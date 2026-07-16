"Sei que a equipe está muito satisfeita com o Gabi (o companheiro de equipe Gabriel Bortoleto, nota da redação) e comigo. Estamos apenas começando. Este é nosso primeiro ano como equipe", disse Hülkenberg na quinta-feira, antes do Grande Prêmio da Bélgica: "Além disso, os contratos são muito claros."
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A temporada de F1 de 2026 acontecerá sem nenhum piloto alemão? Futuro de Nico Hülkenberg na Audi já foi decidido
Recentemente, surgiram especulações de que o piloto da Williams, Carlos Sainz, poderia correr pela Audi a partir de 2027. Hülkenberg descartou isso como “o típico alvoroço de verão na Fórmula 1”. “Acho que a vaga de piloto reserva está aberta, mas duvido que ele tenha interesse”, disse Hülkenberg em Spa-Francorchamps: “Para mim, não há dúvidas.”
Depois de assinar um “contrato de vários anos” em 2024, Hülkenberg já corria pela Sauber, antiga equipe da Audi, em 2025. Em 2026, a equipe alemã de fábrica entrou definitivamente na Fórmula 1. 2027 seria o terceiro ano do contrato de Hülkenberg.
O chefe de equipe Mattia Binotto dá seu apoio a Nico Hülkenberg
Recentemente, o chefe de equipe Mattia Binotto já havia dado apoio ao seu piloto. “Nico continua com muita adrenalina no sangue. Ele está concentrado, é consistente e ainda parece um piloto jovem. As coisas estão indo bem para ele e estamos muito felizes com isso”, disse o italiano há duas semanas, em Silverstone.
Nesta temporada, Hülkenberg ainda não marcou pontos — em parte devido ao seu carro. Em quatro das nove corridas disputadas até agora, o piloto de 38 anos nem chegou à linha de chegada.
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