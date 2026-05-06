A suspensão de Gianluca Prestianni por homofobia foi estendida mundialmente pela FIFA, e o ponta do Benfica e da Argentina corre o risco de perder jogos decisivos da Copa do Mundo

Caso Prestianni seja convocado para a seleção final da Argentina de Lionel Scaloni para a Copa do Mundo de 2026, ele seria obrigado a ficar de fora dos jogos de estreia da fase de grupos contra a Argélia e a Áustria. O ponta foi convocado pelos campeões mundiais para a seleção de março, para os amistosos contra a Mauritânia e a Zâmbia, após ter feito sua estreia na seleção principal em novembro de 2025.

Embora o número total seja de seis jogos, três deles estão sujeitos a um período probatório de dois anos. Tendo já perdido a partida de volta da Liga dos Campeões contra o Real Madrid enquanto cumpria uma suspensão provisória, o jogador ainda tem dois jogos de suspensão ativos a cumprir. Ele continua elegível para o amistoso da Argentina contra Honduras antes da Copa do Mundo, já que o “efeito mundial” visa especificamente partidas oficiais, enquanto a suspensão não se aplica aos jogos restantes do Benfica nesta temporada.