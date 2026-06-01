Com os Jogos Olímpicos de Verão de 1968 e a Copa do Mundo de 1970 à vista, o México construiu um novo estádio nacional em meados da década de 1960. O Estádio Azteca deveria ter capacidade para mais de 100 mil espectadores, tornando-se assim um dos maiores estádios do mundo.
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"A situação pode piorar!" 14 mil torcedores querem assistir de graça ao jogo de abertura da Copa do Mundo - e chegam a ameaçar a FIFA com "violência"
O problema: durante a construção, o dinheiro acabou repentinamente. A solução foi única para um estádio dessa importância e dimensão e tem repercussões até hoje. Ainda antes da conclusão, 600 camarotes para, em média, dez pessoas cada, bem como 8.000 lugares nas arquibancadas, foram vendidos a torcedores de grande poder aquisitivo. Eles receberam a garantia de poder assistir a todos os eventos no estádio por 99 anos (ou seja, até 2065) sem custos adicionais.
Não importa se o Club América, time de ponta da região, ou a seleção mexicana disputam jogos regulares em casa, se o Papa celebra uma missa ou Michael Jackson dá um show, se a NFL faz uma visita — ou mesmo se acontece uma Copa do Mundo de futebol. Os chamados “Titulares de Palcos y Plateas”, os proprietários de camarotes e assentos nas arquibancadas, têm sempre direito aos seus 14.000 lugares no total.
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A luta dos "Titulares de Palcos e Plateias"
Na primeira Copa do Mundo no México, em 1970, com o jogo do século entre Alemanha e Itália nas semifinais e a conquista do terceiro título pela seleção brasileira de Pelé, essa situação especial não causou problemas com a FIFA. Isso mudou já no segundo torneio, em 1986, quando a entidade mundial exigiu acesso a todos os ingressos. Em vão. Os “Titulares de Palcos y Plateas” assistiram gratuitamente ao gol do século de Diego Armando Maradona e à lendária “Mão de Deus” nas quartas de final contra a Inglaterra, assim como à vitória de sua seleção argentina sobre a Alemanha na final.
Em 2026, o Estádio Azteca será o primeiro estádio do mundo a servir como sede da Copa do Mundo pela terceira vez. Com 19 partidas, ele já é o local que mais sediou jogos da Copa do Mundo. Cinco serão adicionadas no próximo torneio, incluindo a partida de abertura entre México e África do Sul, bem como uma partida das oitavas de final.
É claro que as disputas pelo direito aos 14 mil lugares se repetiram durante o torneio. Não foi surpresa que a pressão da FIFA e da administradora do estádio, a Ollamani, fosse ainda maior desta vez, o que levou os proprietários a se unirem na Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas (AMTPP). “Nossa associação entrou com uma ação contra os planos da FIFA e do Estádio Azteca e ganhou”, disse o secretário-geral Roberto Ruano Ortega à revista austríaca de futebol ballesterer. “Nossos assentos nas cabines e arquibancadas serão respeitados. Não pagaremos nada.”
Como a administradora do estádio já havia garantido antecipadamente à FIFA a venda desses lugares para os jogos da Copa do Mundo, ela teve que pagar à federação mundial uma indenização equivalente a cerca de 54 milhões de euros, segundo relatos concordantes da mídia mexicana.
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Roberto Ruano Ortega: “A situação pode se agravar”
No entanto, as disputas estavam longe de terem chegado ao fim com a sentença geral. Desde então, a FIFA e os operadores dos estádios tentam intimidar os “Titulares de Palcos y Plateas” por outros meios. Primeiramente, proibiram-nos de levar alimentos e bebidas próprios para os jogos da Copa do Mundo, algo que normalmente era permitido. A alternativa: pacotes de alimentação por 123.000 a 262.000 pesos (6.116 a 13.010 euros). Além disso, em caso de revenda de ingressos individuais, ameaçaram os titulares com suspensão para todo o torneio. Ambos os planos foram rejeitados pelos tribunais mexicanos em maio.
A cerca de uma semana e meia da partida de abertura, os titulares ainda aguardam o envio de seus ingressos eletrônicos. Segundo o secretário-geral da AMTPP, Roberto Ruano Ortega, isso deveria ter ocorrido até, no máximo, a última sexta-feira. E se os ingressos simplesmente não chegarem?
“Se nos negarem a entrada, faremos uma denúncia e solicitaremos ao tribunal autorização para o uso da força”, disse Ruano Ortega após o término do prazo na sexta-feira. “A situação pode se agravar.” Ele não deixa margem para dúvidas de que os 14 mil torcedores que representa assistirão à partida de abertura gratuitamente no estádio.