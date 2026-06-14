A Suécia volta à Copa do Mundo após oito anos: com a estrela Gyokeres, pode repetir a façanha de Rússia 2018

Oito anos depois da última participação, a Suécia volta à Copa do Mundo. Os escandinavos, que em 2018 se classificaram ao eliminar a Itália na repescagem, chegam à competição com um elenco de alto nível, liderado pelo craque Viktor Gyokeres, decisivo na repescagem contra a Polônia, e pelo companheiro de ataque Isak.

Os pressupostos para um bom desempenho estão presentes, embora não seja fácil repetir a façanha de anos atrás, quando a Suécia terminou em primeiro lugar no grupo, à frente do México, da Coreia do Sul e da Alemanha, derrotou a Suíça nas oitavas de final antes de ser eliminada nas quartas, assim como a Inglaterra. Era a Suécia de Forsberg, Berg e Lindelöf, presente também este ano na defesa.

Caberá a Gyokeres tentar liderar a Suécia, que volta a disputar a competição de futebol mais prestigiada oito anos após sua última participação na Rússia, a partir da estreia desta noite contra a Tunísia.



