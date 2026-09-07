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“A sorte estava contra nós!” - Maxence Lacroix afirma que o Chelsea merecia um empate contra o Arsenal após os Blues sofrerem derrota por 2 a 1
Lacroix lamenta oportunidade perdida no Emirates
Lacroix acredita que o Chelsea foi vítima do azar em sua apertada derrota por 2 a 1 para o Arsenal, sugerindo que o time de Xabi Alonso fez o suficiente para garantir um ponto no norte de Londres. O reforço contratado junto ao Crystal Palace no verão foi uma figura de destaque em uma linha defensiva que foi vazada duas vezes depois de os Blues abrirem o placar de forma surpreendente nos dois primeiros minutos da partida.
Falando após o apito final, o internacional francês expressou sua frustração com o resultado, ao mesmo tempo em que se mostrou otimista com a evolução da equipe. "Estamos um pouco chateados, claro, depois de perder, mas acredito que fomos bem, para ser honesto", disse o internacional francês. "Só precisamos ajustar alguns pontos. Acho que não é fácil jogar lá, mas fomos bem. Aceitamos a derrota, mas queremos aprender com ela. Acho que é bom aprender com os erros e com todas as partes erradas. Temos que seguir em frente e tentar de novo."
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Vantagem inicial anulada pela reação do Arsenal
Lacroix admitiu que a mudança de momento após o gol de empate do Arsenal tornou a tarefa significativamente mais difícil para o Chelsea, mesmo que a equipe tenha continuado a pressionar em busca da igualdade nos minutos finais com Estevao, que viu uma finalização no fim ser defendida por David Raya.
Refletindo sobre o andamento do jogo, Lacroix acrescentou: "Acho que foi um bom começo, mas, depois que eles marcaram, ficou cada vez mais difícil. Mas mostramos que também tivemos boas jogadas e bons ataques, então a derrota dói um pouco. Demos o nosso melhor. Acho que merecíamos mais. A sorte não estava do nosso lado, mas temos que aceitar isso. A vontade de marcar, a atitude, ficaram claras. Mostramos bom caráter até o fim. Merecíamos o 2 a 2, mas aprendemos para a próxima vez."
Capitão James reflete sentimento sobre margens apertadas
O capitão do Chelsea, Reece James, fez eco às palavras de seu companheiro de defesa, apontando para os detalhes que definem partidas de alto nível na Premier League.
James também fez sua análise detalhada da partida ao declarar: "Começamos o jogo muito bem. Mesmo quando ficamos atrás, mostramos personalidade para tentar voltar para o jogo. No fim, ficamos sem tempo. O futebol neste nível é um jogo de momentos. São uma ou duas coisas que mudam o placar, e isso acaba sendo um pouco supervalorizado. Foi um jogo difícil, e temos que analisar e tirar as lições. Temos outro jogo contra o Leeds em alguns dias, e precisamos nos preparar para isso."
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Alonso foca no processo de longo prazo
Embora os jogadores tenham se sentido prejudicados, o técnico Alonso adotou uma visão mais pragmática de sua primeira derrota desde que assumiu o comando em Stamford Bridge. O espanhol, que havia desfrutado de um início perfeito em seu trabalho, viu a derrota como uma parte necessária do processo de construção de seu jovem elenco.
Alonso explicou sua filosofia sobre o resultado, dizendo: “Do jogo de ontem, vamos tirar muitas coisas para o próximo, como temos feito até agora depois de Fulham, depois de Brighton, depois de Luton. Queremos extrair tudo de cada jogo para melhorar as coisas, quando vencemos e quando perdemos também. Esse é o processo de onde estamos, de onde queremos construir princípios fortes e ideias fortes para o nosso jogo, pouco a pouco, para vencer partidas e competir da melhor maneira possível.”
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