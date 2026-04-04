A temporada do Barcelona corre o risco de desmoronar após a lesão de Raphinha

Ronald Araújo pode ser o capitão oficial do Barça, mas Raphinha, que já assumiu repetidamente a braçadeira nesta temporada, é, sem dúvida, o verdadeiro líder da equipe.
Ele é tido na mais alta estima pelos veteranos no vestiário e também visto como um verdadeiro exemplo a ser seguido pelos jogadores mais jovens devido à sua dedicação, profissionalismo e à maneira notável como passou de uma figura secundária no Barcelona para o centro de todo o projeto.
Sua mera presença em campo, portanto, eleva todos ao seu redor — e é por isso que sua ausência de cinco semanas é um golpe tão duro para os blaugranas, que provavelmente nem terão Raphinha de volta para as semifinais da Liga dos Campeões, caso consigam passar pelo Atlético de Madrid.
Também não há garantia de que ele estará totalmente recuperado quando chegar o momento do último e potencialmente crucial Clássico da temporada, no fim de semana de 10 de maio.
O Barça está, é claro, em uma posição sólida na La Liga, com quatro pontos de vantagem sobre o Real Madrid, mas os Blancos começaram a encontrar um bom ritmo sob o comando de Álvaro Arbeloa, e Kylian Mbappé está de volta para impulsionar a busca do time pelo bicampeonato da Liga dos Campeões e da Primera División.
O Barça, por outro lado, foi privado de seu craque em um momento crucial da temporada e, como afirmou Victor, “a perda de Raphinha é uma das mais dolorosas que o Barça poderia sofrer neste momento”.
O atacante insiste que seu ex-clube ainda tem “recursos para lidar com a ausência dele”, mas é inegável que há uma chance de Raphinha se mostrar, mais uma vez, dolorosamente insubstituível.