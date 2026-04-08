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Sokito ScudettaSokito
Krishan Davis

Traduzido por

A Sokito revoluciona o futebol: a fabricante de chuteiras mais ecológica do mundo apresenta uma nova versão do seu modelo Scudetta

CULTURE
BOOTS
M. Bright
D. Yedlin
A. Westwood

A fabricante de chuteiras de futebol mais ecológica do mundo lança uma novidade: a Sokito prioriza o conforto com sua nova Scudetta, em uma combinação de cores inspirada na natureza.

  • O foco está no conforto

    Composta por mais de 50% de materiais reciclados, a Sokito passou a priorizar o conforto, dando uma nova dimensão à sua bota de velocidade. Utilizando a mesma base do modelo original, mas agora fabricada com o material “BioTech”, ela oferece um toque extremamente macio sem comprometer a leveza e a capacidade de resposta que os atletas esperam.

    A construção da parte superior em peça única significa que ela é literalmente sem costuras, proporcionando um ajuste mais consistente e reduzindo os pontos de pressão no pé.

    • Publicidade
  • Sokito BioTouch Scudetta football bootsSokito

    Inspirado na natureza

    O Scudetta ganhou uma nova pintura para marcar sua reinvenção, com uma combinação de cores esmeralda iridescente inspirada em camaleões, anfíbios e esmeraldas brilhando à luz do sol, em perfeita sintonia com a identidade da marca como a mais ecológica do mercado.

    “A BioTouch Emerald representa um avanço para a Sokito. O próximo passo em design, desempenho e sustentabilidade”, afirmou o fundador da Sokito, Jake Hardy, no lançamento da chuteira.

  • 50% de materiais reciclados

    Fiel aos valores fundamentais da Sokito, a bota é composta por mais de 50% de materiais reciclados, incluindo cadarços feitos de garrafas plásticas 100% recicladas e uma sola exterior composta por 89% de sementes de mamona.

  • Sokito ScudettaSokito

    Clube exclusivo

    Você pode ver a chuteira em ação em campo, em meio a um grupo exclusivo de jogadoras e investidoras da Sokito, incluindo a capitã do Chelsea, Millie Bright, e as estrelas da MLS DeAndre Yedlin e Ashley Westwood, com mais nomes se juntando ao clube em breve.

    A Sokito Scudetta BioTouch Emerald já está disponível para compra no site sokito.com e em lojas selecionadas.