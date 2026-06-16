A tentativa da Juventus de contratar o “excêntrico” goleiro argentino do Aston Villa, Emi Martinez, conta com o apoio do “entusiasmado” ícone do clube, Dino Zoff

Zoff, um homem que sabe exatamente o que é preciso para se destacar entre os postes da “Velha Senhora”, é claramente um admirador do goleiro titular do Aston Villa. Apesar da reputação de Martinez por suas travessuras em campo e seu temperamento explosivo, Zoff acredita que sua habilidade inata como goleiro é o que mais importa para um clube do porte da Juventus.

Em entrevista aoTuttosport, o campeão da Copa do Mundo de 1982 deixou clara sua opinião sobre os rumores envolvendo o jogador da seleção argentina. “Na Juve, o que conta é o resultado, e os jogadores têm liberdade para fazer o que quiserem em campo, desde que contribuam para a causa. Não importa se um goleiro é excêntrico ou tímido: desde que saiba defender como Deus manda. E o argentino já demonstrou que sabe fazer isso na Premier League e pela seleção nacional. Ele me empolga”, afirmou Zoff.







