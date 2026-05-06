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A suspensão de Gianluca Prestianni por homofobia foi estendida mundialmente pela FIFA, e o ponta do Benfica e da Argentina corre o risco de perder jogos decisivos da Copa do Mundo
A FIFA aplica suspensão global ao ponta do Benfica
A Comissão Disciplinar da FIFA confirmou que acatará o pedido da UEFA para que a atual suspensão de Prestianni seja aplicada em todas as instâncias do futebol. Na quarta-feira, um porta-voz da FIFA declarou, segundo o The Athletic: “A Comissão Disciplinar da FIFA decidiu estender a suspensão de seis partidas imposta pela UEFA ao jogador do SL Benfica, Gianluca Prestianni, para que tenha efeito mundial.”
As consequências dessa decisão são significativas tanto para o clube quanto para a seleção. Embora a suspensão de seis partidas fosse originalmente restrita às competições organizadas pela UEFA, a extensão global significa que o jogador de 20 anos agora está inelegível para ser convocado em jogos oficiais da FIFA, incluindo a próxima Copa do Mundo na América do Norte.
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Consequências da Copa do Mundo pairam sobre o argentino
Caso Prestianni seja convocado para a seleção final da Argentina de Lionel Scaloni para a Copa do Mundo de 2026, ele seria obrigado a ficar de fora dos jogos de estreia da fase de grupos contra a Argélia e a Áustria. O ponta foi convocado pelos campeões mundiais para a seleção de março, para os amistosos contra a Mauritânia e a Zâmbia, após ter feito sua estreia na seleção principal em novembro de 2025.
Embora o número total seja de seis jogos, três deles estão sujeitos a um período probatório de dois anos. Tendo já perdido a partida de volta da Liga dos Campeões contra o Real Madrid enquanto cumpria uma suspensão provisória, o jogador ainda tem dois jogos de suspensão ativos a cumprir. Ele continua elegível para o amistoso da Argentina contra Honduras antes da Copa do Mundo, já que o “efeito mundial” visa especificamente partidas oficiais, enquanto a suspensão não se aplica aos jogos restantes do Benfica nesta temporada.
O confronto envolvendo Vinicius Júnior explicado
A polêmica tem origem em um incidente ocorrido em 17 de fevereiro, durante a partida de ida da repescagem das oitavas de final da Liga dos Campeões, no Estádio da Luz. Vinícius, do Real Madrid, alegou ter sido vítima de insultos racistas por parte do argentino, o que levou o árbitro François Letexier a interromper a partida por oito minutos e acionar o protocolo antidiscriminação da FIFA.
Prestianni negou consistentemente as acusações de racismo, divulgando uma declaração que dizia: “Quero esclarecer que em nenhum momento dirigi insultos racistas a Vini Jr, que infelizmente interpretou mal o que achou ter ouvido. Nunca fui racista com ninguém e lamento as ameaças que recebi dos jogadores do Real Madrid.”
Apesar de sua defesa, a investigação da UEFA resultou em uma sanção por “conduta discriminatória (ou seja, homofóbica)”.
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Regulamentos da UEFA e possíveis repercussões adicionais
Tem havido alguma controvérsia quanto à duração da suspensão, já que as diretrizes da UEFA normalmente determinam uma suspensão mínima de 10 partidas para aqueles que insultam a dignidade humana de uma pessoa com base na cor da pele, raça, religião, origem étnica, gênero ou orientação sexual. A UEFA se recusou a comentar por que o Órgão de Controle, Ética e Disciplina (CEDB) aplicou apenas uma pena de seis partidas, em vez do mínimo padrão.
Por enquanto, Prestianni enfrenta um longo caminho até a reabilitação, sob o olhar atento das instâncias dirigentes. Qualquer nova infração de conduta durante seu período de dois anos de liberdade condicional acionaria imediatamente a suspensão de três partidas, o que poderia representar mais um golpe em sua carreira, tanto no Benfica quanto na seleção argentina.