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A Sky Sports foi obrigada a pedir desculpas por uma declaração imprópria de Erling Haaland, em que o astro do Manchester City comparou Bernardo Silva ao vencedor da Bola de Ouro após a vitória sobre o Arsenal
Sky Sports é obrigada a pedir desculpas ao vivo
A Sky Sports foi obrigada a silenciar o microfone de Haaland e a emitir um pedido formal de desculpas durante uma caótica entrevista pós-jogo, após a vitória decisiva do City sobre o Arsenal. O atacante se deixou levar pela emoção enquanto comemorava ao lado do companheiro de equipe Bernardo Silva. Enquanto os dois discutiam a batalha tática que deixou a disputa pelo título totalmente em aberto, o craque usou palavrões para descrever o trabalho defensivo do meio-campista. O apresentador Dave Jones foi posteriormente obrigado a abordar o incidente no estúdio, pedindo desculpas aos telespectadores.
Comparando Silva com Fábio Cannavaro
Ao relembrar uma jogada defensiva específica, Haaland virou-se para o jogador da seleção portuguesa e disse: “Lembro-me daquele cruzamento, eu disse a ele depois. Você parecia o maldito Cannavaro.” A comparação com o lendário italiano Fabio Cannavaro, vencedor da Bola de Ouro, foi um grande elogio, mas a forma como foi dita pegou o entrevistador Patrick Davidson de surpresa. Davidson interveio imediatamente, dizendo ao atacante: “Erling, modere a linguagem, por favor.”
Mostrando sua característica rebeldia carismática, Haaland respondeu: “Qual é, todos nós já xingamos na vida. Só disse a ele que ele era como o Cannavaro. Hoje, Bernie, não vou ficar sentimental aqui, mas você foi muito bom.”
Abordando o confronto com Gabriel
Além das polêmicas da entrevista, a partida foi marcada por um confronto físico entre Haaland e o zagueiro do Arsenal, Gabriel. Os dois se envolveram em várias discussões acaloradas, incluindo um incidente no final da partida em que o brasileiro pareceu mover a cabeça na direção do craque do City, e ambos os jogadores acabaram recebendo cartões amarelos. Haaland rejeitou a sugestão de que Gabriel teve sorte de não ter sido expulso, dizendo: “Acho que se eu caísse no chão, o que não farei a menos que alguém realmente me ataque, talvez fosse cartão vermelho. Não tenho certeza. Mas é o que é, não vou cair no chão. Cartão amarelo para mim, não sei bem por quê, ele vem na minha cara. Mas é o que é.”
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O que este resultado significa para a disputa pelo título
O resultado de 2 a 1 mantém a disputa pelo título da Premier League totalmente em aberto. Se o Manchester City conquistar uma vitória contra o Burnley na quarta-feira, o clube assumirá a liderança da tabela por diferença de gols ou pelo número de gols marcados, à frente do Arsenal. Enquanto isso, os Gunners enfrentam o Newcastle no próximo fim de semana, na esperança de voltar a vencer.