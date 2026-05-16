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A temporada de Paul Pogba termina em decepção, já que o meio-campista não participa da última partida do Mônaco na temporada
Lesão é um duro golpe para a estrela do Mônaco
Pogba ficará de fora da última partida do Mônaco na Ligue 1 da temporada 2025-26, após ter sido excluído da lista de convocados para o confronto contra o Estrasburgo neste domingo. O meio-campista de 33 anos, que tem enfrentado dificuldades para manter uma boa forma física ao longo da temporada, está atualmente afastado dos gramados devido a uma lesão na coxa, que se revelou grave o suficiente para impedir sua participação na última partida da temporada.
O jogador da seleção francesa, que se juntou ao Mônaco no verão de 2025 após cumprir sua suspensão por um teste de doping positivo, conseguiu atuar em três das seis partidas anteriores do clube no campeonato, mostrando lampejos da qualidade que outrora o tornou o jogador mais caro do mundo. No entanto, este último revés físico significa que ele encerra a campanha nacional com apenas seis partidas disputadas no total, um número que reflete um período difícil para o campeão da Copa do Mundo, agora que ele entra no crepúsculo de sua carreira.
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Lista extensa de ausências para Pocognoli
O técnico do Mônaco, Sébastien Pocognoli, enfrenta uma grande dor de cabeça na hora de escalar o time enquanto se prepara para a visita ao Stade de la Meinau. Pogba está longe de ser o único nome de destaque ausente da delegação, já que o clube do Principado enfrenta uma crise de lesões que devastou o núcleo do elenco principal no pior momento possível.
Além do francês, o Mônaco não poderá contar com Eric Dier, Kassoum Ouattara, Caio Henrique e Vanderson. O setor criativo também está enfraquecido, com Aleksandr Golovin e Stanis Idumbo indisponíveis para a partida. Essa falta de profundidade deixa Pocognoli com opções limitadas ao tentar superar um difícil obstáculo final fora de casa.
A classificação para as competições europeias está em jogo
Apesar da longa lista de lesões, a aposta continua alta para o Mônaco, que continua lutando por uma vaga na Liga Conferência da próxima temporada. O clube ocupa atualmente a sétima posição na tabela, com 54 pontos, apenas dois pontos atrás do sexto colocado, o Marselha, e garantir uma vitória contra o Estrasburgo é essencial para manter vivas as esperanças de disputar competições europeias na temporada 2026-27.
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Confirmada a lista completa de convocados para a viagem a Estrasburgo
A lista de convocados do Mônaco para o confronto deste domingo à noite é a seguinte: Lukas Hradecky, Philipp Kohn, Yann Lienard - Wout Faes, Thilo Kehrer, Christian Mawissa, Samuel Nibombe, Jordan Teze - Maghnes Akliouche, Aladji Bamba, Pape Cabral, Lamine Camara, Mamadou Coulibaly, Ilane Touré, Denis Zakaria - Simon Adingra, Folarin Balogun, Mika Biereth, Paris Brunner, Ansu Fati, Oumar Konate.