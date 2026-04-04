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Raphinha Barcelona season risk GFXGOAL
Mark Doyle

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A temporada do Barcelona corre o risco de desmoronar após a lesão de Raphinha

Opinion
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Barcelona x Atlético de Madrid
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Raphinha
M. Rashford
H. Flick

Faltavam apenas alguns minutos para o fim do primeiro tempo do amistoso entre Brasil e França na semana passada quando Raphinha começou a sentir o que Carlo Ancelotti chamou de “leve desconforto” na coxa direita. No entanto, o simples fato de ele não ter voltado para o segundo tempo no Gillette Stadium colocou imediatamente a equipe médica do Barcelona em alerta máximo, e eles entraram em contato com o ponta imediatamente, na esperança de receber a garantia de que ele não havia agravado uma lesão que já o havia deixado de fora duas vezes nesta temporada.

Infelizmente para os blaugranas, os exames realizados imediatamente pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmaram mais uma lesão no tendão da coxa. “O jogador está voltando a Barcelona para iniciar o tratamento adequado”, dizia um comunicado divulgado pelo clube em 27 de março. “O tempo estimado de recuperação é de cinco semanas.”

Consequentemente, Raphinha ficará de fora de uma série crucial de partidas, incluindo uma trilogia potencialmente decisiva para a temporada contra o Atlético de Madrid, que começa com um confronto pelo campeonato no Metropolitano na noite de sábado, o que significa que agora há um risco muito real de que toda a campanha do Barcelona possa desmoronar completamente sem o que é, sem dúvida, seu jogador mais influente...

  • Villarreal CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    "É irritante"

    O presidente do Barcelona, Joan Laporta, ficou, como era de se esperar, furioso com a lesão inoportuna sofrida por Raphinha em um amistoso nos Estados Unidos.

    “É uma pena”, disse ele ao Mon Esport. “Temos que pedir à FIFA que elabore um calendário internacional que leve em conta as competições nas quais os grandes clubes estão envolvidos.

    "Não se pode culpar os jogadores, eles são profissionais e dão tudo de si pelo seu país. O problema é a agenda lotada nesta fase da temporada, quando estamos jogando por tudo. É revoltante!"

    Segundo relatos, o Barça pode ter direito a uma indenização nos termos do Programa de Proteção aos Clubes da FIFA, já que Raphinha deve ficar fora de ação por mais de um mês.

    No entanto, o pagamento estimado de € 144.000 é insignificante em comparação com o prêmio em dinheiro que o Barça corre o risco de perder se não conquistar a La Liga ou mesmo se não passar pelo Atlético nas quartas de final da Liga dos Campeões — nem serviria como qualquer tipo de consolo para o próprio jogador ou para seu técnico, Hansi Flick.

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  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-RAYO VALLECANOAFP

    "Muito irritado"

    O ex-atacante do Barcelona, Pau Victor, admitiu no início desta semana que ainda nem sequer havia entrado em contato com Raphinha porque “conhecendo-o, ele deve estar arrasado e realmente furioso”.

    Certamente, o momento em que a lesão ocorreu deve ter afetado muito o versátil ponta. Além do fato de que faltam pouco mais de dois meses para a Copa do Mundo, o que gera o receio de que Raphinha possa não estar totalmente em forma para o início da campanha do Brasil, ele também tem sido muito franco sobre o fato de estar determinado a conquistar a Liga dos Campeões com o Barcelona, encarando isso como uma espécie de “desafio pessoal”.

    O ex-jogador do Leeds United certamente não poderia ter feito muito mais para ajudar o Blaugrana a conquistar sua sexta Copa da Europa na temporada passada, com Raphinha terminando como artilheiro ex aequo do torneio, com 13 gols.

    Apesar dos problemas com lesões, ele também desempenhou um papel fundamental na classificação do Barça para as quartas de final nesta temporada, marcando dois gols e dando três assistências na impressionante goleada por 7 a 2 sobre o Newcastle no Camp Nou, na partida de volta, pouco antes da pausa para os jogos internacionais.

    Além disso, apenas três dias antes dessa exibição excepcional, Raphinha havia marcado três gols na goleada por 5 a 2 sobre o rival da La Liga, o Sevilla — o que só serve para ressaltar o quão bem ele estava jogando antes de seu mais recente problema no tendão.

  • FBL-EUR-C1-NEWCASTLE-BARCELONAAFP

    Rashford ao resgate?

    É claro que a indisponibilidade de Raphinha abre uma janela de oportunidade para os coadjuvantes do Barcelona, incluindo Marcus Rashford, e essa é uma oportunidade que não poderia ter surgido em melhor momento para o jogador da seleção inglesa.

    Ainda no final de janeiro, parecia quase certo que o Blaugrana exerceria a opção de contratar Rashford em caráter definitivo do Manchester United neste verão por € 30 milhões (£ 25 milhões/$ 32 milhões). Ele pode não ter sido titular em todos os jogos, mas contribuiu regularmente com gols e assistências, especialmente na Liga dos Campeões.

    No entanto, agora há relatos de que o Barça está explorando contratações alternativas para o verão, incluindo Abde Ezzalzouli, Jan Virgili e Victor Muñoz — e não é difícil entender o motivo.

    Já se passaram mais de dois meses desde que Rashford esteve diretamente envolvido em um gol pelo Barça, e ele nem sequer saiu do banco na partida de volta das oitavas de final contra o Newcastle.

    Apesar disso, o inglês continua sendo o substituto óbvio para Raphinha e, se se destacar na ausência do brasileiro, ele pode muito bem convencer os catalães a tornarem sua passagem de uma temporada definitiva.

  • RaphinhaGetty Images

    Não é a mesma equipe sem o Raphinha

    Rashford certamente tem talento para ajudar a preencher a lacuna deixada por Raphinha. Já vimos isso várias vezes nesta temporada, principalmente com os dois gols decisivos que ele marcou no St. James’ Park, lá em setembro, que realmente deram um novo impulso à sua carreira na Catalunha.

    Não é como se o Barcelona estivesse com falta de qualidade no ataque, já que Ferran Torres, Fermin Lopez e Dani Olmo também disputam vagas na linha de frente de Flick ao lado de Robert Lewandowski e Lamine Yamal, enquanto acredita-se que o técnico alemão também esteja considerando dar mais tempo de jogo ao sensacional Toni Fernandez, de 17 anos, nas próximas semanas.

    Apesar de todo o seu talento ofensivo, porém, o fato é que o Barcelona simplesmente não é o mesmo time sem Raphinha, como ficou provado repetidas vezes nos últimos oito meses.

    Os blaugranas perderam apenas sete jogos nesta temporada. Raphinha perdeu cinco deles devido a lesão e só estava em condições de jogar 28 minutos da derrota para o Chelsea na Liga dos Campeões, em Stamford Bridge.

  • FBL-EUR-C1-BARCELONA-COPENHAGENAFP

    "Aquele que pressiona"

    A importância de Raphinha para o Barcelona está, obviamente, ligada ao seu excelente desempenho.

    Embora tenha disputado apenas 31 partidas em todas as competições devido a problemas preocupantes nos tendões, o jogador de 29 anos continua sendo o segundo maior artilheiro do Blaugrana nesta temporada, com 19 gols, além de ter dado mais oito assistências.

    Do ponto de vista puramente ofensivo, portanto, ele fará muita falta, especialmente na série de três confrontos contra o Atlético.

    No entanto, como Flick destacou durante a crise de lesões do Barça na primeira metade da temporada 2025-26, o período em que Raphinha ficou fora de campo foi particularmente prejudicial “porque é ele quem pressiona” os adversários.

    Por sua própria admissão, porém, ele também nunca dá um momento de descanso aos companheiros.

    “Muitas vezes sinto que estou sendo um pouco insistente, talvez demais”, admitiu Raphinha no início desta temporada. “Há muitas ocasiões em que os outros jogadores acham que falo demais, que sou chato e que exijo demais deles.

    “Mas é assim que eu sou e exijo mais das pessoas que sei que podem dar muito mais. Alguém tem que fazer isso, e eu aceito essa responsabilidade.”

    E Raphinha está adorando seu papel como capitão de fato do Barcelona.

  • FC Barcelona v Atlético de Madrid - Copa Del ReyGetty Images Sport

    Insubstituível

    Ronald Araújo pode ser o capitão oficial do Barça, mas Raphinha, que já assumiu repetidamente a braçadeira nesta temporada, é, sem dúvida, o verdadeiro líder da equipe.

    Ele é tido na mais alta estima pelos veteranos no vestiário e também visto como um verdadeiro exemplo a ser seguido pelos jogadores mais jovens devido à sua dedicação, profissionalismo e à maneira notável como passou de uma figura secundária no Barcelona para o centro de todo o projeto.

    Sua mera presença em campo, portanto, eleva todos ao seu redor — e é por isso que sua ausência de cinco semanas é um golpe tão duro para os blaugranas, que provavelmente nem terão Raphinha de volta para as semifinais da Liga dos Campeões, caso consigam passar pelo Atlético de Madrid.

    Também não há garantia de que ele estará totalmente recuperado quando chegar o momento do último e potencialmente crucial Clássico da temporada, no fim de semana de 10 de maio.

    O Barça está, é claro, em uma posição sólida na La Liga, com quatro pontos de vantagem sobre o Real Madrid, mas os Blancos começaram a encontrar um bom ritmo sob o comando de Álvaro Arbeloa, e Kylian Mbappé está de volta para impulsionar a busca do time pelo bicampeonato da Liga dos Campeões e da Primera División.

    O Barça, por outro lado, foi privado de seu craque em um momento crucial da temporada e, como afirmou Victor, “a perda de Raphinha é uma das mais dolorosas que o Barça poderia sofrer neste momento”.

    O atacante insiste que seu ex-clube ainda tem “recursos para lidar com a ausência dele”, mas é inegável que há uma chance de Raphinha se mostrar, mais uma vez, dolorosamente insubstituível.

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