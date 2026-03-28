A seleção alemã concluiu com sucesso o primeiro dos dois amistosos de preparação para a Copa do Mundo. Uma medida surpreendente do técnico Julian Nagelsmann, em particular, surtiu efeito imediato na vitória por 4 a 3 sobre a Suíça. Enquanto o ataque e o estreante Lennart Karl conseguiram convencer, a defesa continua sendo a maior fonte de preocupação.
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A surpreendente decisão de Julian Nagelsmann dá frutos imediatos — Lennart Karl deixa sua primeira marca na seleção alemã
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Contra a Suíça, ficou logo claro o quanto a seleção alemã havia se concentrado nas jogadas ensaiadas. Já o primeiro gol alemão resultou de uma jogada excelentemente ensaiada: o escanteio pela esquerda foi cobrado curto para Joshua Kimmich, que, sem sequer tentar se virar em direção ao gol, recuou a bola para Florian Wirtz. Wirtz recebeu a bola na linha lateral e cruzou com precisão para o segundo poste, onde Jonathan Tah se desmarcou de Silvan Widmer e marcou de cabeça, empatando o jogo em 1 a 1. “Quando se faz tudo rápido e se reage rapidamente, pega-se o adversário desprevenido. Isso é o mais difícil de se defender”, elogiou o ex-técnico do BVB, Edin Terzic, à RTL após a partida.
O gol que colocou a Alemanha na frente por 3 a 2, marcado por Wirtz — que fez provavelmente sua melhor partida com a camisa da seleção e participou diretamente dos quatro gols alemães —, também saiu de uma jogada ensaiada. Serge Gnabry cobrou mais uma vez um escanteio curto para Wirtz, que ficou totalmente livre da defesa suíça, deu um passo diagonal em direção ao gol e mandou a bola com um belo chute da entrada da área no canto oposto.
Mas mesmo as jogadas ensaiadas que não resultaram em gols tiveram impacto. Sobretudo os escanteios de Kimmich chegavam com frequência de forma perigosa e incômoda para o goleiro Gregor Kobel na primeira trave.
Essa força recém-descoberta não surgiu do nada: há poucas semanas, a seleção alemã reforçou-se com o holandês Alfred Schreuder, que Nagelsmann já conhece desde o tempo em que trabalharam juntos no TSG Hoffenheim. O objetivo era dar mais liberdade ao treinador de jogadas ensaiadas, Mads Buttgereit, para que ele pudesse se concentrar totalmente nessa tarefa específica: “Optamos por ele como especialista adicional para que Mads Buttgereit possa se concentrar totalmente nas jogadas de bola parada durante os treinos. Esperamos que as jogadas de bola parada tenham uma importância ainda maior nesta Copa do Mundo. Por isso, queremos dar ainda mais ênfase a elas nos treinos e na preparação”, explicou Nagelsmann. Um sucesso total.
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A estreia bem-sucedida de Lennart Karl pela seleção alemã principal
Basta olhar para o placar e para os quatro gols marcados para constatar que o ataque da seleção alemã teve um dia excelente. Além da atuação de nível mundial de Wirtz, também se destacou a estreia de Lennart Karl na seleção principal. Nos limitados 28 minutos em que esteve em campo, o jogador de 18 anos demonstrou de forma impressionante que tem todo o direito de estar na equipe.
Contra os suíços, o jovem do Bayern atuou destemido e imperturbável, avançando com velocidade pela lateral direita e criando perigo repetidamente com cruzamentos na área adversária. Leon Goretzka não conseguiu aproveitar a primeira assistência de Karl, mas a segunda resultou, aos 86 minutos, no gol de Wirtz que selou o 4 a 3.
Os números também destacam a estreia bem-sucedida de Karl: com três assistências para gol, ele foi o segundo melhor alemão, atrás apenas de Wirtz (cinco). Além disso, em seu curto tempo em campo, ele teve 31 toques na bola e acertou 18 de 20 passes para um companheiro – nove deles no último terço do campo.
A ascensão meteórica de Karl nesta temporada continua, portanto. Apenas em novembro ele havia comemorado sua estreia pela seleção sub-21 e se destacado no FC Bayern como um jogador com um grande futuro. Com atuações como essas, ele pode também esperar por minutos em campo na Copa do Mundo.
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Matthäus: "Hoje não gostei do Schlotterbeck"
No entanto, nem tudo correu como se esperava. Por mais forte e eficiente que tenha sido o ataque, a defesa mostrou-se vulnerável. Sobretudo os zagueiros centrais Nico Schlotterbeck e Jonathan Tah não tiveram um bom dia. Schlotterbeck esteve envolvido em dois gols sofridos com dois passes errados de tirar o fôlego, enquanto Tah perdeu a disputa decisiva no segundo gol sofrido contra Breel Embolo. Depois disso, Tah não cometeu mais erros graves, mas Schlotterbeck continuou propenso a falhas.
“Hoje, não gostei muito do Schlotterbeck. Ele cometeu muitos erros nos passes; inclusive nos dois primeiros gols, seus dois passes resultaram em gols sofridos. É claro que todo mundo tem um jogo assim de vez em quando”, disse o especialista Lothar Matthäus na RTL.
O maior vencedor entre os zagueiros centrais foi, portanto, Antonio Rüdiger, que agora pode pressionar fortemente a dupla titular. Matthäus também vê dessa forma: “Rüdiger vai atacar, esse é o jeito dele. Ele tem grande qualidade. É bom para um técnico ter essa opção. Temos alguns jogadores que pressionam os dois lá atrás.”
A maneira como os gols sofridos aconteceram não foi nenhuma surpresa. Isso lembrou um pouco a derrota por 1 a 2 para o Japão na Copa do Mundo no Catar: muita posse de bola, a equipe dominando o jogo, mas lá atrás parecia que cada ataque acabava em gol. O jogo contra a Suíça foi semelhante, apesar de a Suíça ter ficado claramente atrás na maioria das estatísticas (0,59 : 2,63 xGoals, 7 : 22 chutes, 3 : 9 chutes a gol, 1 : 8 grandes chances, 3 : 17 chutes na área). No entanto, o resultado parece bastante equilibrado.
“Não defendemos tão bem em algumas situações. Na pressão alta, sim, mas na defesa, às vezes, fomos passivos demais. O terceiro gol foi um chute sem preparação, ele mandou de primeira no canto”, explicou Nagelsmann. Esse problema precisa ser resolvido rapidamente para evitar um déjà vu do Japão na Copa do Mundo.