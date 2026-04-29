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A temporada de Dominic Solanke pode ter CHEGADO AO FIM, já que o Tottenham enfrenta mais um grande revés devido a uma lesão na luta contra o rebaixamento
Lesão no tendão da coxa para Solanke
Surgiram dúvidas quanto à participação de Solanke na reta final decisiva do Tottenham na Premier League devido à lesão no tendão da coxa que sofreu contra o Wolves. Segundo o The Telegraph, os primeiros exames sugerem que o atacante pode ter sofrido uma lesão de grau dois no tendão da coxa, cuja recuperação pode levar de três a oito semanas. Isso abre a possibilidade assustadora de Solanke se juntar à lista de jogadores do Spurs que não voltarão a jogar nesta temporada, embora o clube, ameaçado pelo rebaixamento, ainda não tenha confirmado a gravidade da lesão.
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A lista de lesionados continua a aumentar
Apesar de ter vencido sua primeira partida do campeonato de 2026 contra o Wolves, o Spurs continua na zona de rebaixamento, dois pontos atrás do West Ham United. Xavi Simons ficará fora pelo resto da temporada e deve ficar afastado por pelo menos sete meses após sofrer uma lesão no ligamento cruzado anterior na partida contra o Wolves e ser submetido a uma cirurgia, o que significa que é improvável que ele volte a jogar antes de dezembro.
Além de Simons e das dúvidas sobre Solanke, De Zerbi já está sem Mohammed Kudus, Dejan Kulusevski, Wilson Odobert e Cristian Romero pelo resto da temporada. James Maddison também ainda aguarda seus primeiros minutos após retornar aos treinos após um ano afastado devido a duas lesões no joelho, deixando o elenco com pouquíssimas opções para as batalhas que se aproximam.
De Zerbi enfrenta um dilema na escolha do time
De Zerbi abordará a condição física de Solanke na coletiva de imprensa desta sexta-feira e, sem dúvida, espera que o jogador de 28 anos possa desempenhar um papel ativo na reta final do campeonato.
Os quatro últimos jogos do Tottenham serão contra o Aston Villa no domingo, o Leeds United, o Chelsea e o Everton. Perder mais um atacante para qualquer uma dessas partidas seria um revés significativo para De Zerbi. O jogo contra o Chelsea foi remarcado para terça-feira, 19 de maio, devido à participação do clube de Stamford Bridge na final da FA Cup no sábado, 16 de maio.
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Sonhos da Copa do Mundo em risco
Uma lesão que encerrasse a temporada agora também seria um duro golpe para as esperanças de Solanke de ir à Copa do Mundo com a Inglaterra como reserva de Harry Kane. Diz-se que o atacante estava na disputa por uma vaga na seleção de Thomas Tuchel, mas uma longa ausência forçaria o técnico alemão a procurar outras opções.