A temporada de Dominic Solanke pode ter CHEGADO AO FIM, já que o Tottenham enfrenta mais um grande revés devido a uma lesão na luta contra o rebaixamento

Apesar de ter vencido sua primeira partida do campeonato de 2026 contra o Wolves, o Spurs continua na zona de rebaixamento, dois pontos atrás do West Ham United. Xavi Simons ficará fora pelo resto da temporada e deve ficar afastado por pelo menos sete meses após sofrer uma lesão no ligamento cruzado anterior na partida contra o Wolves e ser submetido a uma cirurgia, o que significa que é improvável que ele volte a jogar antes de dezembro.

Além de Simons e das dúvidas sobre Solanke, De Zerbi já está sem Mohammed Kudus, Dejan Kulusevski, Wilson Odobert e Cristian Romero pelo resto da temporada. James Maddison também ainda aguarda seus primeiros minutos após retornar aos treinos após um ano afastado devido a duas lesões no joelho, deixando o elenco com pouquíssimas opções para as batalhas que se aproximam.