A temporada do Barcelona corre o risco de desmoronar após a lesão de Raphinha

O presidente do Barcelona, Joan Laporta, ficou, como era de se esperar, furioso com a lesão inoportuna sofrida por Raphinha em um amistoso nos Estados Unidos.

“É uma pena”, disse ele ao Mon Esport. “Temos que pedir à FIFA que elabore um calendário internacional que leve em conta as competições nas quais os grandes clubes estão envolvidos.

"Não se pode culpar os jogadores, eles são profissionais e dão tudo de si pelo seu país. O problema é a agenda lotada nesta fase da temporada, quando estamos jogando por tudo. É revoltante!"

Segundo relatos, o Barça pode ter direito a uma indenização nos termos do Programa de Proteção aos Clubes da FIFA, já que Raphinha deve ficar fora de ação por mais de um mês.

No entanto, o pagamento estimado de € 144.000 é insignificante em comparação com o prêmio em dinheiro que o Barça corre o risco de perder se não conquistar a La Liga ou mesmo se não passar pelo Atlético nas quartas de final da Liga dos Campeões — nem serviria como qualquer tipo de consolo para o próprio jogador ou para seu técnico, Hansi Flick.