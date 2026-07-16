A temporada de F1 de 2026 acontecerá sem nenhum piloto alemão? Futuro de Nico Hülkenberg na Audi já foi decidido

Recentemente, surgiram especulações de que o piloto da Williams, Carlos Sainz, poderia correr pela Audi a partir de 2027. Hülkenberg descartou isso como “o típico alvoroço de verão na Fórmula 1”. “Acho que a vaga de piloto reserva está aberta, mas duvido que ele tenha interesse”, disse Hülkenberg em Spa-Francorchamps: “Para mim, não há dúvidas.”

Depois de assinar um “contrato de vários anos” em 2024, Hülkenberg já corria pela Sauber, antiga equipe da Audi, em 2025. Em 2026, a equipe alemã de fábrica entrou definitivamente na Fórmula 1. 2027 seria o terceiro ano do contrato de Hülkenberg.