AFP
Traduzido por
A surpreendente substituição precoce de Mason Greenwood foi explicada pelo técnico do Marselha, Habib Beye, após o “fantástico” gol da vitória do craque na partida da Ligue 1 contra o Toulouse
Reorganização tática após o primeiro gol
O momento decisivo da partida aconteceu no início do primeiro tempo, quando Greenwood mostrou sua precisão. Aproveitando um passe preciso de Igor Paixão, o atacante inglês chutou com precisão no ângulo superior. Esse finalização instintiva destacou sua habilidade de classe mundial e justificou sua posição inicial, dando ao Marselha uma vantagem crucial.
No entanto, a temperatura emocional da partida aumentou gradualmente, mudando o panorama tático. Greenwood se viu envolvido em um confronto acalorado com Aron Donnum, do Toulouse, resultando em um cartão amarelo para o ex-jogador do Manchester United. Beye agiu rapidamente, claramente preocupado que o temperamento de seu jogador pudesse levar a uma punição mais severa.
- AFP
Gerenciando o risco de um cartão vermelho
Expandindo sobre a surpreendente decisão de substituir Greenwood por Amine Gouiri logo após a marca de meia hora, Beye admitiu aos repórteres que o cartão amarelo mudou fundamentalmente seu plano de jogo. Ele não estava disposto a ver seu time reduzido a dez jogadores enquanto defendia uma vantagem mínima fora de casa, optando por priorizar a estabilidade defensiva em detrimento do brilhantismo individual.
“Houve uma confusão em que ele recebeu um cartão amarelo e, como Mason é um jogador instintivo, eu não queria que ficássemos com dez jogadores naquela partida”, explicou Beye durante a coletiva de imprensa pós-jogo. Ele enfatizou que a substituição foi proativa, acrescentando: “Foi uma precaução que tomei naquele momento”. Essa abordagem cautelosa garantiu que o Marselha mantivesse a paridade numérica sob pressão.
Estratégia posicional para a linha de ataque
Antes do incidente disciplinar forçá-lo a agir, Beye tinha uma visão específica para o papel de Greenwood contra a defesa adversária.
“Coloquei Mason como atacante, mas queria que ele viesse e fixasse o zagueiro central esquerdo e Methalie, para dar espaço a Quinten Timber e Timothy Weah”, observou. Reconhecendo as tendências naturais do jogador, ele acrescentou: “Eu sabia que Mason não era um jogador que ficava no eixo”. Essa fluidez valeu a pena inicialmente, mas o cartão amarelo exigiu uma adaptação imediata.
- AFP
Vingando a derrota na copa e a rotação
A substituição aos 66 minutos também representou uma oportunidade valiosa para integrar Gouiri de volta ao time titular. Retornando de lesão, o jogador da seleção argelina precisava recuperar a forma física. “Planejamos dar 30 minutos para Amine, para que ele pudesse voltar. Ele fez dois dias de treino de alta intensidade, o que é muito bom”, revelou Beye.
Concluindo sua avaliação, o técnico afirmou: “Gerenciamos bem aquele momento. Mason marcou um gol fantástico para nós e acho que foi uma vitória do grupo”. As mudanças táticas funcionaram perfeitamente, e o Marselha recuperou a terceira posição na tabela do campeonato. Crucialmente, a vitória conquistada com muito esforço vingou a decepção na Copa da França, após a derrota para o Toulouse na disputa de pênaltis na última quarta-feira.
Publicidade