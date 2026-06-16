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A tentativa da Juventus de contratar o “excêntrico” goleiro argentino do Aston Villa, Emi Martinez, conta com o apoio do “entusiasmado” ícone do clube, Dino Zoff
Apoio de peso para Dibu
Zoff, um homem que sabe exatamente o que é preciso para se destacar entre os postes da “Velha Senhora”, é claramente um admirador do goleiro titular do Aston Villa. Apesar da reputação de Martinez por suas travessuras em campo e seu temperamento explosivo, Zoff acredita que sua habilidade inata como goleiro é o que mais importa para um clube do porte da Juventus.
Em entrevista aoTuttosport, o campeão da Copa do Mundo de 1982 deixou clara sua opinião sobre os rumores envolvendo o jogador da seleção argentina. “Na Juve, o que conta é o resultado, e os jogadores têm liberdade para fazer o que quiserem em campo, desde que contribuam para a causa. Não importa se um goleiro é excêntrico ou tímido: desde que saiba defender como Deus manda. E o argentino já demonstrou que sabe fazer isso na Premier League e pela seleção nacional. Ele me empolga”, afirmou Zoff.
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Martinez está cada vez mais perto de Turim
Os comentários do veterano surgem em meio a relatos cada vez mais intensos sobre uma possível contratação do jogador de 33 anos. Entende-se que o goleiro argentino já tenha chegado a um acordo verbal para se juntar à Juventus, demonstrando um forte desejo de se testar na Série A após uma passagem bem-sucedida pela Inglaterra.
Para concretizar a transferência, Martinez estaria disposto a fazer um sacrifício financeiro. O goleiro está preparado para aceitar uma redução salarial em relação ao que recebe atualmente na Premier League para se adequar à estrutura salarial dos Bianconeri, considerando o gigante italiano o destino perfeito para o próximo capítulo de sua carreira, após suas conquistas na Liga Europa com o Villa.
Martínez é uma boa notícia para a estreia da Argentina
Enquanto Martinez continua sendo especulado para uma transferência para a Itália, seu foco imediato continua sendo a seleção, com os atuais campeões mundiais. Havia uma grande preocupação em relação a uma fratura no dedo anular do goleiro Martinez, o que ameaçava sua participação na próxima partida de estreia da Copa do Mundo de 2026 contra a Argélia.
No entanto, o técnico da Argentina, Lionel Scaloni, deu uma notícia tranquilizadora sobre a condição do goleiro. Scaloni confirmou que “Emiliano está bem, Emiliano está à disposição para amanhã; se ele fizer o mesmo que fez ontem e anteontem, acho que vai jogar”.
Essa notícia é um grande alívio para a Albiceleste, que busca manter o ritmo alcançado durante a campanha das eliminatórias.
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O dilema em torno de Vlahovic
Além da situação dos goleiros, Zoff também se pronunciou sobre o dilema em torno de Dusan Vlahovic. O atacante sérvio vem passando por uma temporada irregular, marcada por problemas físicos, o que gerou intensas especulações sobre seu futuro a longo prazo no Allianz Stadium, enquanto o clube busca equilibrar suas contas.
“Se analisarmos o último período — entre a competição da temporada passada e as lesões desta —, é difícil fazer um balanço completo, porque ele jogou muito pouco. Gosto dele: acho que é um bom centroavante. Caberá à Juve avaliar, dependendo da disponibilidade, se deve ou não se esforçar para mantê-lo”, explicou Zoff sobre o ex-jogador da Fiorentina.