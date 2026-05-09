Pedro Sousa, diretor da emissora Correio da Manhã Rádio, afirmou no programa de TV “Liga NOW” que os dois principais clubes de Lisboa, Sporting e Benfica, demonstram interesse em Palhinha.
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A sua transferência deve ser uma "prioridade absoluta"! Dois grandes clubes teriam entrado em contato com o João Palhinha, do Bayern de Munique
Embora o Benfica tenha feito consultas sobre uma possível transferência no verão, segundo Sousa, o retorno de Palhinha ao Sporting teria até mesmo “prioridade absoluta”. O jogador de 30 anos deseja voltar a Portugal para poder morar perto dos filhos.
Palhinha está atualmente emprestado pelo Bayern de Munique ao Tottenham Hotspur. Numa temporada difícil para o time londrino, ele foi por muito tempo um dos jogadores mais consistentes. Seu futuro, no entanto, é incerto.
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O Tottenham tem uma opção de compra sobre João Palhinha
Em 2024, a pedido do ex-técnico Thomas Tuchel, Palhinha foi transferido do Fulham para o Bayern de Munique por 51 milhões de euros. O problema: quando ele chegou, Tuchel já havia se despedido do clube. Sob o comando de Vincent Kompany, Palhinha desempenhou apenas um papel secundário, razão pela qual, após uma temporada, retornou a Londres por empréstimo. O Tottenham pagou uma taxa de empréstimo de cinco milhões de euros e garantiu, além disso, uma opção de compra no valor de 25 milhões.
O início da temporada foi animador: até novembro, Palhinha era titular e até marcava gols regularmente, com o Tottenham disputando as primeiras posições na Premier League e na Liga dos Campeões. No entanto, com a dramática queda de rendimento, Palhinha perdeu a vaga de titular e passou a ser um jogador de rodízio.
“É claro que, no momento, a situação em seu clube é difícil de maneira geral. Mas João é um lutador”, disse o diretor esportivo do Bayern, Christoph Freund, em meados de abril. Devido à incerteza sobre em qual liga o clube disputará a próxima temporada, Freund enfatizou que atualmente é “difícil dizer algo concreto sobre o futuro dele”: “Mas o Tottenham já sabe o que tem nele.”
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João Palhinha começou sua carreira profissional no Sporting
Segundo a Sky, os Spurs realmente considerariam uma contratação definitiva, mas gostariam de renegociar a opção de compra no valor de 25 milhões — algo que o Bayern de Munique possivelmente aceitaria.
No entanto, do ponto de vista de Palhinha, esse cenário só parece realista se o Tottenham conseguir se manter na primeira divisão, algo que os dirigentes do Bayern de Munique devem estar torcendo intensamente. O contrato de Palhinha com o Bayern de Munique vai até 2028. Seu salário, estimado em dez milhões de euros, deve ser cortado, já que ele não tem mais perspectivas reais em Munique.
Um retorno ao Sporting provavelmente teria um certo charme para Palhinha. No terceiro colocado da Liga Portuguesa, ele jogou de 2013 a 2022, com três interrupções por empréstimos. Lá, ele conseguiu seu sucesso como profissional e conquistou, entre outros, o título de campeão, antes de se transferir para o Fulham por quase 25 milhões de euros.
As vendas recordes do FC Bayern
Jogadores Posição Vendido para Ano Valor da transferência Matthijs de Ligt Defesa Manchester United 2024 45 milhões de euros Lucas Hernandez Defesa PSG 2023 45 milhões de euros Robert Lewandowski Ataque FC Barcelona 2022 45 milhões de euros Douglas Costa Ataque Juventus 2018 40 milhões de euros Ryan Gravenberch Meio-campo FC Liverpool 2023 40 milhões de euros