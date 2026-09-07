Lacroix acredita que o Chelsea foi vítima do azar em sua apertada derrota por 2 a 1 para o Arsenal, sugerindo que o time de Xabi Alonso fez o suficiente para garantir um ponto no norte de Londres. O reforço contratado junto ao Crystal Palace no verão foi uma figura de destaque em uma linha defensiva que foi vazada duas vezes depois de os Blues abrirem o placar de forma surpreendente nos dois primeiros minutos da partida.

Falando após o apito final, o internacional francês expressou sua frustração com o resultado, ao mesmo tempo em que se mostrou otimista com a evolução da equipe. "Estamos um pouco chateados, claro, depois de perder, mas acredito que fomos bem, para ser honesto", disse o internacional francês. "Só precisamos ajustar alguns pontos. Acho que não é fácil jogar lá, mas fomos bem. Aceitamos a derrota, mas queremos aprender com ela. Acho que é bom aprender com os erros e com todas as partes erradas. Temos que seguir em frente e tentar de novo."