A sua saída afetaria profundamente o Bayern de Munique: Steven Gerrard recomenda a estrela do FCB ao Liverpool

"Se você quer contratar um substituto direto para Salah, há muito poucas opções disponíveis", destacou Gerrard na talkSPORT, acrescentando: "Olise seria uma delas, eu diria." O ex-capitão dos Reds está ciente, porém, de que o atacante dificilmente deixaria o Bayern: “Não acredito que ele estaria disponível”, disse Gerrard.

Olise ainda tem contrato de longo prazo com o Bayern até 2029. Portanto, é muito improvável que o FCB deixe um de seus principais jogadores sair no meio do ano. “Esses rumores fazem todo mundo no clube sorrir”, disse recentemente o membro do conselho de supervisão do Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, ao jornal As sobre as especulações de transferência em torno de Olise, que, além do Liverpool, também é associado ao Real Madrid e ao FC Barcelona. “Ele ainda tem três anos de contrato – não há mais nada a dizer sobre isso. As pessoas vão ao estádio por causa de jogadores como ele”, afirmou Rummenigge, descartando uma possível saída de Olise.

Segundo relatos da mídia, o Liverpool estaria disposto a desembolsar nada menos que 200 milhões de euros para atrair Olise para Anfield Road. O diretor esportivo do FCB, Max Eberl, enfatizou recentemente ao Sport Bild, porém, que na Säbener Straße “não se pensa” em uma possível transferência de Olise.