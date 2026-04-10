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A suspensão de Enzo Fernández pelo Chelsea mantém-se, já que Liam Rosenior descarta seu retorno contra o Man City, apesar das conversas de "paz" e do pedido de desculpas do meio-campista
Sancção interna mantida
O técnico do Chelsea confirmou que Fernández cumprirá o restante de sua suspensão de duas partidas neste fim de semana. O campeão da Copa do Mundo foi punido após a divulgação de uma entrevista na qual ele expressou o desejo de morar na capital espanhola, uma declaração amplamente interpretada como uma insinuação de uma possível transferência para o Real Madrid.
O meio-campista já perdeu a goleada de 7 a 0 do Blues sobre o Port Vale, cumprindo a primeira partida de sua suspensão. Apesar do alto risco da próxima partida em Stamford Bridge, Rosenior mantém sua posição em relação à disciplina do clube e aos valores que espera que seu elenco defenda durante um período crucial da temporada.
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Rosenior revela pedido de desculpas "sincero" do meio-campista
Em declarações à imprensa antes do confronto com o City, Rosenior revelou que manteve várias conversas com o ex-jogador do Benfica para resolver a situação. “Tive uma conversa muito boa; conversei três ou quatro vezes com o Enzo. Ele pediu desculpas a mim e ao clube, e vamos tratar disso depois do grande jogo de domingo”, explicou o técnico do Chelsea.
O técnico fez questão de enfatizar que, embora o erro tenha sido significativo, ele não acredita que isso defina Fernández como pessoa. “É uma conversa séria sobre algo muito sério para o Enzo. Eu disse, a cada passo desse caminho, que não estou questionando o caráter do Enzo, não estou questionando quem ele é como pessoa. Acredito que as pessoas cometem erros e não se pode exagerar na punição pelo erro”, acrescentou.
Priorizar a cultura em detrimento do talento individual
A decisão de deixar de fora um dos jogadores mais caros do clube para uma partida contra os candidatos ao título causou espanto, mas Rosenior insiste que construir uma cultura de equipe coesa é mais importante do que atender às necessidades individuais. Atualmente, ele está focado em levar o clube de volta às vagas da Liga dos Campeões nas últimas sete partidas da temporada.
“O futebol é um esporte coletivo. Não se trata de indivíduos. Não se trata de dar um tiro no próprio pé”, afirmou Rosenior quando questionado sobre o impacto da suspensão. “Existem certos valores e culturas nos quais acredito, nos quais este clube acredita, que tornam a equipe mais forte se você acertar nisso. Aplicamos uma punição. Tomamos uma decisão, eu tomei uma decisão, e o que eu quero do Enzo é que ele siga em frente a partir daqui e tenha uma carreira brilhante.”
- AFP
A onda de lesões se agrava para os Blues
Fernandez se junta a uma longa lista de ausências, que inclui Filip Jorgensen, Levi Colwill, Reece James, Trevoh Chalobah e Jamie Gittens — enquanto o time do oeste de Londres, bastante enfraquecido, se prepara para o desafio contra a equipe de Pep Guardiola. Confirmando a suspensão contínua do meio-campista, Rosenior insistiu na necessidade de foco total durante esta reta final crucial, afirmando: “Não, ele não vai jogar no domingo. Mas espero que, depois disso, ele seja uma peça fundamental do grupo daqui para frente.” Embora tenha observado que ainda há “obstáculos” a superar, o técnico alertou que sua equipe não pode se dar ao luxo de cometer erros contra um adversário de elite como esse.