A tentativa do Arsenal de contratar Vinicius Jr. parece um sonho impossível - mas será que o Real Madrid está forçando a saída do astro brasileiro com a contratação de Yan Diomande por € 120 milhões?

Há quem argumente que a passagem de Vini pelo Bernabéu pode ter chegado ao fim. Já se passaram oito anos desde que o atacante chegou à capital espanhola vindo do Flamengo, e ele acumulou cerca de 375 partidas pelo clube, consolidando-se como um dos melhores jogadores de banda do planeta. No entanto, ele continua sendo uma figura polêmica entre a torcida, tendo inicialmente enfrentado dificuldades para causar impacto.

Vinicius foi alvo de críticas por parte de seus próprios torcedores ao longo da temporada 2025-26, que acabou sendo mais uma campanha sem títulos para o Real Madrid. Além da frustração geral da torcida, isso provavelmente foi resultado de uma queda em sua produtividade e do fato de sua temporada ter se desenrolado tendo como pano de fundo aquela situação contratual ainda não resolvida. Sua raça também pode ter sido um fator, já que ele tem sido regularmente e de forma infame vítima de racismo durante sua passagem pelo Real Madrid.

Foi, é claro, um desses incidentes na Liga dos Campeões contra o Benfica na última temporada que levou o atual técnico do Real Madrid, José Mourinho — que comandava o gigante português na época — a, de forma bizarra, retratar Vinicius como um encrenqueiro.

“Tem algo errado, porque isso acontece em todos os estádios”, disse Mourinho depois que o brasileiro teria sofrido insultos racistas por parte do argentino Gianluca Prestianni. “Em qualquer estádio onde Vinícius joga, sempre acontece alguma coisa.” O jogador certamente não terá esquecido essas palavras tão cedo, agora que se prepara para começar a trabalhar sob o comando do conceituado técnico.

Também não é como se fosse a primeira vez que Vini é associado a uma transferência nos últimos anos. O gigante saudita Al-Ahli não escondeu seu desejo de contratar o jogador de 26 anos, chegando até a demonstrar disposição para fazer uma oferta recorde mundial de € 350 milhões (£ 296 milhões/$ 365 milhões) em 2025, enquanto o ponta teria recebido uma proposta de contrato de € 1 bilhão. No entanto, ele queria ficar no Bernabéu. Resta saber se essa postura mudou.