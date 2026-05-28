À sombra de Yan Diomande e companhia: o “Lionel Messi” do RB Leipzig vive um ano para esquecer

Em sua primeira temporada completa com a camisa do Bullen, no entanto, não foi possível ver muito das qualidades de Maksimovic. Embora ele tenha sido prejudicado por uma lesão na coxa no início da temporada e, por isso, mal tenha conseguido acumular minutos em campo durante a pré-temporada, a situação não melhorou mesmo depois que ele recuperou o atraso nos treinos e ficou, em teoria, totalmente apto para jogar à disposição do técnico Ole Werner.

Ele acumulou seus primeiros minutos em campo ao entrar como reserva na terceira rodada, no jogo em casa contra o 1. FC Köln; pelo menos na Bundesliga, ainda viriam mais cinco participações breves até o recesso de inverno. Também na Copa da Alemanha, ele teve duas oportunidades de jogar — depois de permanecer em campo por quase 20 minutos contra o Energie Cottbus na segunda fase, nas oitavas de final ele ficou em campo por apenas dois minutos.

Então chegou a pausa de inverno e, para Maksimovic, uma redução ainda mais drástica em suas oportunidades já extremamente limitadas de se apresentar em campo. A partir daí, Werner praticamente deixou de contar com o jovem. A partir da 20ª rodada, o jogador de 18 anos integrou o elenco apenas cinco vezes; nos onze jogos oficiais restantes, Werner dispensou totalmente seus serviços. Assim, somam-se apenas 108 minutos em dez participações breves – nenhuma delas com duração superior a 23 minutos – sem nenhuma participação em gols. Antes mesmo do início da temporada, ambas as partes certamente imaginavam um cenário diferente.

No entanto, em Leipzig, ninguém pensa (ainda) em desistir. No final do ano passado, Werner enfatizou que Maksimovic tinha talento suficiente para se impor em um time de alta qualidade como o de Leipzig, mas que ele ainda precisava melhorar fisicamente para poder reivindicar tempo de jogo regularmente.

“Ele está se aproximando passo a passo; gosto muito da maneira como ele trabalha, porque é muito claro e sabe exatamente em quais aspectos precisa melhorar, e faz isso com grande empenho e disposição”, elogiou o técnico do RBL. “Este é um jogador que ainda nos dará muita alegria, porque ele vê naturalmente coisas em campo que poucos outros veem e tem todas as possibilidades técnicas. Quando ele der o próximo passo, será um jogador excepcional.”

Para não repetir o fiasco da temporada passada, está sendo cogitada uma possibilidade de empréstimo do jogador de 19 anos. Segundo informações da Sky, em Leipzig estariam considerando a possibilidade de enviar Maksimovic por um ano a outro clube, onde ele poderia adquirir a experiência necessária em competições. Assim, a decisão caberia ao próprio jogador: se ele prefere enfrentar a forte concorrência no ataque do Leipzig ou se prefere ganhar experiência em campo em outro clube.