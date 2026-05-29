A tentativa de aquisição do Sevilla liderada por Sergio Ramos fracassa apenas três dias antes do prazo final

Com o prazo de exclusividade de negociação previsto para expirar em 31 de maio, o Sevilla não está perdendo tempo e já está buscando ativamente uma proposta alternativa de aquisição. Ramos, que está sem clube desde que deixou o Monterrey, do México, em dezembro, está planejando uma coletiva de imprensa formal para se pronunciar publicamente sobre o fracasso da oferta. O clube andaluz precisa agir rapidamente para garantir novos investimentos e estabilizar sua precária situação em relação ao fair play financeiro antes da próxima janela de transferências de verão.