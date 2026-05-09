A sua transferência deve ser uma "prioridade absoluta"! Dois grandes clubes teriam entrado em contato com o João Palhinha, do Bayern de Munique

Em 2024, a pedido do ex-técnico Thomas Tuchel, Palhinha foi transferido do Fulham para o Bayern de Munique por 51 milhões de euros. O problema: quando ele chegou, Tuchel já havia se despedido do clube. Sob o comando de Vincent Kompany, Palhinha desempenhou apenas um papel secundário, razão pela qual, após uma temporada, retornou a Londres por empréstimo. O Tottenham pagou uma taxa de empréstimo de cinco milhões de euros e garantiu, além disso, uma opção de compra no valor de 25 milhões.

O início da temporada foi animador: até novembro, Palhinha era titular e até marcava gols regularmente, com o Tottenham disputando as primeiras posições na Premier League e na Liga dos Campeões. No entanto, com a dramática queda de rendimento, Palhinha perdeu a vaga de titular e passou a ser um jogador de rodízio.

“É claro que, no momento, a situação em seu clube é difícil de maneira geral. Mas João é um lutador”, disse o diretor esportivo do Bayern, Christoph Freund, em meados de abril. Devido à incerteza sobre em qual liga o clube disputará a próxima temporada, Freund enfatizou que atualmente é “difícil dizer algo concreto sobre o futuro dele”: “Mas o Tottenham já sabe o que tem nele.”