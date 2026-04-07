Simeone organizou esta homenagem pública antes da partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões entre o Atlético de Madrid e o Barcelona. Sentado ao lado de Griezmann no Spotify Camp Nou, o técnico argentino interrompeu o assessor de imprensa. Sabendo que o atacante está de partida para os Estados Unidos para se juntar ao Orlando City, ele quis homenagear pessoalmente um jogador que já havia conquistado a Liga Europa e a Supercopa da UEFA com o clube.

“Com licença, com licença”, começou ele a coletiva de imprensa. “Antes de vocês começarem a fazer perguntas, eu queria, da minha perspectiva como técnico e como torcedor do Atlético de Madrid, que Antoine estivesse presente na coletiva de imprensa de hoje.”



