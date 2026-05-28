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Andrija MaksimovicGetty Images
Christian Guinin

Traduzido por

À sombra de Yan Diomande e companhia: o “Lionel Messi” do RB Leipzig vive um ano para esquecer

Bundesliga
Especiais e Opinião
Leipzig
A. Maksimovic

Na disputa por Andrija Maksimovic, o RB Leipzig levou a melhor no verão passado diante de concorrentes, em alguns casos, de grande calibre. No entanto, o jovem jogador, que chegou com grandes expectativas, ainda não conseguiu se adaptar ao time dos “Bulls”. Será que a separação ocorrerá já neste verão?

Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Liverpool FC, Chelsea FC, West Ham United — a lista de clubes que adorariam ter contratado Andrija Maksimovic no verão passado era praticamente interminável. Diante dessa concorrência de peso, foi até um pouco surpreendente que o RB Leipzig tenha levado a melhor e atraído o jogador de 18 anos para a Bundesliga por uma quantia de pouco mais de 14 milhões de euros.

O jovem é “um grande talento para sua faixa etária, disposto a melhorar a cada dia e a assumir um papel central no RB Leipzig a médio prazo”, explicou na época o diretor esportivo do Leipzig, Marcel Schäfer: “Acompanhamos de perto seu desenvolvimento na primeira temporada entre os profissionais e temos certeza de que ele já está pronto para o próximo passo.”

  • De fato, não foi por acaso que tantos clubes disputaram Maksimovic na última janela de transferências de verão. Em sua primeira temporada como profissional no Estrela Vermelha de Belgrado, o então jogador de 17 anos impressionou em todos os aspectos. Ele contribuiu com 20 participações em gols (dez gols, dez assistências) em 45 partidas oficiais pelo clube sérvio, deixando uma marca duradoura especialmente por suas atuações na Liga dos Campeões.

    Aos 17 anos e 188 dias, Maksimovic chegou a estabelecer o recorde de jogador mais jovem a ser titular em todas as suas cinco primeiras partidas na Liga dos Campeões, superando o atual técnico do Bayern de Munique e ex-zagueiro de ponta Vincent Kompany. O belga havia mantido esse “recorde” por mais de 20 anos.

    Com toda a regularidade, o jovem sérvio deixava todas as linhas defensivas da liga nacional atordoadas com seu dinamismo incrível, inteligência de jogo e de passe, além de habilidade nos dribles. No entanto, ele não recebeu o apelido de “Messi” por causa de suas habilidades, que sem dúvida são pelo menos semelhantes, mas sim devido à semelhança física com o craque argentino Lionel Messi. Quando era criança, ele ganhou esse apelido da irmã, porque na época usava o mesmo corte de cabelo que “La Pulga”.

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  • Andrija MaksimovicGetty Images

    Andrija Maksimovic mal tem minutos em campo no Leipzig

    Em sua primeira temporada completa com a camisa do Bullen, no entanto, não foi possível ver muito das qualidades de Maksimovic. Embora ele tenha sido prejudicado por uma lesão na coxa no início da temporada e, por isso, mal tenha conseguido acumular minutos em campo durante a pré-temporada, a situação não melhorou mesmo depois que ele recuperou o atraso nos treinos e ficou, em teoria, totalmente apto para jogar à disposição do técnico Ole Werner.

    Ele acumulou seus primeiros minutos em campo ao entrar como reserva na terceira rodada, no jogo em casa contra o 1. FC Köln; pelo menos na Bundesliga, ainda viriam mais cinco participações breves até o recesso de inverno. Também na Copa da Alemanha, ele teve duas oportunidades de jogar — depois de permanecer em campo por quase 20 minutos contra o Energie Cottbus na segunda fase, nas oitavas de final ele ficou em campo por apenas dois minutos.

    Então chegou a pausa de inverno e, para Maksimovic, uma redução ainda mais drástica em suas oportunidades já extremamente limitadas de se apresentar em campo. A partir daí, Werner praticamente deixou de contar com o jovem. A partir da 20ª rodada, o jogador de 18 anos integrou o elenco apenas cinco vezes; nos onze jogos oficiais restantes, Werner dispensou totalmente seus serviços. Assim, somam-se apenas 108 minutos em dez participações breves – nenhuma delas com duração superior a 23 minutos – sem nenhuma participação em gols. Antes mesmo do início da temporada, ambas as partes certamente imaginavam um cenário diferente.

    No entanto, em Leipzig, ninguém pensa (ainda) em desistir. No final do ano passado, Werner enfatizou que Maksimovic tinha talento suficiente para se impor em um time de alta qualidade como o de Leipzig, mas que ele ainda precisava melhorar fisicamente para poder reivindicar tempo de jogo regularmente.

    “Ele está se aproximando passo a passo; gosto muito da maneira como ele trabalha, porque é muito claro e sabe exatamente em quais aspectos precisa melhorar, e faz isso com grande empenho e disposição”, elogiou o técnico do RBL. “Este é um jogador que ainda nos dará muita alegria, porque ele vê naturalmente coisas em campo que poucos outros veem e tem todas as possibilidades técnicas. Quando ele der o próximo passo, será um jogador excepcional.”

    Para não repetir o fiasco da temporada passada, está sendo cogitada uma possibilidade de empréstimo do jogador de 19 anos. Segundo informações da Sky, em Leipzig estariam considerando a possibilidade de enviar Maksimovic por um ano a outro clube, onde ele poderia adquirir a experiência necessária em competições. Assim, a decisão caberia ao próprio jogador: se ele prefere enfrentar a forte concorrência no ataque do Leipzig ou se prefere ganhar experiência em campo em outro clube.

  • YAN DIOMANDE RB LEIPZIG ARTHUR CHAVES AUGSBURGGetty Images

    Maksimovic é um dos vários "casos de extrema dificuldade" do Leipzig

    Maksimovic poderia ser um dos vários jogadores do Leipzig que, no verão, poderiam procurar uma mudança de ares. Um pouco ofuscados por revelações como Yan Diomande e Romulo, que causaram impacto imediato em sua primeira temporada com os “Touro” e se tornaram peças importantes na volta à Liga dos Campeões, Maksimovic e alguns outros jogadores tiveram uma situação difícil.

    No total, o Leipzig gastou 72 milhões de euros no ano passado com Conrad Harder, Johan Bakayoko, Ezechiel Banzuzi e, justamente, Maksimovic, embora nenhum deles tenha realmente conseguido convencer. Empréstimos ou até mesmo vendas não são improváveis. Pelo menos no caso do sérvio de 18 anos, porém, parece que o capítulo Leipzig ainda pode se tornar um sucesso para ambas as partes, com um pouco de tempo para se adaptar.

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