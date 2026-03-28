A surpreendente decisão de Julian Nagelsmann dá frutos imediatos — Lennart Karl deixa sua primeira marca na seleção alemã

Contra a Suíça, ficou logo claro o quanto a seleção alemã havia se concentrado nas jogadas ensaiadas. Já o primeiro gol alemão resultou de uma jogada excelentemente ensaiada: o escanteio pela esquerda foi cobrado curto para Joshua Kimmich, que, sem sequer tentar se virar em direção ao gol, recuou a bola para Florian Wirtz. Wirtz recebeu a bola na linha lateral e cruzou com precisão para o segundo poste, onde Jonathan Tah se desmarcou de Silvan Widmer e marcou de cabeça, empatando o jogo em 1 a 1. “Quando se faz tudo rápido e se reage rapidamente, pega-se o adversário desprevenido. Isso é o mais difícil de se defender”, elogiou o ex-técnico do BVB, Edin Terzic, à RTL após a partida.

O gol que colocou a Alemanha na frente por 3 a 2, marcado por Wirtz — que fez provavelmente sua melhor partida com a camisa da seleção e participou diretamente dos quatro gols alemães —, também saiu de uma jogada ensaiada. Serge Gnabry cobrou mais uma vez um escanteio curto para Wirtz, que ficou totalmente livre da defesa suíça, deu um passo diagonal em direção ao gol e mandou a bola com um belo chute da entrada da área no canto oposto.

Mas mesmo as jogadas ensaiadas que não resultaram em gols tiveram impacto. Sobretudo os escanteios de Kimmich chegavam com frequência de forma perigosa e incômoda para o goleiro Gregor Kobel na primeira trave.

Essa força recém-descoberta não surgiu do nada: há poucas semanas, a seleção alemã reforçou-se com o holandês Alfred Schreuder, que Nagelsmann já conhece desde o tempo em que trabalharam juntos no TSG Hoffenheim. O objetivo era dar mais liberdade ao treinador de jogadas ensaiadas, Mads Buttgereit, para que ele pudesse se concentrar totalmente nessa tarefa específica: “Optamos por ele como especialista adicional para que Mads Buttgereit possa se concentrar totalmente nas jogadas de bola parada durante os treinos. Esperamos que as jogadas de bola parada tenham uma importância ainda maior nesta Copa do Mundo. Por isso, queremos dar ainda mais ênfase a elas nos treinos e na preparação”, explicou Nagelsmann. Um sucesso total.