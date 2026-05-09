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Wolverhampton Wanderers v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport
Falko Blöding

Traduzido por

A sua transferência deve ser uma "prioridade absoluta"! Dois grandes clubes teriam entrado em contato com o João Palhinha, do Bayern de Munique

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J. Palhinha

Para João Palhinha, surgem duas novas opções para o futuro: parece que dois clubes de seu país natal já teriam demonstrado interesse no meio-campista do Bayern de Munique.

Pedro Sousa, diretor da emissora Correio da Manhã Rádio, afirmou no programa de TV “Liga NOW” que os dois principais clubes de Lisboa, Sporting e Benfica, demonstram interesse em Palhinha.

  • Embora o Benfica tenha feito consultas sobre uma possível transferência no verão, segundo Sousa, o retorno de Palhinha ao Sporting teria até mesmo “prioridade absoluta”. O jogador de 30 anos deseja voltar a Portugal para poder morar perto dos filhos.

    Palhinha está atualmente emprestado pelo Bayern de Munique ao Tottenham Hotspur. Numa temporada difícil para o time londrino, ele foi por muito tempo um dos jogadores mais consistentes. Seu futuro, no entanto, é incerto.

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  • Aston Villa v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    O Tottenham tem uma opção de compra sobre João Palhinha

    Em 2024, a pedido do ex-técnico Thomas Tuchel, Palhinha foi transferido do Fulham para o Bayern de Munique por 51 milhões de euros. O problema: quando ele chegou, Tuchel já havia se despedido do clube. Sob o comando de Vincent Kompany, Palhinha desempenhou apenas um papel secundário, razão pela qual, após uma temporada, retornou a Londres por empréstimo. O Tottenham pagou uma taxa de empréstimo de cinco milhões de euros e garantiu, além disso, uma opção de compra no valor de 25 milhões.

    O início da temporada foi animador: até novembro, Palhinha era titular e até marcava gols regularmente, com o Tottenham disputando as primeiras posições na Premier League e na Liga dos Campeões. No entanto, com a dramática queda de rendimento, Palhinha perdeu a vaga de titular e passou a ser um jogador de rodízio.

    “É claro que, no momento, a situação em seu clube é difícil de maneira geral. Mas João é um lutador”, disse o diretor esportivo do Bayern, Christoph Freund, em meados de abril. Devido à incerteza sobre em qual liga o clube disputará a próxima temporada, Freund enfatizou que atualmente é “difícil dizer algo concreto sobre o futuro dele”: “Mas o Tottenham já sabe o que tem nele.”

  • Joao Palhinha Sporting 2021-22Getty

    João Palhinha começou sua carreira profissional no Sporting

    Segundo a Sky, os Spurs realmente considerariam uma contratação definitiva, mas gostariam de renegociar a opção de compra no valor de 25 milhões — algo que o Bayern de Munique possivelmente aceitaria. 

    No entanto, do ponto de vista de Palhinha, esse cenário só parece realista se o Tottenham conseguir se manter na primeira divisão, algo que os dirigentes do Bayern de Munique devem estar torcendo intensamente. O contrato de Palhinha com o Bayern de Munique vai até 2028. Seu salário, estimado em dez milhões de euros, deve ser cortado, já que ele não tem mais perspectivas reais em Munique.

    Um retorno ao Sporting provavelmente teria um certo charme para Palhinha. No terceiro colocado da Liga Portuguesa, ele jogou de 2013 a 2022, com três interrupções por empréstimos. Lá, ele conseguiu seu sucesso como profissional e conquistou, entre outros, o título de campeão, antes de se transferir para o Fulham por quase 25 milhões de euros.

  • As vendas recordes do FC Bayern

    JogadoresPosiçãoVendido paraAnoValor da transferência
    Matthijs de LigtDefesaManchester United202445 milhões de euros
    Lucas HernandezDefesaPSG202345 milhões de euros
    Robert LewandowskiAtaqueFC Barcelona202245 milhões de euros
    Douglas CostaAtaqueJuventus201840 milhões de euros
    Ryan GravenberchMeio-campoFC Liverpool202340 milhões de euros