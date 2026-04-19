A Sky Sports foi obrigada a pedir desculpas por uma declaração imprópria de Erling Haaland, em que o astro do Manchester City comparou Bernardo Silva ao vencedor da Bola de Ouro após a vitória sobre o Arsenal

Ao relembrar uma jogada defensiva específica, Haaland virou-se para o jogador da seleção portuguesa e disse: “Lembro-me daquele cruzamento, eu disse a ele depois. Você parecia o maldito Cannavaro.” A comparação com o lendário italiano Fabio Cannavaro, vencedor da Bola de Ouro, foi um grande elogio, mas a forma como foi dita pegou o entrevistador Patrick Davidson de surpresa. Davidson interveio imediatamente, dizendo ao atacante: “Erling, modere a linguagem, por favor.”

Mostrando sua característica rebeldia carismática, Haaland respondeu: “Qual é, todos nós já xingamos na vida. Só disse a ele que ele era como o Cannavaro. Hoje, Bernie, não vou ficar sentimental aqui, mas você foi muito bom.”



