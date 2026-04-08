A Sokito revoluciona o futebol: a fabricante de chuteiras mais ecológica do mundo apresenta uma nova versão do seu modelo Scudetta

Composta por mais de 50% de materiais reciclados, a Sokito passou a priorizar o conforto, dando uma nova dimensão à sua bota de velocidade. Utilizando a mesma base do modelo original, mas agora fabricada com o material “BioTech”, ela oferece um toque extremamente macio sem comprometer a leveza e a capacidade de resposta que os atletas esperam.

A construção da parte superior em peça única significa que ela é literalmente sem costuras, proporcionando um ajuste mais consistente e reduzindo os pontos de pressão no pé.