Sokito
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A Sokito revoluciona o futebol: a fabricante de chuteiras mais ecológica do mundo apresenta uma nova versão do seu modelo Scudetta
O foco está no conforto
Composta por mais de 50% de materiais reciclados, a Sokito passou a priorizar o conforto, dando uma nova dimensão à sua bota de velocidade. Utilizando a mesma base do modelo original, mas agora fabricada com o material “BioTech”, ela oferece um toque extremamente macio sem comprometer a leveza e a capacidade de resposta que os atletas esperam.
A construção da parte superior em peça única significa que ela é literalmente sem costuras, proporcionando um ajuste mais consistente e reduzindo os pontos de pressão no pé.
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Inspirado na natureza
O Scudetta ganhou uma nova pintura para marcar sua reinvenção, com uma combinação de cores esmeralda iridescente inspirada em camaleões, anfíbios e esmeraldas brilhando à luz do sol, em perfeita sintonia com a identidade da marca como a mais ecológica do mercado.
“A BioTouch Emerald representa um avanço para a Sokito. O próximo passo em design, desempenho e sustentabilidade”, afirmou o fundador da Sokito, Jake Hardy, no lançamento da chuteira.
50% de materiais reciclados
Fiel aos valores fundamentais da Sokito, a bota é composta por mais de 50% de materiais reciclados, incluindo cadarços feitos de garrafas plásticas 100% recicladas e uma sola exterior composta por 89% de sementes de mamona.
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Clube exclusivo
Você pode ver a chuteira em ação em campo, em meio a um grupo exclusivo de jogadoras e investidoras da Sokito, incluindo a capitã do Chelsea, Millie Bright, e as estrelas da MLS DeAndre Yedlin e Ashley Westwood, com mais nomes se juntando ao clube em breve.
A Sokito Scudetta BioTouch Emerald já está disponível para compra no site sokito.com e em lojas selecionadas.