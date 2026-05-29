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A tentativa de aquisição do Sevilla liderada por Sergio Ramos fracassa apenas três dias antes do prazo final
As negociações de aquisição fracassam
De acordo com uma reportagem do The Athletic, o consórcio liderado por Ramos havia inicialmente fechado um acordo de 444 milhões de euros para adquirir 85% das ações do Sevilla. No entanto, a aquisição multimilionária fracassou depois que o grupo comprador alterou drasticamente sua proposta financeira inicial durante uma reunião de última hora, conforme noticiado anteriormente pelo El Desmarque e pelo El País. Fontes próximas aos atuais acionistas vendedores consideram agora que toda a transação está completamente encerrada, com ambas as partes admitindo que é altamente improvável que a situação, já prejudicada, possa ser recuperada.
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Propostas divergem sobre a equidade
A ruptura ocorreu depois que a equipe do lendário zagueiro apresentou uma estrutura de investimento totalmente nova. Ramos, em parceria com o fundo Five Eleven e investidores mexicanos, passou da proposta inicial de compra à vista de € 275 milhões para oferecer um montante inicial reduzido de € 100 milhões por uma participação inicial de 18%. Embora fontes próximas à oferta argumentassem que esse novo valor proporcional da participação acionária era mais alto, os acionistas vendedores consideraram que a medida era inconsistente e representava um claro retrocesso em relação ao acordo original.
Garantias são questionadas antes do prazo final
O novo plano visava aumentar gradualmente a participação do consórcio para 60%, por meio de uma injeção de capital escalonada, com o apoio do Banco Santander. Fontes internas da La Liga observaram que o aumento de capital proposto de € 120 milhões teria reequilibrado de forma crucial as contas do Sevilla, cobrindo exatamente as perdas dos últimos quatro anos. No entanto, os atuais acionistas do clube nutriam sérias dúvidas sobre a estrutura revisada, acreditando que a nova proposta carecia tanto de certeza quanto de metade das garantias financeiras exigidas.
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O Sevilla volta-se para novos compradores
Com o prazo de exclusividade de negociação previsto para expirar em 31 de maio, o Sevilla não está perdendo tempo e já está buscando ativamente uma proposta alternativa de aquisição. Ramos, que está sem clube desde que deixou o Monterrey, do México, em dezembro, está planejando uma coletiva de imprensa formal para se pronunciar publicamente sobre o fracasso da oferta. O clube andaluz precisa agir rapidamente para garantir novos investimentos e estabilizar sua precária situação em relação ao fair play financeiro antes da próxima janela de transferências de verão.