A lenda do LFC, Steven Gerrard, vê em Michael Olise, do Bayern de Munique, o sucessor ideal para Mohamed Salah, que deixará o Liverpool no final da temporada.
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A sua saída afetaria profundamente o Bayern de Munique: Steven Gerrard recomenda a estrela do FCB ao Liverpool
"Se você quer contratar um substituto direto para Salah, há muito poucas opções disponíveis", destacou Gerrard na talkSPORT, acrescentando: "Olise seria uma delas, eu diria." O ex-capitão dos Reds está ciente, porém, de que o atacante dificilmente deixaria o Bayern: “Não acredito que ele estaria disponível”, disse Gerrard.
Olise ainda tem contrato de longo prazo com o Bayern até 2029. Portanto, é muito improvável que o FCB deixe um de seus principais jogadores sair no meio do ano. “Esses rumores fazem todo mundo no clube sorrir”, disse recentemente o membro do conselho de supervisão do Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, ao jornal As sobre as especulações de transferência em torno de Olise, que, além do Liverpool, também é associado ao Real Madrid e ao FC Barcelona. “Ele ainda tem três anos de contrato – não há mais nada a dizer sobre isso. As pessoas vão ao estádio por causa de jogadores como ele”, afirmou Rummenigge, descartando uma possível saída de Olise.
Segundo relatos da mídia, o Liverpool estaria disposto a desembolsar nada menos que 200 milhões de euros para atrair Olise para Anfield Road. O diretor esportivo do FCB, Max Eberl, enfatizou recentemente ao Sport Bild, porém, que na Säbener Straße “não se pensa” em uma possível transferência de Olise.
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Será que a contratação de Michael Olise é uma causa perdida? O Liverpool precisa de um substituto para Salah no verão
O jogador da seleção francesa, que chegou do Crystal Palace em 2024 por 53 milhões de euros, já se tornou indispensável para o Bayern. Na temporada atual, Olise já participou diretamente de 44 gols: ele marcou 16 vezes e deu 28 assistências.
Isso torna Olise ainda mais interessante para outros clubes de renome mundial, como o Liverpool, especialmente porque os Reds precisam substituir o ícone do clube, Salah, no meio do ano. O egípcio anunciou no final de março que deixaria o atual campeão inglês antes do fim da temporada, apesar de ter contrato válido até 2027.
Salah tem sido uma garantia absoluta de sucesso para o Liverpool desde 2017; até agora, o jogador de 33 anos marcou 255 gols pelos Reds em 436 partidas. Ainda não se sabe onde ele continuará sua carreira a partir do verão – recentemente, houve relatos de interesse do Al-Ittihad, da Arábia Saudita.
“O departamento de olheiros do Liverpool terá várias opções em vista. Não precisa necessariamente ser um substituto direto”, afirma Gerrard, confiante de que os ingleses apresentarão um substituto adequado para Salah, apesar dos esforços aparentemente infrutíferos para contratar Olise.
Michael Olise: seus dados de desempenho pelo FC Bayern de Munique
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