destacado pela seleção brasileira naquela que acabou sendo uma campanha fracassada na Copa do Mundo.

    Como já mencionamos, seria bastante surpreendente se o Real Madrid gastasse o que provavelmente ultrapassaria os 120 milhões de euros em um novo ponta, enquanto Vinicius ainda está no elenco e espera ser titular em todas as partidas. Não se gasta tanto em um jogador apenas para que ele fique no banco, mesmo que Diomande tenha apenas 19 anos.

    E, considerando que as negociações sobre um novo contrato para o camisa 7 estão atualmente em um impasse e as implicações financeiras de uma renovação caso o clube contrate o jogador da Costa do Marfim, será que isso seria uma medida de corte de custos? A longo prazo, o Real Madrid economizará uma quantia enorme ao aproveitar o que pode ser uma de suas últimas oportunidades de lucrar com a venda de Vinicius e substituí-lo pelo jovem jogador do Leipzig, que exigiria um salário significativamente menor e tem um potencial igualmente alto.

    O Real tem se mostrado notavelmente parcimonioso no mercado de transferências nos últimos anos; o clube não gastou mais de € 100 milhões em um jogador desde a contratação de Jude Bellingham, do Borussia Dortmund, há três anos, concentrando-se, em vez disso, em negociações inteligentes, como as contratações sem custo de Kylian Mbappé e, mais recentemente, de Ibrahima Konaté e Bernardo Silva.

    Seria, portanto, surpreendente se Diomande chegasse sem que esse custo fosse compensado de alguma forma, especialmente com uma negociação em andamento envolvendo Rodri, do Manchester City — outro jogador que esperaria um salário astronômico.

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  • 비니시우스 주니오르 (Vinicius Junior)Getty Images

    Está na hora de mudar?

    Há quem argumente que a passagem de Vini pelo Bernabéu pode ter chegado ao fim. Já se passaram oito anos desde que o atacante chegou à capital espanhola vindo do Flamengo, e ele acumulou cerca de 375 partidas pelo clube, consolidando-se como um dos melhores jogadores de banda do planeta. No entanto, ele continua sendo uma figura polêmica entre a torcida, tendo inicialmente enfrentado dificuldades para causar impacto.

    Vinicius foi alvo de críticas por parte de seus próprios torcedores ao longo da temporada 2025-26, que acabou sendo mais uma campanha sem títulos para o Real Madrid. Além da frustração geral da torcida, isso provavelmente foi resultado de uma queda em sua produtividade e do fato de sua temporada ter se desenrolado tendo como pano de fundo aquela situação contratual ainda não resolvida. Sua raça também pode ter sido um fator, já que ele tem sido regularmente e de forma infame vítima de racismo durante sua passagem pelo Real Madrid.

    Foi, é claro, um desses incidentes na Liga dos Campeões contra o Benfica na última temporada que levou o atual técnico do Real Madrid, José Mourinho — que comandava o gigante português na época — a, de forma bizarra, retratar Vinicius como um encrenqueiro.

    “Tem algo errado, porque isso acontece em todos os estádios”, disse Mourinho depois que o brasileiro teria sofrido insultos racistas por parte do argentino Gianluca Prestianni. “Em qualquer estádio onde Vinícius joga, sempre acontece alguma coisa.” O jogador certamente não terá esquecido essas palavras tão cedo, agora que se prepara para começar a trabalhar sob o comando do conceituado técnico.

    Também não é como se fosse a primeira vez que Vini é associado a uma transferência nos últimos anos. O gigante saudita Al-Ahli não escondeu seu desejo de contratar o jogador de 26 anos, chegando até a demonstrar disposição para fazer uma oferta recorde mundial de € 350 milhões (£ 296 milhões/$ 365 milhões) em 2025, enquanto o ponta teria recebido uma proposta de contrato de € 1 bilhão. No entanto, ele queria ficar no Bernabéu. Resta saber se essa postura mudou.

  • Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    'Não é suficientemente robusto'

    Se o “interesse inicial” do Arsenal se transformar em algo mais concreto, então podem surgir dúvidas sobre a adequação de Vinicius à Premier League. Existe a percepção de que seu estilo de jogo será muito menos eficaz contra adversários mais físicos, embora não haja dúvidas quanto à sua habilidade técnica.

    “Para mim, [sua forma] sempre foi inconsistente, e isso tem sido um problema”, disse recentemente o especialista em futebol brasileiro Jon Cotterill àtalkSPORT. “Também acho que talvez ele não seja robusto o suficiente para a Premier League, e eu preferiria alguém como Julian Álvarez, o argentino que está no Atlético de Madrid, que já tem experiência na Premier League também.

    “São poucos os clubes que têm esse tipo de orçamento, mas, novamente, para mim, não se trata apenas do preço. O que ele vai fazer? Como ele vai se adaptar? Será que ele consegue se encaixar no elenco que eles têm e também no estilo de jogo da equipe? Do ponto de vista técnico, não há dúvidas quanto às habilidades que ele possui. Ele é um jogador absolutamente fabuloso, mas, mais uma vez, acho que é inconsistente.”

    Por alguma razão, certos jogadores não parecem ter sucesso garantido na primeira divisão da Inglaterra, independentemente de sua qualidade individual, e Vinicius é um deles. No entanto, ele deve sentir que suas atuações na Liga dos Campeões contribuíram de alguma forma para refutar essa teoria; o brasileiro acumulou a impressionante marca de 21 participações em gols em apenas 26 partidas contra os melhores times da Premier League, incluindo dois gols contra o Man City nas oitavas de final da última temporada.

  • Sevilla FC v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Madri permanece impassível

    No fim das contas, porém, tudo isso pode ser irrelevante. Isso porque é impossível afastar a sensação de que o desfecho mais provável ainda é Vinicius assinar um novo contrato milionário com o Real Madrid e deixar o Arsenal e quaisquer outros interessados desapontados.

    Apesar de seus comentários anteriores bastante críticos sobre o atacante, o jornal The Telegraph informou que Mourinho não quer deixar Vini Jr. sair neste verão — um jogador que ele considera parte de um grupo intocável de estrelas fundamentais. As negociações contratuais devem ser retomadas nesta semana, e o interesse dos Gunners pode servir apenas para acelerar as negociações, em vez de levar a uma saída. De fato, até o momento não houve nenhuma indicação de que ele queira sair.

    Em junho, o presidente do Real, Florentino Pérez, deixou a posição do clube bem clara: “Vini é um dos melhores jogadores do mundo e está muito feliz por ser jogador do Real Madrid. Ele foi decisivo na conquista das duas últimas Ligas dos Campeões e ainda tem um ano de contrato. Ainda há tempo, mas garanto que Vinicius quer ficar no Real Madrid e eu quero que ele fique.”

    Quanto a Diomande, é bem possível que vejamos o jovem marfinense atuando ao lado de Vinicius; afirma-se que sua chegada não terá impacto na situação de Vini Jr., e o jogador de 19 anos, na verdade, disputou mais partidas pela direita pelo Leipzig na última temporada antes de se destacar pela esquerda na Copa do Mundo. Na verdade, ele também foi muito mais eficaz nesse lado, contribuindo para 18 gols em 22 partidas pela direita.

    O Arsenal, então, pode ser forçado a procurar em outro lugar, já que o Real Madrid e Mourinho estão montando o que será um dos ataques mais temíveis da Europa.