A temporada de Paul Pogba termina em decepção, já que o meio-campista não participa da última partida do Mônaco na temporada

Pogba ficará de fora da última partida do Mônaco na Ligue 1 da temporada 2025-26, após ter sido excluído da lista de convocados para o confronto contra o Estrasburgo neste domingo. O meio-campista de 33 anos, que tem enfrentado dificuldades para manter uma boa forma física ao longo da temporada, está atualmente afastado dos gramados devido a uma lesão na coxa, que se revelou grave o suficiente para impedir sua participação na última partida da temporada.

O jogador da seleção francesa, que se juntou ao Mônaco no verão de 2025 após cumprir sua suspensão por um teste de doping positivo, conseguiu atuar em três das seis partidas anteriores do clube no campeonato, mostrando lampejos da qualidade que outrora o tornou o jogador mais caro do mundo. No entanto, este último revés físico significa que ele encerra a campanha nacional com apenas seis partidas disputadas no total, um número que reflete um período difícil para o campeão da Copa do Mundo, agora que ele entra no crepúsculo de sua carreira.