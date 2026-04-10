O técnico do Chelsea confirmou que Fernández cumprirá o restante de sua suspensão de duas partidas neste fim de semana. O campeão da Copa do Mundo foi punido após a divulgação de uma entrevista na qual ele expressou o desejo de morar na capital espanhola, uma declaração amplamente interpretada como uma insinuação de uma possível transferência para o Real Madrid.

O meio-campista já perdeu a goleada de 7 a 0 do Blues sobre o Port Vale, cumprindo a primeira partida de sua suspensão. Apesar do alto risco da próxima partida em Stamford Bridge, Rosenior mantém sua posição em relação à disciplina do clube e aos valores que espera que seu elenco defenda durante um período crucial da temporada.