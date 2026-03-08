A surpreendente substituição precoce de Mason Greenwood foi explicada pelo técnico do Marselha, Habib Beye, após o “fantástico” gol da vitória do craque na partida da Ligue 1 contra o Toulouse

O momento decisivo da partida aconteceu no início do primeiro tempo, quando Greenwood mostrou sua precisão. Aproveitando um passe preciso de Igor Paixão, o atacante inglês chutou com precisão no ângulo superior. Esse finalização instintiva destacou sua habilidade de classe mundial e justificou sua posição inicial, dando ao Marselha uma vantagem crucial.

No entanto, a temperatura emocional da partida aumentou gradualmente, mudando o panorama tático. Greenwood se viu envolvido em um confronto acalorado com Aron Donnum, do Toulouse, resultando em um cartão amarelo para o ex-jogador do Manchester United. Beye agiu rapidamente, claramente preocupado que o temperamento de seu jogador pudesse levar a uma punição mais severa.