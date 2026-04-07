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“A sociedade precisa de pessoas como você” – Diego Simeone diz a Antoine Griezmann que o “ama” em discurso emocionante, enquanto o craque do Atlético de Madrid se prepara para a aventura na MLS
Homenagem emocionante quebra o protocolo
Simeone organizou esta homenagem pública antes da partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões entre o Atlético de Madrid e o Barcelona. Sentado ao lado de Griezmann no Spotify Camp Nou, o técnico argentino interrompeu o assessor de imprensa. Sabendo que o atacante está de partida para os Estados Unidos para se juntar ao Orlando City, ele quis homenagear pessoalmente um jogador que já havia conquistado a Liga Europa e a Supercopa da UEFA com o clube.
“Com licença, com licença”, começou ele a coletiva de imprensa. “Antes de vocês começarem a fazer perguntas, eu queria, da minha perspectiva como técnico e como torcedor do Atlético de Madrid, que Antoine estivesse presente na coletiva de imprensa de hoje.”
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Uma sociedade que precisa de pessoas como você
O jogador de 35 anos deixa um legado incrível, tendo acumulado 489 partidas, 211 gols e 97 assistências pelo Atlético. Ao comentar sobre sua saída histórica, o técnico disse: “Obrigado por todo o seu trabalho, por toda a sua humildade. Você é uma pessoa admirável para a juventude de hoje, para uma sociedade que precisa de pessoas como você. Obrigado por tudo o que você nos deu, por tudo o que você nos dá e por tudo o que vou insistir para que você continue nos dando. Obrigado pelo seu comprometimento, por sempre ter se comportado como um profissional, como uma pessoa, sabendo diferenciar essa bela relação que temos como família e não ultrapassar essa linha difícil entre treinador e amigo/jogador. Eu o considero um jogador e, depois, um amigo.”
A aventura na MLS espera por você na Flórida
Griezmann assinará contrato com o Orlando City a título gratuito no dia 10 de julho, encerrando uma carreira europeia que incluiu uma transferência de € 120 milhões para o Barcelona em 2019 e um retorno de € 22 milhões. O campeão da Copa do Mundo de 2018 respondeu: "Acho que, para abrir meu coração, preciso estar com minha família e com o Simeone e sua família, mas devo muito a ele. Alcancei um nível que eu não imaginava graças à Real Sociedad e ao Simeone com seu trabalho, que me ensinou muitas coisas. Pessoalmente, eu o admiro e amo. É uma honra e um orgulho ser treinado pelo El Cholo.”
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Lutando pelo título até o fim
Apesar da saída iminente, o atacante continua sendo fundamental, tendo marcado 13 gols em 44 partidas em todas as competições nesta temporada. Com oito jogos restantes na La Liga e as ambições europeias ainda vivas, o técnico brincou ao alertar que seu carinho não garantiria uma vaga no time titular.
“Faltam oito jogos do campeonato, uma partida da Copa del Rey e, se Deus quiser, vamos jogar mais cinco partidas da Liga dos Campeões”, disse ele. “Eu os encorajo a continuar aproveitando esse momento. Eu os amo muito. Se algum torcedor do Atlético de Madrid estivesse aqui hoje, diria a mesma coisa. Sinto-me totalmente ligado a eles. Sou o seu treinador, e vocês sabem que, se não correrem amanhã, estão fora. É só isso. Desculpem. Só queria dizer estas palavras.”